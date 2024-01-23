Хави о Ла Лиге: «Я позитивный реалист. «Барселона» не собирается выбрасывать полотенце»
Хави считает, что у «Барселоны» остаются шансы защитить чемпионский титул.
«Мы должны быть реалистами, и я позитивный реалист.
Впереди 18 матчей. Давайте же сделаем это! Мы не собираемся выбрасывать полотенце.
Год назад «Реал» оставался в гонке за титулом, почему это сейчас мы не в гонке?» – сказал главный тренер «Барселоны».
В последнем туре Реалу, оба раза,для чемпионства достаточно было просто выиграть у Тенерифе( один раз даже просто не проиграть, если правильно помню. Хотя тут надо проверять), чтобы стать чемпионом , а в итоге получалось , что Барса выигрывала свои матчи , а Реал не мог обыграть Тенерифе и чемпионами становились каталонцы . Хотя тот Тенерифе совершенно не был ровней Мадриду