Зуев о работе с психологом: «Помогает многое осознать. В этом нет ничего такого. Просто у нас менталитет такой. Об этом нужно говорить»

Александр Зуев рассказал о пользе работы с психологом.

– Ты говорил про отсутствие правильных советчиков для молодых. А в «Спартаке» тебе кто‑то из старших мог что‑либо порекомендовать?

– Можно было обратиться ко всем, но вникать сильно никто в твои проблемы не будет, чисто только поделиться опытом. Должен быть ментор.

Думаю, что мы придем к этому со временем, к спортивным психологам в команде. Классно, если есть возможность прийти, рассказать о своих переживаниях, чувствах, будете работать над этим.

Недавно Тикнизян в интервью говорил, что работал с психологом, и в этом нет ничего такого. Полностью согласен с ним. Сам работал и работаю со специалистом.

– Что тебе дала работа с психологом?

– Это как минимум помогает прорабатывать свои мысли, переживания, осознавать много вещей. В этом нет ничего такого, просто у нас менталитет такой. Многие хотят казаться сильными, но спустя какое‑то время начинают заниматься. Об этом нужно говорить, освещать, объяснять, что в этом нет ничего плохого, – сказал воспитанник «Спартака», ныне выступающий за тульский «Арсенал».