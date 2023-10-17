Конте о сексе перед матчем: «Нужно прилагать как можно меньше усилий. Второй участник должен быть очень активным»
Антонио Конте дал игрокам совет относительно секса перед матчами.
Во время интервью телеканалу Rai бывшему главному тренеру «Ювентуса» и сборной Италии напомнили его прошлое высказывание по этой теме. Тогда он сказал: «В период соревнований половой акт не должен длиться долго, нужно прилагать как можно меньше усилий, оставаясь при этом под своим партнером».
«Будучи бывшим футболистом, я обладаю опытом, который могу передать. Дело не в том, что можно устанавливать ограничения или запрещать определенные ситуации, но, безусловно, совет в преддверии матча состоит в том, чтобы прилагать как можно меньше усилий.
Как это компенсировать? Минимально возможные усилия означают пассивность, поэтому другой участник должен быть очень активным», – смеясь сказал Конте.
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