Левандовски забил в 4 из 6 последних матчей. У поляка 45 голов в 74 играх за «Барселону»

Теги Барселона Атлетик Ла Лига Кубок Испании Роберт Левандовски Юри Берчиче Футбол

Роберт Левандовски сравнял счет в матче с «Атлетиком» в Кубке Испании.

Форвард отличился на 26-й минуте благодаря неудачной попытке выбить мяч из штрафной в исполнении защитника Юри Берчиче.

За последние шесть игр в чемпионате и Кубке Испании поляк забил четыре гола. Всего у него 45 мячей в 74 играх за «блауграну».

Подробно со статистикой Левандовского можно ознакомиться здесь.

«Атлетик» – «Барселона». 1:2 – Ямаль и Левандовски забили. Онлайн-трансляция

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20 комментариев
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Ответ rigobersong
Нормальная статистика, учитывая то, что идет 2й сезон, а он в Барселоне всего 5 пенальти пробил, у того же кринжа только с начала сезона в Аль-Насрико пробито 6:))
Слышал Аль-Наср хотят переименовать в Аль-Пеналь
+11
-3
+8
На счету Левандовского ещё 15 голевых передач .
+7
0
+7
Аравийский монстр. Надеюсь летом будет рвать за лигу пустыни.
+1
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Подставил пятку чисто как батя - на всякий и сработало.
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В смысле? Так его парафинят постоянно, что играть разучился
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Ответ predMBAPPE
Это серьёзные заявки на ЗМ и ЗБ, Джуд, Килиан, Харри бойтесь 😎
Комментарий удален модератором
Ответ KING_OF_RUSSIA
Рон в его возрасте 36 голов за 44 матча забил, Лёве о таком с текущей результативностью только мечтать
Он мёртвую Барсу привёл к чемпионству и взял Пичиччи)
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Ответ TAGAY
В прессинге активно бегает во всем остальном он ужасен, во втором тайме было бы хорошо убрать его.
Предлагаешь его в опорку?)
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Ответ predMBAPPE
Предлагаешь его в опорку?)
С его то умением пасов.. лучше уж я Гомеша поставлю туда)
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Ответ TAGAY
С его то умением пасов.. лучше уж я Гомеша поставлю туда)
Лучше играть в 10ром🤣
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