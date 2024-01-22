В «Торино» назвали «невозможной» продажу Санабрии в «Спартак»

В «Торино» прокомментировали интерес «Спартака» к Антонио Санабрии.

Ранее сообщалось, что московский клуб возобновил интерес к нападающему. Красно-белые рассматривали возможность подписания Санабрии прошедшим летом.

– Возможна ли продажа Санабрии в «Спартак»?

– Невозможна, – сказал спортивный директор «Торино» Давиде Ваньяти.

Трансферная стоимость форварда оценивается в 15 млн евро. В текущем сезоне Серии А парагвайский футболист провел 17 матчей и забил 3 гола. Его статистика доступна здесь.