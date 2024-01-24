Чеферин о клубах с одним владельцем: «Болельщик может сказать, что наши турниры договорные, если большая команда проиграет маленькой. Контроль над двумя клубами – не вариант»

Теги Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА УЕФА Александер Чеферин Лига Конференций УЕФА Футбол

Глава УЕФА высказался о клубах с одним владельцем.

«Вы знаете футбол. Большой английский клуб может проиграть 0:3 маленькому португальскому клубу, если хотите, потому что у них был плохой день. А представляете теперь, если у них один владелец? И вам могут сказать сказать: «Смотрите, ваши турниры договорные».

Это моя самая большая проблема, у которой нет решения. Мы всегда можем сказать: «Хорошо, вы можете сделать это на таких-то и таких-то условиях». Но полный контроль над двумя и более клубами – не вариант.

Пока что это мое мнение. Мы не пришли к конкретному решению», – сказал Александер Чеферин в интервью The Telegraph.

Напомним, что, к примеру, «Жирона» и «Манчестер Сити» принадлежат холдингу City Football Group.

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30 комментариев
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у Сити 115 нарушений, поэтому нет проблемы в следующем сезоне, если Жирона отберется в ЛЧ - там просто не будет двух клубов из Сити Груп
+8
-1
+7
А у нас 14 клубов кормятся от государства по понятиям типов из одного городка и ничего...
+3
-1
+2
Прости Жирона
+2
-1
+1
Ситуация действительно патовая
+1
0
+1
Болельщик может сказать, что наши турниры договорные(c)
Тут можно и остановиться.
+2
-1
+1
Тёмный властелин Чеферин - контроль над двумя клубами – не вариант. Надо контролировать все. И клубы и процессы.
+2
-1
+1
Ответ damondiamond
у Сити 115 нарушений, поэтому нет проблемы в следующем сезоне, если Жирона отберется в ЛЧ - там просто не будет двух клубов из Сити Груп
Уефа уже отстроняла Сити
АПЛ ограничиться штрафом
+1
0
+1
Ответ zzzeeerrrooo
Ювентус отдыхал не за это
Я тебе привел пример, что лига > одного клуба, не читай между строк и не теряй контекст
0
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0
Ответ damondiamond
вот именно из-за этого все против Суперлиги, так как там вот такие правила, о которых ты говоришь) Ювентус и серия А после его вылета хороший пример) мне больше нечего тебе сказать по этому поводу, поэтому я заканчиваю наш диалог со своей стороны)
А кто все?
Суперлига будет, крах уефа с ее ффп неизбежен
Это контора мешает развиваться клубам
0
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0
Ответ damondiamond
Я тебе привел пример, что лига > одного клуба, не читай между строк и не теряй контекст
Если Барсу скинут , то это будет катастрофа для испанского футбола , который и так в кризисе
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Ответ zzzeeerrrooo
Если Барсу скинут , то это будет катастрофа для испанского футбола , который и так в кризисе
ещё раз - лигу не содержит одна Барса, там есть ещё клубы, лучше потерять Барсу за дело, чем потерять всех из-за того, что Барсе сделают поблажку
0
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Ответ damondiamond
ещё раз - лигу не содержит одна Барса, там есть ещё клубы, лучше потерять Барсу за дело, чем потерять всех из-за того, что Барсе сделают поблажку
Это половина лиги
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Ответ zzzeeerrrooo
Это половина лиги
нет, половина лиги это 9 команд
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Ответ damondiamond
нет, половина лиги это 9 команд
Ошибаешься
Основной доход генерируют только два клуба
Рекламодатели просто свалят
Просто напомню , что клубы доплачивали из своего кармана Осасуне за СК
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Ответ zzzeeerrrooo
Ошибаешься Основной доход генерируют только два клуба Рекламодатели просто свалят Просто напомню , что клубы доплачивали из своего кармана Осасуне за СК
причём здесь доход? клуб нарушил правила, по которым работает футбол в Европе, поэтому его накажут в случае доказательства вины
0
0
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Ответ damondiamond
причём здесь доход? клуб нарушил правила, по которым работает футбол в Европе, поэтому его накажут в случае доказательства вины
Тогда Лига потеряет спонсоров и доходы команд упадут)
0
0
0
Ответ zzzeeerrrooo
Тогда Лига потеряет спонсоров и доходы команд упадут)
вот именно из-за этого все против Суперлиги, так как там вот такие правила, о которых ты говоришь) Ювентус и серия А после его вылета хороший пример) мне больше нечего тебе сказать по этому поводу, поэтому я заканчиваю наш диалог со своей стороны)
0
0
0
Ответ damondiamond
жаль тебя расстраивать, но Эвертон тоже не пару долларов стоит) АПЛ не примет разные решения в случае полного доказания вины - Ювентус уже отдыхал в низших дивизионах несколько лет, потому что любой лиге невыгодно принимать решения в пользу одной команды, так как саму лигу кормит не один Сити, а 20 клубов
Ювентус отдыхал не за это
0
0
0
Ответ zzzeeerrrooo
Где Эвертон, а где МС
жаль тебя расстраивать, но Эвертон тоже не пару долларов стоит) АПЛ не примет разные решения в случае полного доказания вины - Ювентус уже отдыхал в низших дивизионах несколько лет, потому что любой лиге невыгодно принимать решения в пользу одной команды, так как саму лигу кормит не один Сити, а 20 клубов
0
0
0
Ответ damondiamond
Эвертону 10 очков сняли за несколько или даже одно нарушение, о каком штрафе вообще может идти речь
Где Эвертон, а где МС
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Ответ zzzeeerrrooo
Да там штраф максимум, никто не будет убивать один самых успешных клубов страны Академия дает кучу талантов
Эвертону 10 очков сняли за несколько или даже одно нарушение, о каком штрафе вообще может идти речь
0
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0
Ответ damondiamond
эмм, потому что правила финансового фейрплей использует УЕФА)) ладно, положим)
Да там штраф максимум, никто не будет убивать один самых успешных клубов страны
Академия дает кучу талантов
0
0
0
Ответ zzzeeerrrooo
А причем тут Уефа? Они уже попытали удачу
эмм, потому что правила финансового фейрплей использует УЕФА)) ладно, положим)
0
0
0
Ответ damondiamond
не было такого, потому что Сити успешно обжаловал в суде, но сейчас после того, как АПЛ вынесет приговор, УЕФА это не оставит незамеченным
А причем тут Уефа? Они уже попытали удачу
0
0
0
Ответ zzzeeerrrooo
Уефа уже отстроняла Сити АПЛ ограничиться штрафом
не было такого, потому что Сити успешно обжаловал в суде, но сейчас после того, как АПЛ вынесет приговор, УЕФА это не оставит незамеченным
0
0
0
Как Сити помогает Жироне отбираться в ЛЧ? Они в разных чемпионатах!
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0
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Пффф.
Сочи, Оренбург..
Раньше Томь была
А ещё и Волгарь существует
+1
-1
0
каждому - по своему клубу! футбольный социализм!
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