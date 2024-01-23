Президент «Наполи» о Суперкубке: «Матчей и так слишком много, играть дополнительно за пределами Италии не стоило. Со следующего сезона причин для существования турнира не будет, думаю»

Президент «Наполи» раскритиковал обновленный формат Суперкубка Италии.

В финале турнира, проходившего в Саудовской Аравии, « уступил « » со счетом 0:1.

«Удивительнее всего в «финале четырех» Суперкубка Италии то, что я не хотел этого несколько месяцев назад, потому что игр уже слишком много, и нам не следовало играть дополнительно за пределами Италии.

Думаю, что со следующего сезона, с увеличением количества игр, которые уже ввел во всех турнирах, не будет веских причин для существования этого турнира», – сказал в интервью Mediaset.