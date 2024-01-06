«Севилья» может подписать Азмуна в январе. Клуб хочет, чтобы «Байер» досрочно прекратил аренду форварда в «Роме»

Теги Байер Рома бундеслига Германия Севилья серия А Италия Ла Лига возможные трансферы Унион Берлин Сердар Азмун Давид Фофана Футбол

Сердар Азмун может перейти в «Севилью».

По данным инсайдера Фабрицио Романо, «Севилья» обратилась к «Байеру» на предмет возможного подписания иранского форварда с досрочным прекращением его аренды в «Роме».

Также сообщается, что «Севилья» параллельно работает над подписанием нападающего «Униона» Давида Фофана.

В текущем сезоне Азмун отметился 1 голом в 13 матчах Серии А за «Рому». Его статистика доступна здесь.

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам

Материалы по теме

13 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Дядя ТУРА
он получается за сезон будет в трёх командах. разве это не запрещено? или отменили правило
Отменили
+8
0
+8
Под Сегунду закупаются)
+9
-3
+6
Зачем вообще Рома брала Азмуна? Он даже на лигу Европы не был заявлен... игрок-то он реально крутой, жалко пока не нашел команду свою. Зря может в Лион не перешел
+4
0
+4
Комментарий удален пользователем
бедные фанаты Севильи , такого ублюдочного руководства никому не пожелаю
+1
-1
0
он получается за сезон будет в трёх командах. разве это не запрещено? или отменили правило
0
0
0
Ответ igls54
Комментарий удален пользователем
Или ты в лес со своим мегафоном
+1
-1
0
Ответ Killiannnn
Для Севильи Азмун норм, к вам Холанды не поедут)
Ну ну, там на банке Рафа Мир сидит, который моложе, стабильно по десятке за сезон в Примере кладет, а тут непонятный чел, который обосрался во всех европейских командах, забив 6 мячей за 3 сезона. Нафиг он Севилье?
0
0
0
Ответ Роман Грожан
Зачем вообще Рома брала Азмуна? Он даже на лигу Европы не был заявлен... игрок-то он реально крутой, жалко пока не нашел команду свою. Зря может в Лион не перешел
Так-то у него вообще была своя команда- «Зенит», забивал куча голов в лиге, в ЛЧ тоже голы были, понятно, что это не топ 5, но все же. Я до сих пор скучаю по связке Дзюба - Азмун, круто было
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий