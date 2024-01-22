Артем Дзюба: «Мечтаю выйти на воротах: Кубок, минута 110‑я, под удаление вратаря и пенальти. Центрального защитника спокойно сыграю»
Артем Дзюба заявил, что готов сыграть на позиции вратаря.
Пресс‑служба «Локомотива» выложила видеоролик на YouTube‑канале, в котором нападающий отбил два пенальти от Тимура Сулейманова после одной из тренировок на сборе в Абу‑Даби.
– Если бы я играл в воротах, то играл бы как Буффон – до 42 лет. До 45 не дотянул бы.
– Лотар Маттеус начинал нападающим, закончил последним защитником. Ты тоже можешь назад пойти?
– Я центрального защитника спокойно сыграю. У меня был опыт. Мы с «Зенитом» играли с кем‑то, последние минут 15 я играл. Играл великолепно, раздавал. Я еще нападающего перекинул: одним касанием подкинул, другим его перебросил. Мне Сергей Богданович [Семак] тогда сказал: «Не дурачься».
– Нет мечты сыграть в воротах в официальном матче?
– Да всегда есть, хочу. Я по юношам стоял в 17 лет, мы дублем ездили на турнир. Тогда я стоял на воротах в полуфинале и в матче за третье место. К сожалению, мы проиграли в полуфинале, но я вытащил два выхода один на один, штрафной стащил хороший. А за третье место поднаварюхал на выходе.
Но я мечтаю выйти на воротах: Кубок, минута 110‑я, и выйти под удаление вратаря и пенальти. Я бы очень хотел и на послематчевые пенальти попасть. Было бы весело. Думаю, нападающие меня бы недооценивали очень сильно. Я в свободное время, когда с друзьями играю, на воротах стою, – сказал нападающий «Локомотива».
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Это не про мяч, заметьте. Про нападающего. И даже не сильной правой рукой, а ногой для ходьбы