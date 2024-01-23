Хави о Ла Лиге: «Я позитивный реалист. «Барселона» не собирается выбрасывать полотенце»

Теги Барселона Реал Мадрид Хави Ла Лига Футбол

Хави считает, что у «Барселоны» остаются шансы защитить чемпионский титул.

«Мы должны быть реалистами, и я позитивный реалист.

Впереди 18 матчей. Давайте же сделаем это! Мы не собираемся выбрасывать полотенце.

Год назад «Реал» оставался в гонке за титулом, почему это сейчас мы не в гонке?» – сказал главный тренер «Барселоны».

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32 комментария
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Ответ Гномович!
Когда говорят середняк всегда вспоминаю Барсу.
когда говорят реаль, вспоминаю молниеносно ручных судей переса
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Честно говоря верится с трудом , но как говорится - надежда умирает последней . Ждём чуда !
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Ответ Гномович!
Я реалист, Барса уровнем ниже чем Жирона.
ты хоть 1 час спишь??????
+9
-5
+4
Ответ Иван Баланар
Да.
Кем?
+4
-2
+2
Ответ Ru Gold
ты хоть 1 час спишь??????
Они там по переменке у компа сидят)
+6
-5
+1
Ответ Ru Gold
Кто помнит ,тот вспомнит. несколько лет назад Ревл опережал Барселону ко второму кругу на +10 очков ,и все посыпалось у Реала, в итоге чемпионом стала Барселона. так время покажет, играть действительно 18 матчей, а это очень много. и потом что Хави должен признать и опустить руки? Все по делу сказал Хави.
Футбол штука непредсказуемая.Олды еще помнят, как Барса выигрывала титул в начале девяностых ,два года подряд, с одинаковым сценарием.
В последнем туре Реалу, оба раза,для чемпионства достаточно было просто выиграть у Тенерифе( один раз даже просто не проиграть, если правильно помню. Хотя тут надо проверять), чтобы стать чемпионом , а в итоге получалось , что Барса выигрывала свои матчи , а Реал не мог обыграть Тенерифе и чемпионами становились каталонцы . Хотя тот Тенерифе совершенно не был ровней Мадриду
+2
-1
+1
Кто помнит ,тот вспомнит. несколько лет назад Ревл опережал Барселону ко второму кругу на +10 очков ,и все посыпалось у Реала, в итоге чемпионом стала Барселона. так время покажет, играть действительно 18 матчей, а это очень много. и потом что Хави должен признать и опустить руки? Все по делу сказал Хави.
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анчелотти: "я объекто-ориентированный онтолог"
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Хави- "РЕАЛист"
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Хави: "Я просто прикрою свою задницу разговорами про Реал и судей".
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Тэд Мосби прав, у них есть все шансы, если гави и педри не будут выходить. Для любителей статистики: Барселона сыграла 4 матча в 2024, 3 победы и одно поражение. Угадайте в каких матчах не было этих двух распиарышей?
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чави закапывает себя все глубже )))
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можешь прям щас выбрасывать свою лицемерную полотенце
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Ответ Иван Баланар
Комментарий скрыт
Это доказано?
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Ответ Сикарио
Кто помнит тот вспомнит, Барселона отставала от Реала на много кубков ЛЧ, а потом... стала отставать еще на большее кол-во кубков ЛЧ)))
спасибо франко и ручным судьям президента риала, переса
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Ответ войд
Чап так и не понял что их давно уже выбросили из чемпионской гонки)
ну не надо так категорично, всякое может произойти. победят в очных встречах и кто знает.
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