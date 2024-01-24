Лацио — Наполи: прогноз на матч 28 января 2024, Серия А

Программу 22 тура чемпионата Италии украсит противостояние «Лацио» — «Наполи». Игра пройдет 28 января в Риме на поле стадиона «Олимпико». Начало встречи в 20:00 по московскому времени.

Хозяева получили статус фаворита встречи. В прошлом сезоне команды заняли второе и первое место, в текущем, прекрасным результатом станет попадание в зону Лиги чемпионов. На отрезке в пять последних туров Серии А у «орлов» четыре победы и одно поражение. Разница голов 8:4. Это четвертый результат среди всех команд лиги на этом отрезке. У неаполитанцев результаты хуже. На счету «Наполи» две победы, ничья и два поражения. Разница голов 4:7. С 7 очками команда на 11 месте на этом отрезке Серии А.

В матче первого круга чемпионата Италии «Лацио» одержал гостевую победу со счетом 2:1. В первом тайме команды обменялись голами. за «Лацио» забил Луис Альберто на 30 минуте, на 32 Пётр Зелиньский сравнял счет. Победный гол на 52 минуте на счету Даити Камада. Всего команды сыграли 169 матчей за всю историю. По победам впереди «Наполи» 64:53 при 52 ничьих и разнице голов 23:2028. На чемпионат Италии пришлись 148 игр: 44 победы «Лацио», 48 ничьих и 56 побед «Наполи». Разница голов 207:181 в пользу неаполитанцев. Команды не играют вничью в 10 матчах Серии А: четыре победы «Лацио» и шесть побед «Наполи». Неаполитанцы впереди по голам 19:12. На домашней арене у «орлов» всего две победы при восьми поражениях и разнице голов 20:9 в пользу гостей.

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Рекомендованная ставка: ТМ2,5, «обе забьют — нет», победа «Лацио» с форой 0.

Лацио

Последний официальный матч «Лацио» провел в рамках Суперкубка Италии. Команда в полуфинале турнира проиграла «Интеру» со счетом 0:3. Первый гол был пропущен на 17 минуте. голом отличился Маркус Тюрам. Еще два мяча забиты во втором тайме. На 50 минуте Хакан чалханоглу реализовал пенальти, а на 87 Давиде Фраттези забил в ворота «Лацио» третий мяч.

В турнирной таблице чемпионата Италии «орлы» на пятом месте с 33 набранными очками. В 20 играх у команды 10 побед, 3 ничьи и 7 поражений. Разница голов 24:20. Отставание от зоны Лиги чемпионов всего один балл, а вот от лидирующего «Ювентуса» — 19 очков. По игре дома «Лацио» на восьмом месте в турнире. В 10 играх у «орлов» 6 побед, 2 ничьи и 2 поражения. Разница голов 12:7.

Результаты «Лацио» в пяти официальных матчах:

Суперкубок Италии, «Интер» — «Лацио» 3:0;

Серия А, «Лацио» — «Лечче» 1:0;

Кубок Италии, «Лацио» — «Рома»;

Серия А, «Удинезе» — «Лацио» 1:2;

Серия А, «Лацио» — «Фрозиноне» 3:1.

На отрезке в 10 официальных игр у «орлов» шесть побед, три поражения и одна ничья. Разница голов 11610. Дважды «Лацио» проиграл «Интеру». На домашней арене у команды восемь побед, ничья и поражение. Разница голов 11:3.

Интересные статистические факты по игре «Лацио»:

Самые результативные игроки команды в Серии А: Фелипе Андерсон 2+6, Луис Альберто 3+2, Валентин Кастельянос 2+3, Чиро Иммобиле 4+0, Маттиа Дзакканьи 3+0;

Самые результативные игроки в сезоне: Фелипе Андерсон 2+7, Чиро Иммобиле 7+0, Луис Альберто 3+3, Валентин Кастельянос 2+3, Матиас Весино 4+0;

На домашней арене у команды три победы подряд и 6 в 7 играх;

В 8 из 10 домашних матчах «Лацио» не пропустил;

9 из 10 домашних игр прошли на ТБ2,5;

Не больше 2 голов забивается в 8 из 11 играх в чемпионате;

«Лацио» проиграл «Наполи» в 8 из 10 домашних матчах и 13 из 18 играх;

«Лацио» забивает во втором тайме в 4 играх Серии А.

Из-за дисквалификации игру пропустят нападающие Маттиа Дзакканьи и Чиро Иммобиле. Под вопросом участие в матче защитника Патрика Габаррона.

