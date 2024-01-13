«Ференцварош» не продал защитника Сиссе в «Локомотив»

Теги Локомотив премьер-лига Россия высшая лига Венгрия возможные трансферы Ференцварош Ибраим Сиссе Футбол

«Локомотив» интересовался защитником «Ференцвароша» Ибраимом Сиссе.

По данным «Чемпионата», «Ференцварош» отказался продавать защитника в московский клуб по причине того, что Сиссе – ключевой игрок команды.

Сиссе выступает за венгерский клуб с лета 2023 года. Его контракт рассчитан до конца июня 2026 года. До этого защитник выступал за «Анжер», «Кан» и другие клубы.

В этом сезоне Сиссе провел 12 матчей в рамках чемпионата Венгрии и не отметился результативными действиями.

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2 комментария
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Cиссе к нам не поёдет
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надо было с Саламычем договориться, чтобы он на пазике поехал выкупать Сиссе 😁
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