Капелло о 54 мячах Роналду в 2023 году: «Криштиану – машина, а его топливо – голы»

Фабио Капелло считает, что Криштиану Роналду подпитывается забитыми голами.

– Ожидали ли вы, что в 38 лет забьет больше 50 голов, пусть даже в Саудовской Аравии?

– Все зависит от того, где ты играешь.

– Но другие звезды лиги Саудовской Аравии не забивают и половины голов Роналду.

– Вы знаете, Роналду – это машина, а его топливо – голы. Это его сильная сторона, которая сохраняется даже с течением лет, – заявил бывший главный тренер «Реала».

Роналду о 54 голах в 2023-м: «Чудесный год. Когда я был в «МЮ», кто-то считал, что я закончился. Я еще многое могу»