Вендел вовремя прибыл на сбор «Зенита». Летом он не хотел возвращаться в клуб
Вендел вовремя прибыл на сбор «Зенита».
Сегодня полузащитник выложил сторис из Абу-Даби, где «Зенит» начнет подготовку ко второй части сезона.
Председатель правления «Зенита» Александр Медведев подтвердил, что бразилец прибыл на сбор: «Вендел уже на месте сбора команды и примет участие в первой тренировке «Зенита».
Напомним, минувшим летом Вендел не хотел возвращаться в Россию после отпуска, пропустил сборы и два стартовых матча сезона.
Полузащитник провел 18 матчей за «Зенит» в этом сезоне, забил 4 гола и сделал 5 результативных передач. Его полная статистика доступна здесь.
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Все уже настроились, и тут такой облом-с)))))