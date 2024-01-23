«Атлетико» согласовал трансфер Вермерена за 22 млн евро и бонусы. Хавбека «Антверпена» хотела «Барселона»

Теги Барселона Атлетико Ла Лига высшая лига Бельгия возможные трансферы Антверпен Фабрицио Романо Артюр Вермерен Футбол

Артюр Вермерен вместо «Барселоны» перейдет в «Атлетико».

По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, мадридцы в устном порядке согласовали условия трансфера с «Антверпеном». За 18-летнего футболиста заплатят 22 млн евро, также предусмотрены бонусы и определенный процент от суммы перепродажи.

Пока идет обсуждение деталей контракта с самим футболистом. Возможно, он прилетит в Испанию уже в четверг.

Ранее сообщалось, что хавбек входит в число интересующих «Барселону» игроков.

В текущем сезоне Вермерен провел 21 матч в высшей лиге Бельгии и отдал 3 голевых паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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20 комментариев
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У Барсы нет 22 млн. На этом весь интерес закончился.
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Талантище урвали матрасы. Пока финансовая история Барселоны не улучшится,то остаётся только завидовать вот таким вот переходам.
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Ответ falkao2013
Талантище урвали матрасы. Пока финансовая история Барселоны не улучшится,то остаётся только завидовать вот таким вот переходам.
Лишь бы не получилось у них как с Феликсом ;)

Когда взять взяли, а вот как использовать за годы так и не придумали.
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Ответ Homelender_666
Судя по последним высказываниям Лапорты, предпосылок к этому нет.
Пока что не вижу связи между его высказываниями и выходом из финансового кризиса. У меня вообще есть мнение,что то что сейчас разгоняют Лапорта,клубное мадридское ТВ,другие люди так или иначе связанные с двумя грандами испанского футбола это какая-то спланированная и хорошо организованная акция.
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Повелся на Вермалена, молодцы)
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Ответ Astan4o
Контроль мяча на уровне, читает игру на пять с плюсом, может менять темп игры когда захочет, против барсы в лч смотрелся здорово, отличный трансфер, еще и учитывая что Коке сдаёт по игре. Парадокс конечно, игрок по стилю игры создан для Барсы, а покупает его Атлетико, которая абсолютная противоположность Барсе.
Стереотип десятилетней давности. С момента и во время последнего чемпионства, Атлетико кардинально изменил свой стиль игры. Реалу за 3 последних матча забили 10 голов
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Барсе надо копить или брать ипотеку на топового опорника.
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Ну а Барса как импотент который постоянно смотрит порно. Смысл кем-то интересоваться если у вас нет денег?
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Контроль мяча на уровне, читает игру на пять с плюсом, может менять темп игры когда захочет, против барсы в лч смотрелся здорово, отличный трансфер, еще и учитывая что Коке сдаёт по игре. Парадокс конечно, игрок по стилю игры создан для Барсы, а покупает его Атлетико, которая абсолютная противоположность Барсе.
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Хороший трансфер. Через год перепродадут в МС за 80 млн€.
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На самом деле попасть в 18 лет К Симеоне такому таланту- это нереальный успех! Эль Чоло сделает из него монстра центра поля, отличная замена Коке,которая его разгрузит!
Да и нужно отметить,что заплатили всего 22 ляма + какие-то бонусы,а это в любом случае гроши за потенциал такого уровня
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Ответ Budabuda
Барсе надо копить или брать ипотеку на топового опорника.
деньги то наверняка есть, купить то скорее могли но проблема с регистрацией из за финансовых правил лалиги , еще 1-2 года должны потерпеть с такими правилами.. летом думаю купят опорника и еще 2-3 игроков, естественно чтоб зарегистрировать надо продавать. скорее всего летом уйдут Роберто,Алонсо + Кунде/Кристенсен, ибо защитников много становится, в дубле уже двое рвутся в основную команду. посмотрим, в любом случае выход есть всегда, они покупали Кунде,Торреса,Рафа,Леву еще в момент когда ситуация выглядела гораздо хуже, а сейчас уже избавились от самых главных проблем(Коут,Гриз,Умтити) остался лишь Лангле и Фати, вот если избавятся ситуация будет выглядеть шикарной. АЛемани творил чудо, посмотрим что Деку из себя представляет. лето будет насыщенным!
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Ответ bulldozer
Лишь бы не получилось у них как с Феликсом ;) Когда взять взяли, а вот как использовать за годы так и не придумали.
Всё может быть.Был де Кетеларе,перешёл в Милан,потерялся,сейчас пытается найти себя в Аталанте.
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Ответ bulldozer
Лишь бы не получилось у них как с Феликсом ;) Когда взять взяли, а вот как использовать за годы так и не придумали.
А вообще очень странно,что такой игрок,которому в Барселоне пророчили чуть ли не будущее Бускетса переходит в Атлетико. Всегда думал, что Симеоне нужны ценные псы,такие как Коке.
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Ответ bulldozer
Лишь бы не получилось у них как с Феликсом ;) Когда взять взяли, а вот как использовать за годы так и не придумали.
А кто придумал? Челси? Барса? Невероятно нестабильный и к тому же с тяжелым характером игрок
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Ответ falkao2013
Талантище урвали матрасы. Пока финансовая история Барселоны не улучшится,то остаётся только завидовать вот таким вот переходам.
Только вот не сказать, что Атлетико эти таланты хорошо развивает.
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