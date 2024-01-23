Президент «Наполи» о Суперкубке: «Матчей и так слишком много, играть дополнительно за пределами Италии не стоило. Со следующего сезона причин для существования турнира не будет, думаю»

Теги Интер серия А Италия УЕФА Наполи Аурелио Де Лаурентис Суперкубок Италии календарь Футбол

Президент «Наполи» раскритиковал обновленный формат Суперкубка Италии.

В финале турнира, проходившего в Саудовской Аравии, «Наполи уступил «Интеру» со счетом 0:1.

«Удивительнее всего в «финале четырех» Суперкубка Италии то, что я не хотел этого несколько месяцев назад, потому что игр уже слишком много, и нам не следовало играть дополнительно за пределами Италии.

Думаю, что со следующего сезона, с увеличением количества игр, которые УЕФА уже ввел во всех турнирах, не будет веских причин для существования этого турнира», – сказал Аурелио Де Лаурентис в интервью Mediaset.

Материалы по теме

8 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Да абсолютный бред эти два матча. Вон, Интер уже потерял двух игроков из-за перебора карточек на следующий тур (а это между прочим два основных хава Барелла и Чалханоглу), не говоря уже сколько сил они оставили, сыграв на два матча больше, чем тот же Ювентус. Ну, заработали копеечку, трофей, но всё же усталость, потери очков на фоне предстоящих игр в плей-офф - плохо.
+6
-1
+5
Ну тебя и Наполи на следующий год точно там не будет. А дальше они сами разберутся.
+4
-4
0
А если бы Наполи выиграл он бы говорил по другому
+1
-1
0
Да лучше 2 игры в Суперкубке с Фиорентиной и Интером чем 4 лишних матча в чемпионате с Салернитаной и Эмполи
+1
-1
0
Я так думаю.

Суперкубок Италии- это достояние Италии.
Зачем проводить эти матчи в Саудовской Аравии?

Можно было бы организовать турнир в самой Италии, скажем в городах, где большого футбола не было давно, например, в Бари, Пище, Асколи, Анконе....
Это же для итальянцев придуманный турнир.

Организация матчей в СА убивает ценность турнира, как бы говорит:
- А, вот у нас второсортный трофей, хотите мы у вас проведем.

Получился показательный, полупрофессиональный плей-офф, далеко за пределами родины.
Представьте матч между чемпионом Наполи и великим Интернационале в Венеции!!!
Совсем другая публика, совсем другие страсти.....

Лишние матчи....
+2
-2
0
Ответ А.Э.РАСИМ
Я так думаю. Суперкубок Италии- это достояние Италии. Зачем проводить эти матчи в Саудовской Аравии? Можно было бы организовать турнир в самой Италии, скажем в городах, где большого футбола не было давно, например, в Бари, Пище, Асколи, Анконе.... Это же для итальянцев придуманный турнир. Организация матчей в СА убивает ценность турнира, как бы говорит: - А, вот у нас второсортный трофей, хотите мы у вас проведем. Получился показательный, полупрофессиональный плей-офф, далеко за пределами родины. Представьте матч между чемпионом Наполи и великим Интернационале в Венеции!!! Совсем другая публика, совсем другие страсти..... Лишние матчи....
Таких призовых никто не даст. Так что давай без лишней воды
0
0
0
Ответ John Gotti
Таких призовых никто не даст. Так что давай без лишней воды
Я о другом.
Вы опять про деньги.

Причем тут призовые?
0
0
0
Ответ А.Э.РАСИМ
Я о другом. Вы опять про деньги. Причем тут призовые?
При том. Такие призовые, никто в Италии не выплатит. Если не в курсе, тут только из-за финансовой составляющей, клубы играли в КСА. Интер заработал 8 млн, что радует. Остальное, это ваши капризы и нытье
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий