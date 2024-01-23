У Хвичи 1 гол в 12 последних матчах. Результативных действий нет 7 игр подряд

У Хвичи Кварацхелии нет результативных действий в 7 последних матчах.

Сегодня « » проиграл « » в матче за со счетом 0:1.

Вингер неаполитанской команды забил лишь один гол в 12 последних матчах – в ворота «Кальяри» (2:1). В семи последних играх он не совершил ни одного результативного действия.

Подробную статистику 22-летнего футболиста можно найти здесь.