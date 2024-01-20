Френки де Йонг: «Реал» заслужил победу над «Барсой», но мы еще играем в Кубке, ЛЧ и постараемся сделать камбэк в Ла Лиге»

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига Кубок Испании Лига чемпионов УЕФА Суперкубок Испании Френки де Йонг Футбол

Френки де Йонг признал, что «Реал» заслуженно обыграл «Барселону».

«Мадрид» разгромил каталонцев со счетом 4:1 в финале Суперкубка Испании.

«Мы не были хороши в том матче, но  один матч не олицетворяет весь сезон.

Мы проиграли финал «Реалу», они заслужили победу, это справедливо. И нам нужно становиться лучше. Но это не значит, что этот сезон уже плохой.

Еще три трофея будут разыграны – мы в 1/4 финала Кубка Испании, играем в Лиге чемпионов и постараемся сделать камбэк в Ла Лиге.

Что касается ЛЧ, то ты участвуешь в соревновании, чтобы выиграть его. То есть у всех команд есть намерение выиграть турнир. Это не значит, что если вы в итоге не выиграете – это катастрофа. Но если вы играете в турнире, то делаете это, чтобы побеждать», – сказал хавбек «Барсы» де Йонг.

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18 комментариев
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Реальные шансы пока только на кубок
+23
-2
+21
Ответ Tun
Реальные шансы пока только на кубок
Ну не знаю, Жирона, Атлетико, Атлетик, там никто не подарок
+12
-1
+11
Адекватно!
+3
0
+3
Ответ Гномович!
Комментарий скрыт
Гномович - ЛЧ
+5
-2
+3
невозможное возможно.
+1
0
+1
Не камбэк, а камин-аут!
+2
-1
+1
К великому сожалению как раз этот матч и олицетворяет весь сезон
+1
-1
0
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