Артем Дзюба: «Мечтаю выйти на воротах: Кубок, минута 110‑я, под удаление вратаря и пенальти. Центрального защитника спокойно сыграю»

Артем Дзюба заявил, что готов сыграть на позиции вратаря.

Пресс‑служба «Локомотива» выложила видеоролик на YouTube‑канале, в котором нападающий отбил два пенальти от Тимура Сулейманова после одной из тренировок на сборе в Абу‑Даби.

– Если бы я играл в воротах, то играл бы как – до 42 лет. До 45 не дотянул бы.

– начинал нападающим, закончил последним защитником. Ты тоже можешь назад пойти?

– Я центрального защитника спокойно сыграю. У меня был опыт. Мы с « » играли с кем‑то, последние минут 15 я играл. Играл великолепно, раздавал. Я еще нападающего перекинул: одним касанием подкинул, другим его перебросил. Мне Сергей Богданович [ ] тогда сказал: «Не дурачься».

– Нет мечты сыграть в воротах в официальном матче?

– Да всегда есть, хочу. Я по юношам стоял в 17 лет, мы дублем ездили на турнир. Тогда я стоял на воротах в полуфинале и в матче за третье место. К сожалению, мы проиграли в полуфинале, но я вытащил два выхода один на один, штрафной стащил хороший. А за третье место поднаварюхал на выходе.

Но я мечтаю выйти на воротах: Кубок, минута 110‑я, и выйти под удаление вратаря и пенальти. Я бы очень хотел и на послематчевые пенальти попасть. Было бы весело. Думаю, нападающие меня бы недооценивали очень сильно. Я в свободное время, когда с друзьями играю, на воротах стою, – сказал нападающий « ».