В «Торино» назвали «невозможной» продажу Санабрии в «Спартак»
В «Торино» прокомментировали интерес «Спартака» к Антонио Санабрии.
Ранее сообщалось, что московский клуб возобновил интерес к нападающему. Красно-белые рассматривали возможность подписания Санабрии прошедшим летом.
– Возможна ли продажа Санабрии в «Спартак»?
– Невозможна, – сказал спортивный директор «Торино» Давиде Ваньяти.
Трансферная стоимость форварда оценивается в 15 млн евро. В текущем сезоне Серии А парагвайский футболист провел 17 матчей и забил 3 гола. Его статистика доступна здесь.