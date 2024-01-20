Френки де Йонг: «Реал» заслужил победу над «Барсой», но мы еще играем в Кубке, ЛЧ и постараемся сделать камбэк в Ла Лиге»

Френки де Йонг признал, что «Реал» заслуженно обыграл «Барселону».

« » разгромил каталонцев со счетом 4:1 в финале Суперкубка Испании.

«Мы не были хороши в том матче, но один матч не олицетворяет весь сезон.

Мы проиграли финал «Реалу», они заслужили победу, это справедливо. И нам нужно становиться лучше. Но это не значит, что этот сезон уже плохой.

Еще три трофея будут разыграны – мы в 1/4 финала Кубка Испании, играем в Лиге чемпионов и постараемся сделать камбэк в .

Что касается ЛЧ, то ты участвуешь в соревновании, чтобы выиграть его. То есть у всех команд есть намерение выиграть турнир. Это не значит, что если вы в итоге не выиграете – это катастрофа. Но если вы играете в турнире, то делаете это, чтобы побеждать», – сказал хавбек «Барсы» де .