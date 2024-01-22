Зуев о работе с психологом: «Помогает многое осознать. В этом нет ничего такого. Просто у нас менталитет такой. Об этом нужно говорить»
Александр Зуев рассказал о пользе работы с психологом.
– Ты говорил про отсутствие правильных советчиков для молодых. А в «Спартаке» тебе кто‑то из старших мог что‑либо порекомендовать?
– Можно было обратиться ко всем, но вникать сильно никто в твои проблемы не будет, чисто только поделиться опытом. Должен быть ментор.
Думаю, что мы придем к этому со временем, к спортивным психологам в команде. Классно, если есть возможность прийти, рассказать о своих переживаниях, чувствах, будете работать над этим.
Недавно Тикнизян в интервью говорил, что работал с психологом, и в этом нет ничего такого. Полностью согласен с ним. Сам работал и работаю со специалистом.
– Что тебе дала работа с психологом?
– Это как минимум помогает прорабатывать свои мысли, переживания, осознавать много вещей. В этом нет ничего такого, просто у нас менталитет такой. Многие хотят казаться сильными, но спустя какое‑то время начинают заниматься. Об этом нужно говорить, освещать, объяснять, что в этом нет ничего плохого, – сказал воспитанник «Спартака», ныне выступающий за тульский «Арсенал».
Сейчас век интернета, люди большого спорта словно под микроскопом. Спортивные психологи пока в основном работают в частном порядке, но в некоторых командах и футбольных школах есть уже штатно. Их задача - помочь преодолеть спортивные и жизненные стрессы, чтобы улучшить или стабилизировать спортивный результат. Ещё - чтобы грамотно управлять эмоциями, не растрачиваться впустую.
Интереснейший пример глубокой, очень тяжелой и плодотворной работы с психологом - Даня Медведев, теннисист. Каким он был в начале профессиональной карьеры и какой сейчас. В своих интервью он указывал на огромную роль психогенных тренировок и специальных упражнений, и работы с психологом вообще, в своем прогрессе.