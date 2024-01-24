Александр Мостовой: «Зенит» будет трясти, говорил уже после 1-го тура. Интрига в финале чемпионата однозначно будет, все команды рядом»
Александр Мостовой высказался о предстоящей борьбе за титул в Мир РПЛ.
«Уже после первого тура я говорил, что «Зенит» будет трясти. Так и произошло, поэтому в финале чемпионата однозначно будет интрига.
Все команды рядом. Думаю, первая игра «Спартака» с «Зенитом» будет во многом определяющей», – сказал бывший игрок сборной России.
«Краснодар» лидирует в чемпионате России после 18 туров, набрав 38 очков. «Зенит» идет вторым и отстает на 2 балла. «Динамо» занимает 3-е место с 32 очками, «Локомотив» – 4-е с 31 баллом. «Спартак» с 30 очками расположился на 5-й строчке.
Об стену бьётся головой.
Вот на кобыле Абаскаль
К Царю в палату прискакаль,
Щетиной рыжею трясёт
И к Александеру идёт.
Ему протягивает мяч
И говорит: «Давай! Фигачь!»
Коль начеканишь тыщу раз,
Спущу таблетки в унитаз,
Открою комнату твою
И жизнь на воле подарю.
А если тыщу не смогёшь —
Всю жизнь в больнице проведёшь!!!