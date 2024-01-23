У Хвичи 1 гол в 12 последних матчах. Результативных действий нет 7 игр подряд

Теги Интер серия А Италия Наполи Суперкубок Италии Хвича Кварацхелия Футбол

У Хвичи Кварацхелии нет результативных действий в 7 последних матчах.

Сегодня «Наполи» проиграл «Интеру» в матче за Суперкубок Италии со счетом 0:1. 

Вингер неаполитанской команды Кварацхелия забил лишь один гол в 12 последних матчах – в ворота «Кальяри» (2:1). В семи последних играх он не совершил ни одного результативного действия. 

Подробную статистику 22-летнего футболиста можно найти здесь

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22 комментария
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От Кварадоны до Кваракорина за один отпуск.
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В Батуми велком
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повезло Барсе. попали на ещё более разобранную команду
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А шо там Мамука вещает по поводу второго Марадоны? Вещи в АПЛ уже собрали? 100 лямов кто то нашел заплатить?
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В Шанхай Шенхуя этого господина
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Типичная для Серии А картина, полсезона провел на хорошем уровне, так итальянские эксперты авансом его в суперзвезду записали, хотя еще во второй части прошлого сезона против него научились играть, защита раз за разом "съедала" его на поле.
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Не вижу повода злорадствовать. Надеюсь он выйдет из кризиса и вернется на высокий уровень.
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Ответ Pavelaznaurov
А он и не хочет калечиться за самую маленькую зарплату ,дураков нет…ждет пока его продадут и тогда заиграет как только он умеет——это же забастовка тихая —- бежит в защиту,но там не играет,получает мяч впереди—-тут же пас назад——это же все видно отлично…молодец….а Лаурентис в дураках….
Точно подмечено !
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ожидаемо. игрок одного сезона
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Хвича очень обидчивый, новый контракт не дали, вот и сдулся, ментально он уже не в Наполи. Думаю кто поумнее это прекрасно понимают, всему виной токсичный и жадный ДеЛаурентис. Выйди Хвича сейчас в основе какого-ниубдь Реала, да он там будет рвать и метать, будут и ускорения, будет и дриблинг на скорости и все что угодно, в Наполи до лета мы этого не увидим, а там уход скорее всего в АПЛ. Лучший игрок серии А получает 1млн. евро в год, ДеЛау иди на хер
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Кхвичу в очередной раз скушали, как хинкали.
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А он и не хочет калечиться за самую маленькую зарплату ,дураков нет…ждет пока его продадут и тогда заиграет как только он умеет——это же забастовка тихая —- бежит в защиту,но там не играет,получает мяч впереди—-тут же пас назад——это же все видно отлично…молодец….а Лаурентис в дураках….
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Вот и сказочке конец…
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Игрок крутой, но игрок вдохновления.
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потух грузин
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Это после интервью его агента, подпортил отношения в коллективе
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Срочно несите 150 лямов
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Ответ Budabuda
повезло Барсе. попали на ещё более разобранную команду
Это не проблемы Барсы, что Наполи разобранная
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Ответ TSMIG
Типичная для Серии А картина, полсезона провел на хорошем уровне, так итальянские эксперты авансом его в суперзвезду записали, хотя еще во второй части прошлого сезона против него научились играть, защита раз за разом "съедала" его на поле.
А другие чемпионаты отличаются? Основный ЦН МЮ долгие годы показывал себя на топ уровне, что за него отвалили мешок денег? А может Феликс феерил кучу лет перед тем как Атлетико выкинули все деньги полученные за многолетнего лидера и одного из сильнейших игроков поколения за португальца? И таких примеров десятки и с трансферами и без.
Про какого нибудь Смит Роу или Себальоса мало кто вспоминает, а в своё время пиарили прям нереально бешено.
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Ответ ubAA
Хвича очень обидчивый, новый контракт не дали, вот и сдулся, ментально он уже не в Наполи. Думаю кто поумнее это прекрасно понимают, всему виной токсичный и жадный ДеЛаурентис. Выйди Хвича сейчас в основе какого-ниубдь Реала, да он там будет рвать и метать, будут и ускорения, будет и дриблинг на скорости и все что угодно, в Наполи до лета мы этого не увидим, а там уход скорее всего в АПЛ. Лучший игрок серии А получает 1млн. евро в год, ДеЛау иди на хер
а не хрен было с бегать как крыса. это карма.
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