Индзаги перед финалом Суперкубка с «Наполи»: «Будет третий подряд, если победим. Только у «Милана» была такая серия»
Симоне Индзаги высказался перед матчем «Интера» с «Наполи» в Суперкубке Италии.
Команды разыграют трофей завтра, 22 января.
– В чем подводные камни того, что вы подходите к матчу в статусе фаворита?
– Это финал – часто такие матчи решают эпизоды. Нужно действовать очень осторожно еще и потому, что это финал, на подготовку к которому у нас было два с половиной дня, менее 72 часов.
Подводные камни есть, но команда должна продолжать работать так, как она делала это в последнее время. Мы провели отличный полуфинал. Теперь сыграем против чемпиона Италии, который победил 3:0. У них были проблемы в чемпионате, они меняли тренера, но у этой команды большой и очень качественный состав.
– Что для вас будет значить пятый Суперкубок Италии? (Индзаги по два раза выигрывал трофей в качестве игрока и тренера – Sports.ru).
– Это будет важно для «Интера» и болельщиков. В случае победы это будет третий Суперкубок подряд. Думаю, в истории итальянского футбола только «Милан» выдавал такую серию (с 1992-го по 1994-й – Sports.ru).
Но мы знаем, что легко не будет: в прошлом году мы выиграли здесь у «Милана», два года назад – у «Ювентуса» на «Сан-Сиро». Мы бы хотели повторить успех против «Наполи» завтра. Нас ждет отличный матч, – сказал главный тренер «Интера».