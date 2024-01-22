Артем Дзюба: «Мечтаю выйти на воротах: Кубок, минута 110‑я, под удаление вратаря и пенальти. Центрального защитника спокойно сыграю»

Теги Локомотив Зенит Артем Дзюба Сергей Семак премьер-лига Россия Футбол

Артем Дзюба заявил, что готов сыграть на позиции вратаря.

Пресс‑служба «Локомотива» выложила видеоролик на YouTube‑канале, в котором нападающий отбил два пенальти от Тимура Сулейманова после одной из тренировок на сборе в Абу‑Даби.

– Если бы я играл в воротах, то играл бы как Буффон – до 42 лет. До 45 не дотянул бы.

– Лотар Маттеус начинал нападающим, закончил последним защитником. Ты тоже можешь назад пойти?

– Я центрального защитника спокойно сыграю. У меня был опыт. Мы с «Зенитом» играли с кем‑то, последние минут 15 я играл. Играл великолепно, раздавал. Я еще нападающего перекинул: одним касанием подкинул, другим его перебросил. Мне Сергей Богданович [Семак] тогда сказал: «Не дурачься».

– Нет мечты сыграть в воротах в официальном матче?

– Да всегда есть, хочу. Я по юношам стоял в 17 лет, мы дублем ездили на турнир. Тогда я стоял на воротах в полуфинале и в матче за третье место. К сожалению, мы проиграли в полуфинале, но я вытащил два выхода один на один, штрафной стащил хороший. А за третье место поднаварюхал на выходе.

Но я мечтаю выйти на воротах: Кубок, минута 110‑я, и выйти под удаление вратаря и пенальти. Я бы очень хотел и на послематчевые пенальти попасть. Было бы весело. Думаю, нападающие меня бы недооценивали очень сильно. Я в свободное время, когда с друзьями играю, на воротах стою, – сказал нападающий «Локомотива».

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14 комментариев
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Какие ушлые журналисты, целую простыню выдумали за Артемку. Думали мы поверим? Нас так не обманешь, мы же знаем, что Артем бойкот объявил. А он слов на ветер не бросает
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Ну, руки у Дзюбы сильные и ловкие, что-нибудь да поймает🤓
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Ответ Peter Parker
Какие ушлые журналисты, целую простыню выдумали за Артемку. Думали мы поверим? Нас так не обманешь, мы же знаем, что Артем бойкот объявил. А он слов на ветер не бросает
ну это он своему , клубному оператору говорит. 😁
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Гусары молчать!
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Уверенно берет пенальти правой рукой
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Играл великолепно, раздавал. Я еще нападающего перекинул: одним касанием подкинул, другим его перебросил.

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Это не про мяч, заметьте. Про нападающего. И даже не сильной правой рукой, а ногой для ходьбы
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Сергей Богданович? Он же не знает его
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Ответ Peter Parker
Какие ушлые журналисты, целую простыню выдумали за Артемку. Думали мы поверим? Нас так не обманешь, мы же знаем, что Артем бойкот объявил. А он слов на ветер не бросает
Когда он объявлял бойкот пресс-службе Локомотива?
+4
-4
0
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