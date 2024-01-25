Араухо о вылете из Кубка Испании: «Тяжелый удар. У «Барсы» осталось еще два турнира – будем биться за эту футболку до конца»

Теги Барселона Атлетик Ла Лига Кубок Испании Рональд Араухо Футбол

Рональд Араухо высказался о вылете «Барселоны» из Кубка Испании.

Каталонцы проиграли «Атлетику» (2:4 ДВ) в 1/4 финала и завершили выступление в турнире.

«Чувствую грусть. Мы продолжим биться. Мы сражались, показали характер. Команда билась при помощи юных игроков.

Тяжелый удар. У нас осталось еще два турнира. Мы будем биться за эту футболку до конца», – отметил защитник «Барселоны».

Материалы по теме

95 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
после матча с наполи скажем что осталась ЛА Лига, а в апреле скажем что остался кубок Гампера
+36
-10
+26
Почему интервью выигрышей команды не выкладывают? Я понимаю что многим интересна Барселона итд, но Атлетик выдал такой сумасшедший матч, можно было и их интервью выкладывать
+14
-1
+13
Они так после каждого вылета будут говорить? Это же жалко звучит
+19
-9
+10
Будем биться за футболку до конца, затем перейду в Баварию - добавил Араужо
+13
-7
+6
Ответ ОттоДракула
Наполи мёртвый сейчас. Тяжело будет вылететь.
а Барса ооочень живая, просто Наполи выйдет с таким же настроением как и Атлетик и просто укатает вдребезги, на одну игру собраться можно
+6
0
+6
Ответ mr kovalsky
Почему интервью выигрышей команды не выкладывают? Я понимаю что многим интересна Барселона итд, но Атлетик выдал такой сумасшедший матч, можно было и их интервью выкладывать
К сожалению, этот сайт давно уже не имеет отношения к спорту. Я тоже разочарован.
+9
-4
+5
Ответ Евгений Орлов
Лол, какие вы все лицемеры Напомните сколько трофеев у реала было в прошлом сезоне и в какое уг играла команда и ничего У барсы сверхмолодая команда, куча травм, ещё и бальде потеряли, ну будет сезон без трофеев, ну что помереть теперь, от атлетика барса и с Месси вылетала, а что говорить про команду, где сплошь старики неликвид и молодежь А за то что Хави взял Чи в том году ему нужно давать работать, Фергюсон ещё хуже начинал Ошибки есть, в том числе у Хави, но зачем его убирать, кто может лучше с этой командой?
Дело не в лицемерии. Дело во всех словах, которые были сказаны глорами бчк за последние несколько дней. А также официальными лицами Барселоны. Барселону теперь никто не уважает.
+8
-4
+4
По факту Араухо говорит. Скамейки нет уже почти и совсем юные игроки вышли. Претензий к ним нет, но со школьниками далеко не уедешь. Смена тренера закончится тем, что его тоже уволят через 1-2 года, потому что с такими финансами судьба Барсы это бегать с молодежью + свободными агентами
+3
0
+3
Ответ Евгений Орлов
Лол, какие вы все лицемеры Напомните сколько трофеев у реала было в прошлом сезоне и в какое уг играла команда и ничего У барсы сверхмолодая команда, куча травм, ещё и бальде потеряли, ну будет сезон без трофеев, ну что помереть теперь, от атлетика барса и с Месси вылетала, а что говорить про команду, где сплошь старики неликвид и молодежь А за то что Хави взял Чи в том году ему нужно давать работать, Фергюсон ещё хуже начинал Ошибки есть, в том числе у Хави, но зачем его убирать, кто может лучше с этой командой?
Окстись. Фергюсон приходил в команду, которая была на предпоследнем месте в таблице и у которой полсостава не выходило из запоя неделями.
+6
-3
+3
Араухо, кстати, сегодня действительно бился отчаянно.
