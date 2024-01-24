Александр Мостовой: «Зенит» будет трясти, говорил уже после 1-го тура. Интрига в финале чемпионата однозначно будет, все команды рядом»

Александр Мостовой высказался о предстоящей борьбе за титул в Мир РПЛ.

«Уже после первого тура я говорил, что « » будет трясти. Так и произошло, поэтому в финале чемпионата однозначно будет интрига.

Все команды рядом. Думаю, первая игра « » с «Зенитом» будет во многом определяющей», – сказал бывший игрок сборной России.

« » лидирует в чемпионате России после 18 туров, набрав 38 очков. «Зенит» идет вторым и отстает на 2 балла. « » занимает 3-е место с 32 очками, « » – 4-е с 31 баллом. «Спартак» с 30 очками расположился на 5-й строчке.