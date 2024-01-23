Рио Фердинанд: «Роналду повезло, что «МЮ» подписал его, это было связано со срывом трансфера Роналдиньо. Фергюсон посетил стадион «Спортинга» – а остальное уже история»

«Манчестер Юнайтед» подписал Криштиану Роналду из-за срыва трансфера Роналдиньо.

Об этом рассказал бывший защитник манкунианцев .

«Я помню, когда подписал контракт, мы находились в турне в Лиссабоне, и ему на самом деле повезло, что мы подписали его. Это было связано только с разочарованием от того, что Роналдиньо не был подписан тем летом.

Я помню, мы собирались подписать , но он предпочел уйти из «ПСЖ» в «Барселону». Тренер [ ] был абсолютно опустошен. Затем во время турне он посетил стадион «Спортинга», где играл Криштиану Роналду, а остальное уже история», – сказал Фердинанд в подкасте The Obi One.

Роналду впервые присоединился к « » летом 2003 года. В том же году Роналдиньо перешел в «Барселону».