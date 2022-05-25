Жано о «Спартаке» Карреры: «Могли бы спокойно три года выигрывать титул, как «Зенит». Но все похерили и на Глушакова повесили»

Экс-хавбек «Спартака» Жано Ананидзе высказался о победе в РПЛ в сезоне-2016/17.
«Тот титул – чума. Если бы я в итоге ушел без чемпионства – это был бы капец.
Каррера – главная причина того успеха. Создал атмосферу, подключил свое видение по тактике. Больше футболисту ничего не надо, зарплата каждый месяц капает – все по кайфу. Массимо, конечно, нереальный мотиватор, плюс у него был классный переводчик. Но я переводчика во время речей Карреры не слушал. Массимо так говорил, что я сразу итальянский начинал понимать – мурашки бежали.
Очень жаль, что тот «Спартак» развалился. Та команда могла бы спокойно три года выигрывать чемпионство, как «Зенит». Просто ее не нужно было трогать, не надо было привозить кучу игроков, разрушать коллектив. Мы стали чемпионами, а приходят новые люди, которые не лучше нас. У пацанов начинается паника.
Никогда не надо трогать чемпионские команды – не надо им мешать. В итоге все похерили, а повесили на Глушакова. Но разве он трансферы делал? Хотя надо сказать, что Глушак не лучший капитан в моей карьере. Лучший – Джикия, настоящий боец», – заявил Ананидзе.
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