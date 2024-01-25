Левандовски забил в 4 из 6 последних матчей. У поляка 45 голов в 74 играх за «Барселону»

Роберт Левандовски сравнял счет в матче с «Атлетиком» в Кубке Испании.

Форвард отличился на 26-й минуте благодаря неудачной попытке выбить мяч из штрафной в исполнении защитника .

За последние шесть игр в чемпионате и Кубке Испании поляк забил четыре гола. Всего у него 45 мячей в 74 играх за «блауграну».

Подробно со статистикой Левандовского можно ознакомиться здесь.

«Атлетик» – «Барселона». 1:2 – Ямаль и Левандовски забили. Онлайн-трансляция