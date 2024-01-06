«Севилья» может подписать Азмуна в январе. Клуб хочет, чтобы «Байер» досрочно прекратил аренду форварда в «Роме»
Сердар Азмун может перейти в «Севилью».
По данным инсайдера Фабрицио Романо, «Севилья» обратилась к «Байеру» на предмет возможного подписания иранского форварда с досрочным прекращением его аренды в «Роме».
Также сообщается, что «Севилья» параллельно работает над подписанием нападающего «Униона» Давида Фофана.
В текущем сезоне Азмун отметился 1 голом в 13 матчах Серии А за «Рому». Его статистика доступна здесь.
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