«Атлетик» 29 раз пробил по воротам «Барсы». Это худший результат каталонцев как минимум с сезона-2013/14

Теги Барселона Атлетик Ла Лига Кубок Испании Футбол

«Атлетик» нанес «Барселоне» почти 30 ударов в матче Кубка Испании.

В 1/4 финала турнира каталонцы проиграли со счетом 2:4 и выбыли из турнира.

«Атлетик» нанес 29 ударов за матч (7 в створ), «Барселона» – 7 (4 в створ). При этом «блауграна» владела мячом 61% времени игры, которая длилась 120 минут с учетом экстра-таймов.

29 допущенных ударов – худший результат «Барселоны» за один матч во всех турнирах как минимум с сезона-2013/14.

Вылет «Барсы» из Кубка: Хави провалил задачу-минимум. Наказали братья Уильямсы

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41 комментарий
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«Блауграна» владела мячом 61% времени игры.

Неважно, с кем девушка весь вечер танцует - важно с кем она уходит из клуба
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Ответ Олег Грачёв
Что сказать, Атлетик смёл Барсу. Кто подскажет соотношение xG ?
Согласно FlashScore, у Атлетика xG был 4.63 гола, а у Барселоны - 1.08.
Атлетик просто смял Барселону в ОТ по этому показателю: 2.39 против 0.24.

Ну и было заметно, что после выхода на второй тайм Атлетик был невероятно заряжен и игроки вышли выжигать поле.
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Ответ cukken
Хави все антирекорды решил переписать 😂
На одного тренера с Манчестера похоже 😅
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Все говорят о вылете «Барсы» и никто не говорит о том что «Атлетик» реально были хороши. Как они играли, мощь!
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Ответ Ебздрогыч
«Блауграна» владела мячом 61% времени игры. Неважно, с кем девушка весь вечер танцует - важно с кем она уходит из клуба
да, охмуряли ее молодняк из Барсы, а она по итогу ушла с мускулистым черным парнем
+14
-3
+11
Хави все антирекорды решил переписать 😂
+10
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+8
Младший из Уильямсов показал прекрасный уровень. Дриблинг, физика. Летом вполне может уехать к топам
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с Хави Барселона побьет еще немало рекордов. Только похоже они будут все с приставкой "анти".
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Виноват судья и Перес.
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Что сказать, Атлетик смёл Барсу. Кто подскажет соотношение xG ?
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Девочки после сложных отношений меняют прически.Араухо после Винисиуса поменял причёску,но опять получил авоську)
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Ответ Cruel Snake
Все говорят о вылете «Барсы» и никто не говорит о том что «Атлетик» реально были хороши. Как они играли, мощь!
Потому что их тренирует тренер, а не доминатор философ
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Ответ Алексей Ненахов
Жаль что не попался очередной Унионистас , Багдад бы мы увидели настоящую Барсу !
Багдад???😱
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Ответ Салесар
Хави конечно хвалить не за что, но во втором тайме на поле было 3 игрока младше 18 лет одновременно. В овертайме на замену 16-летнему Ямалю вышел 18-летний Гиу. А ранее в матче на замену 20-летнему «ветерану» Бальде вышел 17-летний Форт. Эти ясли в составе не от хорошей жизни происходят и не из-за каких-то чудностей Хави, такого в принципе быть не должно, но имеем что имеем.
КК - единственный турнир, где у бчк были какие-то шансы на трофей в этом сезоне после вылета Реала. А он его слил, выпуская детский сад на поле. В чём тут плюсы, только адептам прораба и известно))
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Ответ Кирилл
Согласно FlashScore, у Атлетика xG был 4.63 гола, а у Барселоны - 1.08. Атлетик просто смял Барселону в ОТ по этому показателю: 2.39 против 0.24. Ну и было заметно, что после выхода на второй тайм Атлетик был невероятно заряжен и игроки вышли выжигать поле.
Хави конечно хвалить не за что, но во втором тайме на поле было 3 игрока младше 18 лет одновременно. В овертайме на замену 16-летнему Ямалю вышел 18-летний Гиу. А ранее в матче на замену 20-летнему «ветерану» Бальде вышел 17-летний Форт. Эти ясли в составе не от хорошей жизни происходят и не из-за каких-то чудностей Хави, такого в принципе быть не должно, но имеем что имеем.
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Ответ Ёрлик
На одного тренера с Манчестера похоже 😅
Вот вот, но у Хага хоть с Аяксом получалось, Хави после пустыни уверовал в свои силы, при такой составе убитом.
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Ответ EKSPERT
Странно что до сих пор нет комментариев со стороны Атлетика,ни одного после самого матча.Хотя бы даже Эрнесто Вальверде
спортсу плевать на них и нормальные новости.они только и умеют что на вентилятор накинуть.
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Ответ Стахович
Араухо просто холодильник.Зачем он топ клубам?
Как и раньше писал Араухо средний защитник. Просто все каталонские бруски распиаренные.
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Ответ Гамаль Хайдаров
да, охмуряли ее молодняк из Барсы, а она по итогу ушла с мускулистым черным парнем
С двумя.
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Ответ Ебздрогыч
«Блауграна» владела мячом 61% времени игры. Неважно, с кем девушка весь вечер танцует - важно с кем она уходит из клуба
надеюсь, этот комментарий будет в топе)
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Тен Хави получается?)))
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Эти цифры говорят нам о том,что давно пора менять стиль игры. Тупое владение мячом уже не приносит дивидендов. Сейчас решают физика и быстрые контратаки с хорошими завершителями. Атлетик вчера показал чемптонскую игру,браво Вальверде. И состав очень конкурентоспособный у них,вполне могут в лч попылить. Желаю им искренне удачи!
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Хави лучше уйти
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Ляпорта накатать должен ещё одну жалобу в федерацию, не знаю на что, но должен))
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Я думаю, что Хави, к сожалению, не справляется! Не может поставить игру, не руководит ею во время матча. Главная проблема - слишком много позволяют сопернику у своих ворот, как была, так и осталась.
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