Индзаги в 5-й раз выиграл Суперкубок Италии в качестве тренера. Это рекорд

Симоне Индзаги в 5-й раз выиграл Суперкубок Италии в качестве тренера.

« » под руководством 47-летнего специалиста одержал победу над «Наполи» (1:0) и стал обладателем трофея.

Это пятая победа в Суперкубке Италии в качестве тренера: он три раза выигрывал этот трофей с «Интером» и два раза с «Лацио». Симоне установил новый рекорд турнира, превзойдя показатели и – у них по 4 победы.

Отметим, что Индзаги также дважды брал этот трофей в качестве игрока «Лацио».