Полузащита облажалась, конечно. Хави подставил их, выпустив Торреса, Ямала и Левандовски, которые абсолютно не могут помочь полузащите контролировать матч. Ямал по причине юности, да и он постоянно был впереди, чтобы забивать, а Торрес и Лева просто не умеют в контроль мяча, поскольку бревна. Один Фрэнки в поле не воин.
Хави не тренер. Его авантюрный план мог сработать, а мог и не сработать. Не сработал.
+4
-2
+2
Барса сейчас крепкий середняк
Страшно представить что с ней в ЛЧ сделают
+6
-4
+2
Ответ Денис Свиридов
Они так после каждого вылета будут говорить? Это же жалко звучит
Это ДНК.
+10
-8
+2
Ответ Dexter Morgan
Знаете, что забавно, так это ужасная физическая форма так называемых будущих легенд Барселоны. Камавинга, Беллингем, Винисиус, когда только начинали, то могли фору дать многим опытным футболистам. Про космический талант, технику, скорости вообще молчу. А кто это все такие у Барселоны? Где ваша Ла Масия? Где дух и философия?
Всю неделю последнюю все сми по шее и в духе и в философии Барсы. Мало?
+2
-1
+1
Ответ Сикарио
А Винисиус разрешал своей игрушке давать интервью?
Араухо держал вини практически год в кормане
+6
-5
+1
Ответ Dexter Morgan
Это карма за все прегрешения. Араухо сломался. Его Винисиус сломал просто ментально. А теперь и Уильямсы поиздевались.
Араухо не делал ошибок в матче, ты игру не смотрел. Если не в курсе, то в защите еще и другие игроки есть
+3
-2
+1
Ответ Евгений Орлов
Лол, какие вы все лицемеры Напомните сколько трофеев у реала было в прошлом сезоне и в какое уг играла команда и ничего У барсы сверхмолодая команда, куча травм, ещё и бальде потеряли, ну будет сезон без трофеев, ну что помереть теперь, от атлетика барса и с Месси вылетала, а что говорить про команду, где сплошь старики неликвид и молодежь А за то что Хави взял Чи в том году ему нужно давать работать, Фергюсон ещё хуже начинал Ошибки есть, в том числе у Хави, но зачем его убирать, кто может лучше с этой командой?
чемпионство и Суперкубок за 3 сезона, так ещё и позорная старта в ЛЧ с вылетами в Ле и оттуда же))
0
0
0
Ответ mclovin
1. Реал в прошлом году взял Кубок и дошел все же до полуфинала ЛЧ, где проиграл будущему чемпиону 2. Фергюсон приходил в МЮ, имея уже чемпионство Шотландии с Абердином, это что-то из немыслимого, и МЮ тогда был середняком, благодаря Сэру Алексу и его работе с молодежью елуб так сильно поднялся
У Реала бегали школьники в составе? Я такого не помню
0
0
0
Ответ Dexter Morgan
Так я об этом и писал тем, кто Реал оскорблял. В том и дело. Барселоне нужно своими делами заниматься. Как и болельщикам Барселоны стать скромнее.
Почему меня или любого другого человека должно волновать мнение каких то глоров с спортс.ру
0
0
0
Ответ mclovin
1. Реал в прошлом году взял Кубок и дошел все же до полуфинала ЛЧ, где проиграл будущему чемпиону 2. Фергюсон приходил в МЮ, имея уже чемпионство Шотландии с Абердином, это что-то из немыслимого, и МЮ тогда был середняком, благодаря Сэру Алексу и его работе с молодежью елуб так сильно поднялся
А барса вылетела из лч? Когда вылетят тогда и сравним, барса в прошлом сезоне тоже вылетела из группы с финалистом, довольно на тоненького там было
0
0
0
Ответ Ира15577
А почему у вас только юные игроки???
Хороший вопрос, кстати. Потому что президентский Феликс выходит на замену и не играет, Левандовски завершить карьеру решил посреди сезона, Педри настолько изнасилован в начале карьеры, что уже как ветеран. Остальные банально физически не вывозят нагрузку. Хави вынужден делать ставку на юнцов.
