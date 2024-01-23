Хави о Ла Лиге: «Я позитивный реалист. «Барселона» не собирается выбрасывать полотенце»

Хави считает, что у «Барселоны» остаются шансы защитить чемпионский титул.

«Мы должны быть реалистами, и я позитивный реалист.

Впереди 18 матчей. Давайте же сделаем это! Мы не собираемся выбрасывать полотенце.

Год назад « » оставался в гонке за титулом, почему это сейчас мы не в гонке?» – сказал главный тренер «Барселоны».