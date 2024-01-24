Чеферин о клубах с одним владельцем: «Болельщик может сказать, что наши турниры договорные, если большая команда проиграет маленькой. Контроль над двумя клубами – не вариант»
Глава УЕФА высказался о клубах с одним владельцем.
«Вы знаете футбол. Большой английский клуб может проиграть 0:3 маленькому португальскому клубу, если хотите, потому что у них был плохой день. А представляете теперь, если у них один владелец? И вам могут сказать сказать: «Смотрите, ваши турниры договорные».
Это моя самая большая проблема, у которой нет решения. Мы всегда можем сказать: «Хорошо, вы можете сделать это на таких-то и таких-то условиях». Но полный контроль над двумя и более клубами – не вариант.
Пока что это мое мнение. Мы не пришли к конкретному решению», – сказал Александер Чеферин в интервью The Telegraph.
Напомним, что, к примеру, «Жирона» и «Манчестер Сити» принадлежат холдингу City Football Group.
Тут можно и остановиться.
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