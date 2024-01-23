Президент «Наполи» о Суперкубке: «Матчей и так слишком много, играть дополнительно за пределами Италии не стоило. Со следующего сезона причин для существования турнира не будет, думаю»
Президент «Наполи» раскритиковал обновленный формат Суперкубка Италии.
В финале турнира, проходившего в Саудовской Аравии, «Наполи уступил «Интеру» со счетом 0:1.
«Удивительнее всего в «финале четырех» Суперкубка Италии то, что я не хотел этого несколько месяцев назад, потому что игр уже слишком много, и нам не следовало играть дополнительно за пределами Италии.
Думаю, что со следующего сезона, с увеличением количества игр, которые УЕФА уже ввел во всех турнирах, не будет веских причин для существования этого турнира», – сказал Аурелио Де Лаурентис в интервью Mediaset.
Суперкубок Италии- это достояние Италии.
Зачем проводить эти матчи в Саудовской Аравии?
Можно было бы организовать турнир в самой Италии, скажем в городах, где большого футбола не было давно, например, в Бари, Пище, Асколи, Анконе....
Это же для итальянцев придуманный турнир.
Организация матчей в СА убивает ценность турнира, как бы говорит:
- А, вот у нас второсортный трофей, хотите мы у вас проведем.
Получился показательный, полупрофессиональный плей-офф, далеко за пределами родины.
Представьте матч между чемпионом Наполи и великим Интернационале в Венеции!!!
Совсем другая публика, совсем другие страсти.....
Лишние матчи....
Вы опять про деньги.
Причем тут призовые?