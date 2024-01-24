Капелло о 54 мячах Роналду в 2023 году: «Криштиану – машина, а его топливо – голы»
Фабио Капелло считает, что Криштиану Роналду подпитывается забитыми голами.
– Ожидали ли вы, что в 38 лет Криштиану забьет больше 50 голов, пусть даже в Саудовской Аравии?
– Все зависит от того, где ты играешь.
– Но другие звезды лиги Саудовской Аравии не забивают и половины голов Роналду.
– Вы знаете, Роналду – это машина, а его топливо – голы. Это его сильная сторона, которая сохраняется даже с течением лет, – заявил бывший главный тренер «Реала».
Роналду о 54 голах в 2023-м: «Чудесный год. Когда я был в «МЮ», кто-то считал, что я закончился. Я еще многое могу»
Маэстро разбирается )
Не меняется, не совершенствуется, застряла в переходном возрасте, как и кумир.