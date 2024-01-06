«Севилья» может подписать Азмуна в январе. Клуб хочет, чтобы «Байер» досрочно прекратил аренду форварда в «Роме»

Сердар Азмун может перейти в «Севилью».

По данным инсайдера Фабрицио Романо, « » обратилась к « » на предмет возможного подписания иранского форварда с досрочным прекращением его аренды в «Роме».

Также сообщается, что «Севилья» параллельно работает над подписанием нападающего « » .

В текущем сезоне отметился 1 голом в 13 матчах Серии А за «Рому». Его статистика доступна здесь.

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