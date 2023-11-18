Зуев о лиге Сербии: «Пока мне после России тяжело. Здесь чуть менее интенсивный чемпионат, но больше играют с мячом, меньше длинных передач»

Александр Зуев рассказал о своей адаптации к чемпионату Сербии.

«Решил что‑то поменять в карьере и выбрал Сербию. Чемпионат Сербии отличается от тем, что здесь чуть меньше интенсивный чемпионат, но больше играют с мячом, меньше длинных передач.

Там никого не интересует, сколько ты выиграл подборов, борьбы, сколько пробежал. Всех интересует качество твоей игры — передачи, голы. Пока мне после России тяжело», — сказал полузащитник «ИМТ», выступавший ранее за «Крылья Советов», «Химки», «Рубин», «Ростов» и «Спартак».

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?