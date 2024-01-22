Зуев о решении выступать за Казахстан: «Это моя историческая родина. Захотел играть на международном уровне, сделать так, чтобы в старости было что рассказать»

Теги сборная России U-17 премьер-лига Россия Первая лига сборная Казахстана по футболу Арсенал Тула Дмитрий Хомуха Александр Зуев натурализация Матч ТВ Футбол

Александр Зуев рассказал, почему решил выступать за сборную Казахстана.

Летом прошлого года полузащитник тульского «Арсенала» получил казахстанский паспорт.

– В прошлом году ты принял одно из главных решений в своей карьере – сменил спортивное гражданство. Как пришел к этому выбору?

– Захотел играть на международном уровне. Я родился, вырос и делал свои первые футбольные шаги именно в Казахстане, у меня там осталось много друзей. Это моя историческая родина.

– Как отреагировали твои близкие?

– Были только рады, что буду играть за Казахстан. Многие сказали, что давно пора. Мои родители, бабушки, дедушки – все родились там, они были счастливы.

– Как в России восприняли твое решение?

– Многие понимают, что в таком возрасте хочется попробовать свои силы на международной арене, оценить свой уровень, сделать так, чтобы в старости было что рассказать.

С теплотой вспоминаю, как стал чемпионом Европы за сборную России U17. Это со мной на всю жизнь. Победа на молодежном Евро дала нам дорогу в большой футбол. Огромная благодарность Дмитрию Хомухе и его тренерскому штабу, они много вложили в нас, – сказал Зуев.

15 комментариев
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Ответ Александр Васильев
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Я же написал — он выделялся своим уровнем на нашем фоне. И играл он после травмы, не рвал жилы, ясное дело.
+9
0
+9
Сыграл достойно в первой игре за сборную Казахстана с Сан Марино, один из лучших был на поле в первом тайме. Дай бог в марте поможет казахам отобраться на Евро, однозначное усиление для сборной. Удачи Сане в дальнейшем.
+8
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+8
Ответ Александр Васильев
только дурак пойдёт играть с любителями, тем более после травмы(
Куча профиков играют “во дворе” в межсезонье. От Зуева до Садьо Мане.
+7
0
+7
Прошлым летом, когда он еще был без команды, до отъезда в Сербию, один раз побегал с нами в Сокольниках вечером — мы там раз в неделю с ребятами в играем 7х7 на полполя. Конечно, он выделялся своим уровнем на фоне нас любителей.
Но парень спокойный, без звездочки, на поле вообще скромно себя вел.
+7
-1
+6
Ответ Александр Васильев
и Мане с вами бегал?))) а ты в курсе, что им запрещены подобные игры и это прописано в контракте?
Мане бегал в Африке. Есть видео - Гугл в помощь.
У Зуева не было контракта ни с кем. Пришел побегать для души.
+5
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Да это была эпическая победа!!
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Всё правильно сделал.
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Ответ Vladimir Frolov
Вы в Душанбе родились?
не, мы не земляки, я из Ленинграда)
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Ответ Ярик01
Сколько человек было на том евро переписанные, все кроме Баринова и Головина? Не может же быть, что настолько плохо у остальных просто карьера получилась
Может и нисколько.
Даже из самых успешных юниорских команд - вообще необязательно, что прям все заиграют, или хотя бы половина.
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