Зуев о решении выступать за Казахстан: «Это моя историческая родина. Захотел играть на международном уровне, сделать так, чтобы в старости было что рассказать»
Александр Зуев рассказал, почему решил выступать за сборную Казахстана.
Летом прошлого года полузащитник тульского «Арсенала» получил казахстанский паспорт.
– В прошлом году ты принял одно из главных решений в своей карьере – сменил спортивное гражданство. Как пришел к этому выбору?
– Захотел играть на международном уровне. Я родился, вырос и делал свои первые футбольные шаги именно в Казахстане, у меня там осталось много друзей. Это моя историческая родина.
– Как отреагировали твои близкие?
– Были только рады, что буду играть за Казахстан. Многие сказали, что давно пора. Мои родители, бабушки, дедушки – все родились там, они были счастливы.
– Как в России восприняли твое решение?
– Многие понимают, что в таком возрасте хочется попробовать свои силы на международной арене, оценить свой уровень, сделать так, чтобы в старости было что рассказать.
С теплотой вспоминаю, как стал чемпионом Европы за сборную России U17. Это со мной на всю жизнь. Победа на молодежном Евро дала нам дорогу в большой футбол. Огромная благодарность Дмитрию Хомухе и его тренерскому штабу, они много вложили в нас, – сказал Зуев.
Но парень спокойный, без звездочки, на поле вообще скромно себя вел.
У Зуева не было контракта ни с кем. Пришел побегать для души.
Даже из самых успешных юниорских команд - вообще необязательно, что прям все заиграют, или хотя бы половина.