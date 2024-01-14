Вендел вовремя прибыл на сбор «Зенита». Летом он не хотел возвращаться в клуб

Вендел вовремя прибыл на сбор «Зенита».

Сегодня полузащитник выложил сторис из Абу-Даби, где «Зенит» начнет подготовку ко второй части сезона.

Председатель правления « » подтвердил, что бразилец прибыл на сбор: « уже на месте сбора команды и примет участие в первой тренировке «Зенита».

Напомним, минувшим летом Вендел не хотел возвращаться в Россию после отпуска, пропустил сборы и два стартовых матча сезона.

Полузащитник провел 18 матчей за «Зенит» в этом сезоне, забил 4 гола и сделал 5 результативных передач. Его полная статистика доступна здесь.

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