Жано о «Спартаке» Карреры: «Могли бы спокойно три года выигрывать титул, как «Зенит». Но все похерили и на Глушакова повесили»

Экс-хавбек «Спартака» высказался о победе в в сезоне-2016/17.

«Тот титул – чума. Если бы я в итоге ушел без чемпионства – это был бы капец.

Каррера – главная причина того успеха. Создал атмосферу, подключил свое видение по тактике. Больше футболисту ничего не надо, зарплата каждый месяц капает – все по кайфу. Массимо, конечно, нереальный мотиватор, плюс у него был классный переводчик. Но я переводчика во время речей Карреры не слушал. Массимо так говорил, что я сразу итальянский начинал понимать – мурашки бежали.

Очень жаль, что тот развалился. Та команда могла бы спокойно три года выигрывать чемпионство, как . Просто ее не нужно было трогать, не надо было привозить кучу игроков, разрушать коллектив. Мы стали чемпионами, а приходят новые люди, которые не лучше нас. У пацанов начинается паника.

Никогда не надо трогать чемпионские команды – не надо им мешать. В итоге все похерили, а повесили на Глушакова. Но разве он трансферы делал? Хотя надо сказать, что Глушак не лучший капитан в моей карьере. Лучший – Джикия, настоящий боец», – заявил Ананидзе.

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