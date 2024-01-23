«Атлетико» согласовал трансфер Вермерена за 22 млн евро и бонусы. Хавбека «Антверпена» хотела «Барселона»
Артюр Вермерен вместо «Барселоны» перейдет в «Атлетико».
По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, мадридцы в устном порядке согласовали условия трансфера с «Антверпеном». За 18-летнего футболиста заплатят 22 млн евро, также предусмотрены бонусы и определенный процент от суммы перепродажи.
Пока идет обсуждение деталей контракта с самим футболистом. Возможно, он прилетит в Испанию уже в четверг.
Ранее сообщалось, что хавбек входит в число интересующих «Барселону» игроков.
В текущем сезоне Вермерен провел 21 матч в высшей лиге Бельгии и отдал 3 голевых паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Когда взять взяли, а вот как использовать за годы так и не придумали.
Да и нужно отметить,что заплатили всего 22 ляма + какие-то бонусы,а это в любом случае гроши за потенциал такого уровня