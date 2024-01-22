Зуев о работе с психологом: «Помогает многое осознать. В этом нет ничего такого. Просто у нас менталитет такой. Об этом нужно говорить»

Теги Спартак Локомотив премьер-лига Россия Первая лига Арсенал Тула Александр Зуев Матч ТВ Наир Тикнизян Футбол

Александр Зуев рассказал о пользе работы с психологом.

– Ты говорил про отсутствие правильных советчиков для молодых. А в «Спартаке» тебе кто‑то из старших мог что‑либо порекомендовать?

– Можно было обратиться ко всем, но вникать сильно никто в твои проблемы не будет, чисто только поделиться опытом. Должен быть ментор.

Думаю, что мы придем к этому со временем, к спортивным психологам в команде. Классно, если есть возможность прийти, рассказать о своих переживаниях, чувствах, будете работать над этим.

Недавно Тикнизян в интервью говорил, что работал с психологом, и в этом нет ничего такого. Полностью согласен с ним. Сам работал и работаю со специалистом.

– Что тебе дала работа с психологом?

– Это как минимум помогает прорабатывать свои мысли, переживания, осознавать много вещей. В этом нет ничего такого, просто у нас менталитет такой. Многие хотят казаться сильными, но спустя какое‑то время начинают заниматься. Об этом нужно говорить, освещать, объяснять, что в этом нет ничего плохого, – сказал воспитанник «Спартака», ныне выступающий за тульский «Арсенал».

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2 комментария
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К этому рано или поздно приходят все. Современный спорт и жизнь вообще - это среда колоссального давления на всех людей. Футболисты же особенно подвергаются именно психологическому стрессу. Ещё лет 30 назад публичность была не такого уровня.
Сейчас век интернета, люди большого спорта словно под микроскопом. Спортивные психологи пока в основном работают в частном порядке, но в некоторых командах и футбольных школах есть уже штатно. Их задача - помочь преодолеть спортивные и жизненные стрессы, чтобы улучшить или стабилизировать спортивный результат. Ещё - чтобы грамотно управлять эмоциями, не растрачиваться впустую.
Интереснейший пример глубокой, очень тяжелой и плодотворной работы с психологом - Даня Медведев, теннисист. Каким он был в начале профессиональной карьеры и какой сейчас. В своих интервью он указывал на огромную роль психогенных тренировок и специальных упражнений, и работы с психологом вообще, в своем прогрессе.
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Я подумал это бывший голкипер "Спартака" вью дал.
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