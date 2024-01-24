Лацио – Наполи где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Чемпионат Италии 28 января
В воскресенье, 28 января, сыграют Лацио и Наполи в 22 туре Чемпионата Италии по футболу — Серия А.
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- Игра пройдет на стадионе «Стадио Олимпико Рим».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Матч-ТВ.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Лацио – Наполи
- Начало матча запланировано на 20:00 по московскому времени.
Чемпионат Италии по футболу — Серия А: все новости