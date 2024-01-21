Индзаги перед финалом Суперкубка с «Наполи»: «Будет третий подряд, если победим. Только у «Милана» была такая серия»

Симоне Индзаги высказался перед матчем «Интера» с «Наполи» в Суперкубке Италии.

Команды разыграют трофей завтра, 22 января.

– В чем подводные камни того, что вы подходите к матчу в статусе фаворита?

– Это финал – часто такие матчи решают эпизоды. Нужно действовать очень осторожно еще и потому, что это финал, на подготовку к которому у нас было два с половиной дня, менее 72 часов.

Подводные камни есть, но команда должна продолжать работать так, как она делала это в последнее время. Мы провели отличный полуфинал. Теперь сыграем против чемпиона Италии, который победил 3:0. У них были проблемы в чемпионате, они меняли тренера, но у этой команды большой и очень качественный состав.

– Что для вас будет значить пятый ? ( по два раза выигрывал трофей в качестве игрока и тренера – Sports.ru).

– Это будет важно для « » и болельщиков. В случае победы это будет третий Суперкубок подряд. Думаю, в истории итальянского футбола только «Милан» выдавал такую серию (с 1992-го по 1994-й – Sports.ru).

Но мы знаем, что легко не будет: в прошлом году мы выиграли здесь у « », два года назад – у «Ювентуса» на «Сан-Сиро». Мы бы хотели повторить успех против « » завтра. Нас ждет отличный матч, – сказал главный тренер «Интера».