Капелло о 54 мячах Роналду в 2023 году: «Криштиану – машина, а его топливо – голы»

Теги Криштиану Роналду Фабио Капелло высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Фабио Капелло считает, что Криштиану Роналду подпитывается забитыми голами.

– Ожидали ли вы, что в 38 лет Криштиану забьет больше 50 голов, пусть даже в Саудовской Аравии?

– Все зависит от того, где ты играешь.

– Но другие звезды лиги Саудовской Аравии не забивают и половины голов Роналду.

– Вы знаете, Роналду – это машина, а его топливо – голы. Это его сильная сторона, которая сохраняется даже с течением лет, – заявил бывший главный тренер «Реала».

Роналду о 54 голах в 2023-м: «Чудесный год. Когда я был в «МЮ», кто-то считал, что я закончился. Я еще многое могу»

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32 комментария
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Ответ Гномович!
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дилетант!
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Заправочный шланг только вставить и можно ехать. Гыгыгыгыгыгыгыгыгы...
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Роналду - машина. Месси - самолёт.
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"Все зависит от того, где ты играешь."

Маэстро разбирается )
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Ответ Клубное Тв Реала
Сколько у Месси голов в са и лиге европы? 0! Вот поэтому криштиану величайший
по вашему марадона у которого за карьеру всего 292 мяча не величайший
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Ответ Митрандир цвета хаки
Голь, голь. Нету голь: наш кришти - ноль.
Если игрок играет один матч за пол года, им всё равно , потому что другое
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Ответ Эрнандес Эрнандес
Представляете сколько голов у Роналду было бы в МЛС? Думаю он за пару сезонов установил бы исторический рекорд по голам в США)
Драфа Дестройная как была фантазеркой, так и осталась.
Не меняется, не совершенствуется, застряла в переходном возрасте, как и кумир.
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его топливо, арабские мужшинки)
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"Криштиану - машина, какой же Клопп крутой, что эта новость делает на нашем сайте", - сказал Капелло
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Ответ nikiforov
а почему европе он не нужен а?
сам не понимаю почему Месси не остался в Европе.
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Ответ Raar
"Все зависит от того, где ты играешь." Маэстро разбирается )
А дальше ты не дочитал 😅
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Ответ Митрандир цвета хаки
Голь, голь. Нету голь: наш кришти - ноль.
Я понимаю, что крыть нечем, но писать вот это... Деточка, отдай родителям планшет - и в ясли.
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Ответ Злючий Пёс
Ты умственно-отсталый?
амаМ такая ваша)
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