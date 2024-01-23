Индзаги в 5-й раз выиграл Суперкубок Италии в качестве тренера. Это рекорд

Теги Интер Симоне Индзаги Фабио Капелло серия А Италия Марчелло Липпи рекорды Футбол

Симоне Индзаги в 5-й раз выиграл Суперкубок Италии в качестве тренера.

«Интер» под руководством 47-летнего специалиста одержал победу над «Наполи» (1:0) и стал обладателем трофея. 

Это пятая победа Индзаги в Суперкубке Италии в качестве тренера: он три раза выигрывал этот трофей с «Интером» и два раза с «Лацио». Симоне установил новый рекорд турнира, превзойдя показатели Марчелло Липпи и Фабио Капелло – у них по 4 победы. 

Отметим, что Индзаги также дважды брал этот трофей в качестве игрока «Лацио». 

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11 комментариев
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Монстр конечно кубковый внутри страны, прибавим 3 кубка Италии сюда же
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+21
Симу с трофеем! Крутой)
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+13
Ответ darby crash
А бумажные голосователи до сих пор за Пепа голосуют в фейковых званиях. Симоне без миллиардных составов брал кубки
Как достижения Индзаги вступают в противоречие с достижениями Гвардиола? Они всего 1 раз сыграли в финале.
+14
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+12
Походу новости выходят после прочтения авторами комментариев.
+7
-1
+6
жаль Наполи чёт совсем сезон у них не задаётся
+5
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+5
Если ещё и скудетто возьмет, то вполне можно называть его гением! 💙🖤
+2
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+2
Ай красавец!!! Удачи в чемпионате!
+1
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Ответ Kostya T
жаль Наполи чёт совсем сезон у них не задаётся
Спалетти выжал из них все что можно было
+1
0
+1
СуперИндзаги Италии
0
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0
Ответ Виталий Мучаев
Как достижения Индзаги вступают в противоречие с достижениями Гвардиола? Они всего 1 раз сыграли в финале.
Комментарий удален модератором
Ответ darby crash
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ответ Виталий Мучаев
Комментарий удален модератором
прошлый суперкубок Италии кто выиграл?
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