«Атлетик» 29 раз пробил по воротам «Барсы». Это худший результат каталонцев как минимум с сезона-2013/14
«Атлетик» нанес «Барселоне» почти 30 ударов в матче Кубка Испании.
В 1/4 финала турнира каталонцы проиграли со счетом 2:4 и выбыли из турнира.
«Атлетик» нанес 29 ударов за матч (7 в створ), «Барселона» – 7 (4 в створ). При этом «блауграна» владела мячом 61% времени игры, которая длилась 120 минут с учетом экстра-таймов.
29 допущенных ударов – худший результат «Барселоны» за один матч во всех турнирах как минимум с сезона-2013/14.
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Атлетик просто смял Барселону в ОТ по этому показателю: 2.39 против 0.24.
Ну и было заметно, что после выхода на второй тайм Атлетик был невероятно заряжен и игроки вышли выжигать поле.