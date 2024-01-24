Александр Мостовой: «Зенит» будет трясти, говорил уже после 1-го тура. Интрига в финале чемпионата однозначно будет, все команды рядом»

Теги Спартак Локомотив Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Александр Мостовой Краснодар Р-Спорт Футбол

Александр Мостовой высказался о предстоящей борьбе за титул в Мир РПЛ.

«Уже после первого тура я говорил, что «Зенит» будет трясти. Так и произошло, поэтому в финале чемпионата однозначно будет интрига.

Все команды рядом. Думаю, первая игра «Спартака» с «Зенитом» будет во многом определяющей», – сказал бывший игрок сборной России.

«Краснодар» лидирует в чемпионате России после 18 туров, набрав 38 очков. «Зенит» идет вторым и отстает на 2 балла. «Динамо» занимает 3-е место с 32 очками, «Локомотив» – 4-е с 31 баллом. «Спартак» с 30 очками расположился на 5-й строчке.

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9 комментариев
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Пока трясет Мостового от Абаскаля
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Оракул Саня Мостовой
Об стену бьётся головой.
Вот на кобыле Абаскаль
К Царю в палату прискакаль,
Щетиной рыжею трясёт
И к Александеру идёт.
Ему протягивает мяч
И говорит: «Давай! Фигачь!»
Коль начеканишь тыщу раз,
Спущу таблетки в унитаз,
Открою комнату твою
И жизнь на воле подарю.
А если тыщу не смогёшь —
Всю жизнь в больнице проведёшь!!!
+5
-2
+3
Ответ Дмитрий9779
Пока трясет Мостового от Абаскаля
От алкоголя
+6
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+3
Всё нормально. Краснодару удачи
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Краснодар, Зенит,Динамо,Локомотив ,но " определяющий" матч конечно с 5- м Спартаком?!, и кстати ,что этот матч " определит"?,
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Ответ Доктор Верховцев
Оракул Саня Мостовой Об стену бьётся головой. Вот на кобыле Абаскаль К Царю в палату прискакаль, Щетиной рыжею трясёт И к Александеру идёт. Ему протягивает мяч И говорит: «Давай! Фигачь!» Коль начеканишь тыщу раз, Спущу таблетки в унитаз, Открою комнату твою И жизнь на воле подарю. А если тыщу не смогёшь — Всю жизнь в больнице проведёшь!!!
гениально 🤣🤣🤣
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