Азмун не уйдет из «Ромы» зимой. Де Росси хочет сохранить форварда в составе, римляне отклонили несколько запросов

Теги Рома Даниэле де Росси Севилья серия А Италия Ла Лига возможные трансферы Сердар Азмун Фабрицио Романо Футбол

«Рома» не хочет отпускать Сердара Азмуна.

Римский клуб отклонил несколько запросов по поводу иранского форварда, отмечает инсайдер Фабрицио Романо. Один из них в январе сделала «Севилья».

Даниэле де Росси, возглавивший клуб после отставки Жозе Моуринью, хочет сохранить нападающего в составе. Таким образом, аренда Азмуна, который перешел летом из «Байера», навряд ли будет прекращена зимой.

Азмун провел за «Рому» 13 матчей в Серии А и забил один гол. Подробная статистика игрока доступна здесь.

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6 комментариев
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Азмун не уйдет от Ромы к Артему
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Ответ Родри
И зачем этот Азмун только нужен Роме не понимаю
Рома ревнивый.
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Важнейший игрок в составе Ромы ?
Нет , конечно !
А вот в Сборной Ирана сейчас все в порядке !
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И зачем этот Азмун только нужен Роме не понимаю
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