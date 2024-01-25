Араухо о вылете из Кубка Испании: «Тяжелый удар. У «Барсы» осталось еще два турнира – будем биться за эту футболку до конца»
Рональд Араухо высказался о вылете «Барселоны» из Кубка Испании.
Каталонцы проиграли «Атлетику» (2:4 ДВ) в 1/4 финала и завершили выступление в турнире.
«Чувствую грусть. Мы продолжим биться. Мы сражались, показали характер. Команда билась при помощи юных игроков.
Тяжелый удар. У нас осталось еще два турнира. Мы будем биться за эту футболку до конца», – отметил защитник «Барселоны».
Полузащита облажалась, конечно. Хави подставил их, выпустив Торреса, Ямала и Левандовски, которые абсолютно не могут помочь полузащите контролировать матч. Ямал по причине юности, да и он постоянно был впереди, чтобы забивать, а Торрес и Лева просто не умеют в контроль мяча, поскольку бревна. Один Фрэнки в поле не воин.
Хави не тренер. Его авантюрный план мог сработать, а мог и не сработать. Не сработал.
Страшно представить что с ней в ЛЧ сделают
PS А не подскажите что там с Рокейриссоном который даже на замену не вышел?)))
Куда больше вопросов к Лапорте, чем к Хави и команде.
Если у тебя нет опорника. то лучшее, что ты можешь придумать - не допускать атаки.
Поэтому надо было насыщать центр креативными игроками и играть в контроль мяча. Треугольники, стеночки, квадраты - главное. не допустить, чтобы баски накатывались волнами, поломать им ритм и заставить Уильмсов бегать собачками за мячом.
Играть на встречных курсах, если у тебя нет опорника и 17 летние пацаны в защите - самоубийство.
Даже удивительно, что могло зайти, если бы второй забил Ямал.
Потом за клуб
Теперь за футболку
Скоро за еду будут биться