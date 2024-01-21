Индзаги перед финалом Суперкубка с «Наполи»: «Будет третий подряд, если победим. Только у «Милана» была такая серия»

Теги Интер Милан Симоне Индзаги серия А Италия Наполи Суперкубок Италии Футбол

Симоне Индзаги высказался перед матчем «Интера» с «Наполи» в Суперкубке Италии.

Команды разыграют трофей завтра, 22 января.

– В чем подводные камни того, что вы подходите к матчу в статусе фаворита?

– Это финал – часто такие матчи решают эпизоды. Нужно действовать очень осторожно еще и потому, что это финал, на подготовку к которому у нас было два с половиной дня, менее 72 часов.

Подводные камни есть, но команда должна продолжать работать так, как она делала это в последнее время. Мы провели отличный полуфинал. Теперь сыграем против чемпиона Италии, который победил 3:0. У них были проблемы в чемпионате, они меняли тренера, но у этой команды большой и очень качественный состав.

– Что для вас будет значить пятый Суперкубок Италии? (Индзаги по два раза выигрывал трофей в качестве игрока и тренера – Sports.ru).

– Это будет важно для «Интера» и болельщиков. В случае победы это будет третий Суперкубок подряд. Думаю, в истории итальянского футбола только «Милан» выдавал такую серию (с 1992-го по 1994-й – Sports.ru).

Но мы знаем, что легко не будет: в прошлом году мы выиграли здесь у «Милана», два года назад – у «Ювентуса» на «Сан-Сиро». Мы бы хотели повторить успех против «Наполи» завтра. Нас ждет отличный матч, – сказал главный тренер «Интера».

10 комментариев
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Нынешнему Наполи будет тяжело проиграть
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+7
Интер выйграет этот кубок!
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неужели у Ювентуса нет серии из трех побед?
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Сейчас Моур возглавит Наполи и Наполи автоматически стнает фаворитом
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2 брата Индзаги- один Superpippo, другой Supercoppa))
+2
-2
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Ответ <Inter>
Нынешнему Наполи будет тяжело проиграть
Ну Фиорентину они довольно уверенно вынесли, а фиалки вообще-то закончили первый круг в топ4, + действующий финалист кубка Италии и ЛК
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