Быков из «Ак Барса» рассказал, что болеет за «Реал»: «Еще слежу за Роналду – величайшим футболистом, восхищает как личность и спортсмен. Беллингем станет звездой мирового уровня»
Игрок «Ак Барса» Максим Быков рассказал, что поддерживает «Реал Мадрид» в футболе.
– За футболом следишь?
– За российским не особо, больше за европейским.
– За кого болеешь?
– «Реал Мадрид». Еще слежу за Криштиану Роналду – величайшим футболистом. Он профессионал своего дела. Восхищает меня как личность и спортсмен.
Человек усердно работал всю карьеру и постоянно что-то доказывал. Конечно, как и у всех, у него были спады, но он всегда старался работать и показывал результаты.
Не зря получил пять «Золотых мячей», столько работал. Даже сейчас, в 38, он продолжает показывать достойный уровень.
– Кто в Мадриде может быть его преемником? Беллингем?
– Да, Беллингем. Он перешел в этом сезоне из «Боруссии», показывает хорошую игру, забивает.
Даже побил рекорд Роналду, забив больше мячей в первых матчах. Я считаю, что он станет футбольной звездой мирового уровня, – сказал нападающий «Ак Барса» Максим Быков.