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Наполи

Неаполитанцы неудачно сыграли в Суперкубке Италии. В полуфинале турнира «Наполи» не оставил шансов «Фиорентине» — победа со счетом 3:0. В финале турнира команда проиграла «Интеру» со счетом 0:1. Единственный мяч был пропущен в компенсированное время ко второму тайму. Забил Лаутаро Мартинес. Неаполитанцы заработали шесть желтых карточек. С 60 минуты команда играла в меньшинстве. За две желтые карточки, полученные на 55 и 60 минутах, был удален Джованни Симеоне.

Действующий чемпион Италии занимает только девятое место в турнирной таблице. В 20 турах у команды 9 побед, 4 ничьи и 7 поражений. Разница голов 30:25. Команда набрала 31 очко. Отставание от зоны Лиги чемпионов три балла и 21 от текущего лидера Серии А. По игре в гостях команда на четвертом месте. У «Наполи» 5 побед, 2 ничьи и 3 поражения в 10 играх. Разница голов 16:11.

Результаты «Наполи» в пяти официальных матчах:

Суперкубок Италии, «Наполи» — «Интер» 0:1;

Суперкубок Италии, «Наполи» — «Фиорентина» 3:0;

Серия А, «Наполи» — «Фиорентина» 2:1;

Серия А, «Торино» — «Наполи» 0:3;

Серия А, «Наполи» — «Монца» 0:0.

На отрезке в 10 официальных игр у команды четыре победы, ничья и пять поражений. Разница голов 9:13. Все победы в статусе хозяев поля. На выезде у неаполитанцев пять побед, ничья и четыре поражения. Разница голов 14:12.

Интересные статические факты по игре «Наполи» в сезоне:

Самые результативные игроки команды в Серии А: Виктор Осимхен 7+2, Матео Политано 6+3, Хвича Кварацхелия 5+3, Джакомо Распадори 3+2, Джованни Ди Лоренцо 1+4;

Самые результативные игроки в сезоне: Виктор Осимхен 8+3, Матео Политано 7+3, Хвича Кварацхелия 5+4, Джовани Ди Лоренцо 2+5, Джакомо Распадори 4+2;

«Наполи» проиграл в 4 гостевых встречах;

Команда пропускает в 5 гостевых играх;

«Наполи» не забивает в 3 играх на выезде;

«Наполи» без побед в 5 из 7 играх чемпионата;

В 6 из 8 матчах Серии А как минимум одна команда не забивала;

«Наполи» победил в 8 из 10 очных гостевых встречах в чемпионате;

Как минимум 2 гола забивает команда в 6 из 8 очных матчах турнира на поле «Лацио»;

В 4 гостевых матчах «Наполи» пропускает во втором тайме.

Проблемы со здоровьем есть у Алекса Мерета, Натана и Матиаса Оливейры. Матч пропустят Виктор Осимхен и Андре-Франк Замбо-Ангисса. Из-за дисквалификации не сыграют Хвича Кварацхелия, Джованни Симеоне.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А Лацио — Наполи

У «Наполи» серьезное преимущество по очным встречам. Команда победила в 8 из 10 гостевых играх, но на домашней арене проиграла последний матча. На отрезке в пять туров Серии А у столичного клуба результаты лучше. Хозяева получили статус фаворита встречи.

Коэффициенты на матч «Лацио» — «Наполи» от букмекерской конторы BetBoom:

Победа «Лацио» — 2,35;

Ничья — 3,12;

Победа «Наполи» — 3,3,37;

ТБ2,5 — 2,33;

ТМ2,5 — 1,63;

«Обе забьют — да» — 1,97;

«Обе забьют — нет» — 1,85.

Обе команды проиграли «Интеру» в Суперкубке Италии, который прошел в Саудовской Аравии. «Лацио» уступил в полуфинале, а «Наполи» проиграл в финале, пропустив уже в концовке матча. У «орлов» было больше времени на подготовку к встрече. У «Лацио» хорошие результаты по игре на домашней арене. Во всех турнирах команда одержала восемь побед в 10 играх. Если брать последние встречи в Серии А, то у «Лацио» дела идут лучше. «Наполи» лишился лучшего бомбардира из-за проходящего Кубка Африки. Из-за дисквалификации не сыграет еще один лидер турнира. У «Лацио» также есть потери в линии атаки. Учитывая, что в 8 из 10 домашних матчах «орлы» не пропустили, то ждать голевой активности не стоит. Для ставки на матч можно выбрать ТМ2,5 и победу «Лацио» с форой 0. Букмекерская контора «БетБум» предлагает коэффициенты 1,63 и 1,66 на эти исходы.

Где смотреть матч Лацио – Наполи

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