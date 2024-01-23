«Атлетико» согласовал трансфер Вермерена за 22 млн евро и бонусы. Хавбека «Антверпена» хотела «Барселона»

Артюр Вермерен вместо «Барселоны» перейдет в «Атлетико».

По сведениям инсайдера , мадридцы в устном порядке согласовали условия трансфера с « ». За 18-летнего футболиста заплатят 22 млн евро, также предусмотрены бонусы и определенный процент от суммы перепродажи.

Пока идет обсуждение деталей контракта с самим футболистом. Возможно, он прилетит в Испанию уже в четверг.

Ранее сообщалось, что хавбек входит в число интересующих «Барселону» игроков.

В текущем сезоне провел 21 матч в высшей лиге Бельгии и отдал 3 голевых паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.