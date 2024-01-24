Азмун не уйдет из «Ромы» зимой. Де Росси хочет сохранить форварда в составе, римляне отклонили несколько запросов

«Рома» не хочет отпускать Сердара Азмуна.

Римский клуб отклонил несколько запросов по поводу иранского форварда, отмечает инсайдер Фабрицио Романо. Один из них в январе сделала « ».

де Росси, возглавивший клуб после отставки Жозе Моуринью, хочет сохранить нападающего в составе. Таким образом, аренда Азмуна, который перешел летом из «Байера», навряд ли будет прекращена зимой.

провел за «Рому» 13 матчей в Серии А и забил один гол. Подробная статистика игрока доступна здесь.