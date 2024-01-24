Задача-минимум для Хави – победа в Кубке Испании. Также в «Барсе» рассчитывают на борьбу с «Реалом» до конца чемпионата и победу над «Наполи» в ЛЧ

Теги Барселона Реал Мадрид Хави Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Наполи Футбол

От Хави ждут победы в Кубке Испании в этом сезоне.

Как сообщает As, руководство «блауграны» понимает, что лучшие шансы на завоевание какого-либо трофея команде дает именно этот турнир, особенно учитывая вылет «Реала». Победа в Кубке Испании рассматривается как задача-минимум.

Также она должна быть подкреплена борьбой за победу в Ла Лиге до последнего тура и выходом хотя бы в четвертьфинал Лиги чемпионов (в 1/8 предстоит встреча с «Наполи»).

В случае выполнения этих условий у Хави будут очень хорошие шансы продолжить работу на посту главного тренера.

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24 комментария
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Вполне реалистичные цели, если без лишнего юмора.
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и выходом хотя бы в четвертьфинал Лиги чемпионов (в 1/8 предстоит встреча с «Наполи»).
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На мой взгляд, Барселона должна всегда ставить своей целью именно победу в ЛЧ. Никто не говорит, что это рационально достижимо в этом сезоне, но у такого великого клуба иных целей нет в ЛЧ. Я болею за Милан и тот же Пиоли (кто бы как к нему не относился) всегда говорит, что борется именно за победу в ЛЧ. А в Милане по-другому и нельзя, также как и в Барсе. Это только 7Хаг может позволить себе бороться за топ-4 в группе ЛЧ.
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Ответ инна витенберг
Главное что бы трава была не высокой и солнце не светило в глаз
И чтобы вы что-нибудь новое уже придумали
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Обделается во всех трех. К гадалке не ходи.
И в конце скажут, что это все изза матча Реала против Альмерии, который помешал их целям реализоваться.
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Ответ real7
Обделается во всех трех. К гадалке не ходи. И в конце скажут, что это все изза матча Реала против Альмерии, который помешал их целям реализоваться.
Они с Лапортой уже неделю ноют из-за одной игры , все лишь бы про Негрейру забыли
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Ответ Он Самый
барса это барса.я мадридиста но знаю что барса в девять человек будет биться!Хави нужно сплотить команду а не ныть постоянно!так что Hala Madrid мы команда а вы плаксы!!!!
Увидимся через год мужчина который не плакса)
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Кубок это несерьёзно. Хави нужно менять, если не будет чемпионства. Прогресса в игре нет и вряд ли появится.
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Взять ЛаЛигу конечно вряд ли получится, а вот КК и пройти такой Наполи вполне себе по силам.
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конкурировать с Реалом в чемпионате видимо Хави уже не пытается даже говорить о конкуренции с Жероной чтоб совсем дурачком не выглядеть
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на что-то другое глупо и рассчитывать. ЛЧ явно не для Барсы, а в кубке и чемпионате пободаться смогут.
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Ответ xDe xDe
Вполне реалистичные цели, если без лишнего юмора.
Если пройти в ЛЧ Неаполь = титулу , то достижимо ))
А на самом деле , конечно Кубок Короля главная цель !
Если только сегодня не будет идиотничать , как Мигель и ротировать состав ))
Впрочем , я уверен , что не будет и приложит все силы для победы, поскольку сумасшедсзтвие не инфекционное заболевание )
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Ответ xDe xDe
Вполне реалистичные цели, если без лишнего юмора.
И это радует, что наше руководство перестало летать в облаках! 🤝🏻👍🏻
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Ответ Фран
и выходом хотя бы в четвертьфинал Лиги чемпионов (в 1/8 предстоит встреча с «Наполи»). ------------------------------------------------------------------------------------------------------ На мой взгляд, Барселона должна всегда ставить своей целью именно победу в ЛЧ. Никто не говорит, что это рационально достижимо в этом сезоне, но у такого великого клуба иных целей нет в ЛЧ. Я болею за Милан и тот же Пиоли (кто бы как к нему не относился) всегда говорит, что борется именно за победу в ЛЧ. А в Милане по-другому и нельзя, также как и в Барсе. Это только 7Хаг может позволить себе бороться за топ-4 в группе ЛЧ.
Так Хави, по-моему, говорил, что клуб хочет выиграть все трофеи. Данная новость про то, какие достижения помогут Хави сохранить работу. Если руководство поставит задачу любой выиграть ЛЧ, то Хави, скорее всего, ждёт отставка.
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Ответ инна витенберг
Главное что бы трава была не высокой и солнце не светило в глаз
А что тогда коровы будут кушать?
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