Араухо о вылете из Кубка Испании: «Тяжелый удар. У «Барсы» осталось еще два турнира – будем биться за эту футболку до конца»

Рональд Араухо высказался о вылете «Барселоны» из Кубка Испании.

Каталонцы проиграли « » (2:4 ДВ) в 1/4 финала и завершили выступление в турнире.

«Чувствую грусть. Мы продолжим биться. Мы сражались, показали характер. Команда билась при помощи юных игроков.

Тяжелый удар. У нас осталось еще два турнира. Мы будем биться за эту футболку до конца», – отметил защитник «Барселоны».