PS А не подскажите что там с Рокейриссоном который даже на замену не вышел?)))
Куда больше вопросов к Лапорте, чем к Хави и команде.
0
0
0
Ответ Евгений Орлов
Лол, какие вы все лицемеры Напомните сколько трофеев у реала было в прошлом сезоне и в какое уг играла команда и ничего У барсы сверхмолодая команда, куча травм, ещё и бальде потеряли, ну будет сезон без трофеев, ну что помереть теперь, от атлетика барса и с Месси вылетала, а что говорить про команду, где сплошь старики неликвид и молодежь А за то что Хави взял Чи в том году ему нужно давать работать, Фергюсон ещё хуже начинал Ошибки есть, в том числе у Хави, но зачем его убирать, кто может лучше с этой командой?
Пройди Реал Сити, вполне могли бы играть в футболках с цифрой 15 в ЛЧ в этом сезоне, Барселона на фарте взяла ЛЛ в прошлом сезоне о чем они сами говорили не раз вот фарт и кончился, чапи должен был уйти по окончанию того сезона с такой игрой
0
0
0
Ответ Евгений Орлов
Лол, какие вы все лицемеры Напомните сколько трофеев у реала было в прошлом сезоне и в какое уг играла команда и ничего У барсы сверхмолодая команда, куча травм, ещё и бальде потеряли, ну будет сезон без трофеев, ну что помереть теперь, от атлетика барса и с Месси вылетала, а что говорить про команду, где сплошь старики неликвид и молодежь А за то что Хави взял Чи в том году ему нужно давать работать, Фергюсон ещё хуже начинал Ошибки есть, в том числе у Хави, но зачем его убирать, кто может лучше с этой командой?
В прошлом сезоне Реал взял три титула (Суперкубок УЕФА, КК и КЧМ) и вылетел в полуфинале Лиги Чемпионов. Напоминаю )))
0
0
0
Ответ Евгений Орлов
А барса вылетела из лч? Когда вылетят тогда и сравним, барса в прошлом сезоне тоже вылетела из группы с финалистом, довольно на тоненького там было
ну как сказать, в первом матче Барсу вообще задушили итальянцы, во втором была ничья, но могли и вовсе проиграть в концовке
0
0
0
Ответ ОттоДракула
Наполи мёртвый сейчас. Тяжело будет вылететь.
Наполи скорее не стабильный. они запросто могут выдать отличный матч
0
0
0
Ответ Гамаль Хайдаров
после матча с наполи скажем что осталась ЛА Лига, а в апреле скажем что остался кубок Гампера
А ты бы что сказал ?
0
0
0
Ответ Гамаль Хайдаров
а Барса ооочень живая, просто Наполи выйдет с таким же настроением как и Атлетик и просто укатает вдребезги, на одну игру собраться можно
Ты просто не видел игр Наполи. Там пациент скорее мёртв.
0
0
0
Судя по игре, кстати, они боролись скорее за футболку одного из братьев Уильямсов.
0
0
0
Ответ usman703
О, а кого надо было выпустить, по вашему экспертному мнению? Фирмина? И что он поменял бы? У Барсы нет опорника по факту и не будет игры в центре, пока не купят нормального опорника
Ты хоть знаешь основную функцию опорника? Разрушать атаки.
Если у тебя нет опорника. то лучшее, что ты можешь придумать - не допускать атаки.
Поэтому надо было насыщать центр креативными игроками и играть в контроль мяча. Треугольники, стеночки, квадраты - главное. не допустить, чтобы баски накатывались волнами, поломать им ритм и заставить Уильмсов бегать собачками за мячом.
Играть на встречных курсах, если у тебя нет опорника и 17 летние пацаны в защите - самоубийство.
Даже удивительно, что могло зайти, если бы второй забил Ямал.
0
0
0
Раньше за честь

Потом за клуб

Теперь за футболку

Скоро за еду будут биться
+1
-1
0
Кто знает, почему сегодня Араухо без каракулевой шапки играл? Что случилось?
+1
-1
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий