Дзюба о хейтерах: «В лицо мне всегда все улыбаются, здороваются и заигрывают. Не вижу смысла что-то отвечать. Не каждому дураку нужно говорить, что он дурак»
Артем Дзюба рассказал, что не обращает внимания на хейтеров.
– Вокруг тебя много хейта. Из‑за бойкота журналистов и из‑за цитат в интернет‑шоу, песен в караоке, Сергея Семака, Андрея Тихонова. Иногда складывается впечатление, что ты специально хейтеров подкармливаешь чуть‑чуть.
– Слушай, я просто кайфую от своей жизни. Живу, делаю то, что мне нравится, то, чего я хочу. А то, что где‑то в интернете что‑то происходит – мне все равно. Это же происходит на протяжении всей карьеры. Кто‑то что‑то там говорит, думает, меня это вообще не касается: улыбаюсь и иду дальше.
Я уверен в себе, самодостаточен. А если есть люди, которым важно жить моей жизнью, пусть этим занимаются. Часто от знакомых слышу истории, когда кто‑то открывает рот и говорит что‑то про меня.
Все это заканчивается, когда сталкиваюсь с людьми: в лицо мне всегда все улыбаются, здороваются и заигрывают. Вот в этом и есть вся суть: хоть бы один в лицо что‑нибудь сказал. Но это невозможно. Сейчас такое время, людям надо что‑то делать, обсуждать, все хотят какой‑то перчинки.
Что‑то отвечать, перед кем‑то объяснять я не вижу смысла... Не каждому дураку нужно говорить, что он дурак, – сказал форвард «Локомотива».
Дурная голова рукам покоя не дает.
Дурак пока молчит, за умного сходит.
У дурака на все готов ответ.
Дураку всё смех на уме.
Дурак стыда не знает.
Дураки на Руси в почете.
Дуракам везет.
Никого не напоминает?
Ну так потому, может, в лицо тебе улыбаются, Артем?) Не думал об этом - сложить твои же фразы две в одно предложение?)
Дзюба так и не понял, что это про него)
Именно поэтому, Артемон, тебе «в лицо улыбаются и заигрывают».
а как сильно тебе все равно - мы все сто раз видели по твоим истерикам, жалобам папикам на крики с трибун и выливание тонн помоев в спину людей, которым при встрече улыбаешься и жмешь руки