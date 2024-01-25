«Атлетик» 29 раз пробил по воротам «Барсы». Это худший результат каталонцев как минимум с сезона-2013/14

«Атлетик» нанес «Барселоне» почти 30 ударов в матче Кубка Испании.

В 1/4 финала турнира каталонцы проиграли со счетом 2:4 и выбыли из турнира.

« » нанес 29 ударов за матч (7 в створ), « » – 7 (4 в створ). При этом «блауграна» владела мячом 61% времени игры, которая длилась 120 минут с учетом экстра-таймов.

29 допущенных ударов – худший результат «Барселоны» за один матч во всех турнирах как минимум с сезона-2013/14.

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