От Хави ждут победы в Кубке Испании в этом сезоне.

Как сообщает As, руководство «блауграны» понимает, что лучшие шансы на завоевание какого-либо трофея команде дает именно этот турнир, особенно учитывая вылет « ». Победа в Кубке Испании рассматривается как задача-минимум.

Также она должна быть подкреплена борьбой за победу в до последнего тура и выходом хотя бы в четвертьфинал Лиги чемпионов (в 1/8 предстоит встреча с « »).

В случае выполнения этих условий у будут очень хорошие шансы продолжить работу на посту главного тренера.