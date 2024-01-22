Зуев о решении выступать за Казахстан: «Это моя историческая родина. Захотел играть на международном уровне, сделать так, чтобы в старости было что рассказать»

Александр Зуев рассказал, почему решил выступать за сборную Казахстана.

Летом прошлого года полузащитник тульского « » получил казахстанский паспорт.

– В прошлом году ты принял одно из главных решений в своей карьере – сменил спортивное гражданство. Как пришел к этому выбору?

– Захотел играть на международном уровне. Я родился, вырос и делал свои первые футбольные шаги именно в , у меня там осталось много друзей. Это моя историческая родина.

– Как отреагировали твои близкие?

– Были только рады, что буду играть за Казахстан. Многие сказали, что давно пора. Мои родители, бабушки, дедушки – все родились там, они были счастливы.

– Как в России восприняли твое решение?

– Многие понимают, что в таком возрасте хочется попробовать свои силы на международной арене, оценить свой уровень, сделать так, чтобы в старости было что рассказать.

С теплотой вспоминаю, как стал чемпионом Европы за сборную 17. Это со мной на всю жизнь. Победа на молодежном Евро дала нам дорогу в большой футбол. Огромная благодарность Дмитрию Хомухе и его тренерскому штабу, они много вложили в нас, – сказал .