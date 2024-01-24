Задача-минимум для Хави – победа в Кубке Испании. Также в «Барсе» рассчитывают на борьбу с «Реалом» до конца чемпионата и победу над «Наполи» в ЛЧ
От Хави ждут победы в Кубке Испании в этом сезоне.
Как сообщает As, руководство «блауграны» понимает, что лучшие шансы на завоевание какого-либо трофея команде дает именно этот турнир, особенно учитывая вылет «Реала». Победа в Кубке Испании рассматривается как задача-минимум.
Также она должна быть подкреплена борьбой за победу в Ла Лиге до последнего тура и выходом хотя бы в четвертьфинал Лиги чемпионов (в 1/8 предстоит встреча с «Наполи»).
В случае выполнения этих условий у Хави будут очень хорошие шансы продолжить работу на посту главного тренера.
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На мой взгляд, Барселона должна всегда ставить своей целью именно победу в ЛЧ. Никто не говорит, что это рационально достижимо в этом сезоне, но у такого великого клуба иных целей нет в ЛЧ. Я болею за Милан и тот же Пиоли (кто бы как к нему не относился) всегда говорит, что борется именно за победу в ЛЧ. А в Милане по-другому и нельзя, также как и в Барсе. Это только 7Хаг может позволить себе бороться за топ-4 в группе ЛЧ.
И в конце скажут, что это все изза матча Реала против Альмерии, который помешал их целям реализоваться.
А на самом деле , конечно Кубок Короля главная цель !
Если только сегодня не будет идиотничать , как Мигель и ротировать состав ))
Впрочем , я уверен , что не будет и приложит все силы для победы, поскольку сумасшедсзтвие не инфекционное заболевание )