У Хвичи 1 гол в 12 последних матчах. Результативных действий нет 7 игр подряд
У Хвичи Кварацхелии нет результативных действий в 7 последних матчах.
Сегодня «Наполи» проиграл «Интеру» в матче за Суперкубок Италии со счетом 0:1.
Вингер неаполитанской команды Кварацхелия забил лишь один гол в 12 последних матчах – в ворота «Кальяри» (2:1). В семи последних играх он не совершил ни одного результативного действия.
Подробную статистику 22-летнего футболиста можно найти здесь.
Про какого нибудь Смит Роу или Себальоса мало кто вспоминает, а в своё время пиарили прям нереально бешено.