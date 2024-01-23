Рио Фердинанд: «Роналду повезло, что «МЮ» подписал его, это было связано со срывом трансфера Роналдиньо. Фергюсон посетил стадион «Спортинга» – а остальное уже история»

Теги Манчестер Юнайтед Рио Фердинанд Криштиану Роналду Алекс Фергюсон премьер-лига Англия Роналдиньо высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

«Манчестер Юнайтед» подписал Криштиану Роналду из-за срыва трансфера Роналдиньо.

Об этом рассказал бывший защитник манкунианцев Рио Фердинанд

«Я помню, когда Криштиану Роналду подписал контракт, мы находились в турне в Лиссабоне, и ему на самом деле повезло, что мы подписали его. Это было связано только с разочарованием от того, что Роналдиньо не был подписан тем летом.

Я помню, мы собирались подписать Роналдиньо, но он предпочел уйти из «ПСЖ» в «Барселону». Тренер [Алекс Фергюсон] был абсолютно опустошен. Затем во время турне он посетил стадион «Спортинга», где играл Криштиану Роналду, а остальное уже история», – сказал Фердинанд в подкасте The Obi One.

Роналду впервые присоединился к «Юнайтед» летом 2003 года. В том же году Роналдиньо перешел в «Барселону».

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52 комментария
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Ответ Стас Клековкин
Роналду у многих тогда был на карандаше . если бы не МЮ, ушел бы в Арсенал .
Сколько же карандашей в то время исписал Арсенал
+59
-5
+54
В итоге от этого выиграли все
+57
-5
+52
Роналду у многих тогда был на карандаше . если бы не МЮ, ушел бы в Арсенал .
+42
-1
+41
Еще Фергюсон в автобиографии писал, что и он, и вся команда была впечатлена, как юный Рон накручивал всю хваленую защиту МЮ. И сами игроки после того матча убеждали сэра Алекса подписать Роналду
+46
-12
+34
Ответ Ебздрогыч
Еще Фергюсон в автобиографии писал, что и он, и вся команда была впечатлена, как юный Рон накручивал всю хваленую защиту МЮ. И сами игроки после того матча убеждали сэра Алекса подписать Роналду
Это, кстати, заблуждение, что Роналду брали на эмоциях после товарняка. МЮ его вёл довольно длительное время. И кто знает, как бы все сложилось, если бы Бекхэм укатил в Барсу, как планировалось
+22
-4
+18
мессиботы активно минусуют )
+27
-18
+9
А всё началось с Бэкхема, изначально Барса хотела подписать его, но он ушёл в Реал, поэтому взяли Роналдиньо, а из-за того что Барса взяла Роналдиньо, МЮ взял Роналду
+11
-2
+9
Ответ Денис Ширинов
Назовите хоть один трансфер МЮ лучше Рона?
Антони
+11
-4
+7
Интересно, кстати было бы посмотреть на Рональдиньо под руководством сэра Алекса.
+5
0
+5
Ответ Moscwow
Сколько же карандашей в то время исписал Арсенал
В 2003 году их карандаш сломался трижды об Криро,Месси и Златана а теперь представьте их трезубец в Апл
+8
-3
+5
Ответ Денис Ширинов
Назовите хоть один трансфер МЮ лучше Рона?
Руни конечно Дениска))
+7
-4
+3
Ответ Moscwow
Сколько же карандашей в то время исписал Арсенал
Не вижу тут ничего плохого. Арсен - признанный гений в поиске талантов. То, что он знал наперед, кто может стать звездой и хотел его подписать, но не сумел, говорит лишь о неспособности клуба подписать нужных Венгеру игроков, но никак не должно быть чем-то высмеивающим его поведение.
+3
0
+3
Учитывая сколько продержался Роналдиньо повезло как раз МЮ.
+2
0
+2
Назовите хоть один трансфер МЮ лучше Рона?
+10
-8
+2
Ответ Гномович!
Месси повезло что Инфантино стал президентом ФИФА...остальное уже история.
Ты статьи вообще уже не читаешь? Тупо про Месси шпаришь? 🤣
+1
0
+1
Ответ Willy Kambwala
А всё началось с Бэкхема, изначально Барса хотела подписать его, но он ушёл в Реал, поэтому взяли Роналдиньо, а из-за того что Барса взяла Роналдиньо, МЮ взял Роналду
Вот так одна легенда клуба помогла купить другую. Неплохо.
+2
-1
+1
Ответ Руслан Ганбаров
Интересный факт конечно. На первый взгляд игроки как будто из разных эпох. Но на деле, оба были восходящие звезды в тот год
Ронни уже был состоявшейся звездой. Переход в Барселону лишь повысил его статус и узнаваемость, не более.
+3
-2
+1
Ответ Денис Ширинов
Назовите хоть один трансфер МЮ лучше Рона?
та много их было от дениса лоу до руни
+3
-2
+1
Ответ Денис Ширинов
Назовите хоть один трансфер МЮ лучше Рона?
Пол Гаскойн, Рой Кин, Видич
+2
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Ответ Wiley Fox
Тен Хагу повезло, что его взяли в МЮ? Помогите разобраться
Сначала читай, а потом уже пиши свои высеры.
Детский сад какой-то. Три предложения осилить не в состоянии.
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Ответ Капибарбер
Комментарий скрыт
У Роналдо лучше был только дриблинг, во всем остальном Криш его превосходит
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0
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Ответ Jaska_1324
2008 Роналду> вся карьера Роналдо 🥱
1997 Роналдо > вся карьера кринжа
+7
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Ответ Redhead One
Это, кстати, заблуждение, что Роналду брали на эмоциях после товарняка. МЮ его вёл довольно длительное время. И кто знает, как бы все сложилось, если бы Бекхэм укатил в Барсу, как планировалось
Но сама товарка была сыграна в том числе и по той причине, чтобы посмотреть на Рона.
+1
0
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Да ладно, бомбическая пара была с Руни, лучшие
+2
-1
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Ответ Redhead One
Это, кстати, заблуждение, что Роналду брали на эмоциях после товарняка. МЮ его вёл довольно длительное время. И кто знает, как бы все сложилось, если бы Бекхэм укатил в Барсу, как планировалось
После той товарки они убедились на себе
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Ответ KING_OF_RUSSIA
У Роналдо лучше был только дриблинг, во всем остальном Криш его превосходит
А зачем их вообще сравнивать?
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Рио не прав, не в МЮ так в другом топ клубе раскрылся бы Роналду,САФ велик но и и другие тренера и скауты видят таланты.
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Рио не прав, не в МЮ так в другом топ клубе раскрылся бы Роналду,САФ велик но и и другие тренера и скауты видят таланты.
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Мю повезло, что Роналду Подписал с Мю контракт.
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Мю повезло, что Роналду Подписал с Мю контракт.
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