Конте о сексе перед матчем: «Нужно прилагать как можно меньше усилий. Второй участник должен быть очень активным»

Теги Ювентус серия А Италия Антонио Конте Футбол

Антонио Конте дал игрокам совет относительно секса перед матчами.

Во время интервью телеканалу Rai бывшему главному тренеру «Ювентуса» и сборной Италии напомнили его прошлое высказывание по этой теме. Тогда он сказал: «В период соревнований половой акт не должен длиться долго, нужно прилагать как можно меньше усилий, оставаясь при этом под своим партнером».

«Будучи бывшим футболистом, я обладаю опытом, который могу передать. Дело не в том, что можно устанавливать ограничения или запрещать определенные ситуации, но, безусловно, совет в преддверии матча состоит в том, чтобы прилагать как можно меньше усилий.

Как это компенсировать? Минимально возможные усилия означают пассивность, поэтому другой участник должен быть очень активным», – смеясь сказал Конте

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

24 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Павел Сморщков
Ответ А. Мостовой
Большинству пользователей этого сайта не понять - у них секс только с правой рукой
С правой рукой - у недалёких. Левая же ближе к сердцу.
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
bel01
Ответ Хозяин патриотов
Бадр активен с Роналду всегда, а значит нашему Криштику не надо подстраиваться под внешние обстоятельства.
Ты подсматривал за Бадром и Кришем?
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Иван Иванов
Ответ А. Мостовой
Большинству пользователей этого сайта не понять - у них секс только с правой рукой
Подтверждаю)))
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Roman Araslanov
Перспективная ветка
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Лена Лина
Ужасно, это мужчина с мужчиной?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Evgeny Trifonov
Ответ А. Мостовой
Большинству пользователей этого сайта не понять - у них секс только с правой рукой
ты лучше о лицензии думай, а не о своей руке
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sweeet
Ответ Pb-SE
Интересно, почему Конте хорошо проводит первый сезон в каждом клубе, потом начинается спад?
дальше он экономит силы перед новым клубом
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Хозяин патриотов
Бадр активен с Роналду всегда, а значит нашему Криштику не надо подстраиваться под внешние обстоятельства.
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ApXuMaHqPuT
Тогда лучше всего групповуха - там всегда сачкануть можно😊
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
А. Мостовой
Большинству пользователей этого сайта не понять - у них секс только с правой рукой
+8
-7
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sweeet
Конте: Рекомендую своим футболистам секс в пассивной роли
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Pb-SE
Ответ Лена Лина
Ужасно, это мужчина с мужчиной?
Это тренер на партсобрании перед матчем
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Pb-SE
Ответ Павел Сморщков
А кто должен быть активным и пассивным, если это защитник и нападающий, например?
Если нападающий- Пол Гаскойн, а защитник- Винни Джонс, то ответ очевиден.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
.ru
Антонио Конте: Если не хочешь быть бревном на поле, будь бревном в постели...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Pb-SE
Интересно, почему Конте хорошо проводит первый сезон в каждом клубе, потом начинается спад?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
onegin2007
Тренер сказал, значит так надо.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
bel01
Футбольная камасутра.
Покупайте новый номер в киосках.
Фотографии. Комментарии экспертов.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Павел Сморщков
А кто должен быть активным и пассивным, если это защитник и нападающий, например?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
T622222
Как Дзюба лучше 🤣
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий