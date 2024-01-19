Дзюба о хейтерах: «В лицо мне всегда все улыбаются, здороваются и заигрывают. Не вижу смысла что-то отвечать. Не каждому дураку нужно говорить, что он дурак»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Матч ТВ Футбол

Артем Дзюба рассказал, что не обращает внимания на хейтеров.

– Вокруг тебя много хейта. Из‑за бойкота журналистов и из‑за цитат в интернет‑шоу, песен в караоке, Сергея Семака, Андрея Тихонова. Иногда складывается впечатление, что ты специально хейтеров подкармливаешь чуть‑чуть.

– Слушай, я просто кайфую от своей жизни. Живу, делаю то, что мне нравится, то, чего я хочу. А то, что где‑то в интернете что‑то происходит – мне все равно. Это же происходит на протяжении всей карьеры. Кто‑то что‑то там говорит, думает, меня это вообще не касается: улыбаюсь и иду дальше.

Я уверен в себе, самодостаточен. А если есть люди, которым важно жить моей жизнью, пусть этим занимаются. Часто от знакомых слышу истории, когда кто‑то открывает рот и говорит что‑то про меня.

Все это заканчивается, когда сталкиваюсь с людьми: в лицо мне всегда все улыбаются, здороваются и заигрывают. Вот в этом и есть вся суть: хоть бы один в лицо что‑нибудь сказал. Но это невозможно. Сейчас такое время, людям надо что‑то делать, обсуждать, все хотят какой‑то перчинки.

Что‑то отвечать, перед кем‑то объяснять я не вижу смысла... Не каждому дураку нужно говорить, что он дурак, – сказал форвард «Локомотива».

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30 комментариев
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Ответ Вячеслав Припузов
Интересно когда здороваются все руку подают?
Чувак, все мужики вне отношений мастурбируют, а очень многие и в отношениях. Ты думаешь, что среди тех, с кем ты здороваешься каждый день, никто не гоняет лысого?
+35
-6
+29
Что за бойкот Шрёдингера, если он не разговаривает с журналистами, тогда откуда эта новость? походу ему тоже кое что не говорят.
+26
-2
+24
вот и тебе не скажем 🤡
+15
-5
+10
Ответ Николай Бойко
Чувак, все мужики вне отношений мастурбируют, а очень многие и в отношениях. Ты думаешь, что среди тех, с кем ты здороваешься каждый день, никто не гоняет лысого?
Я тебе больше скажу, не каждый мужик руки после туалета моет) есть и такие
+8
0
+8
"Лучше промолчать и показаться дураком, чем открыть рот и развеять все сомнения в этом" М.Твен..
+5
0
+5
Ответ Капибарбер
вот и тебе не скажем 🤡
Там эффект Даннинга — Крюгера)
+5
-1
+4
Про дураков.
Дурная голова рукам покоя не дает.
Дурак пока молчит, за умного сходит.
У дурака на все готов ответ.
Дураку всё смех на уме.
Дурак стыда не знает.
Дураки на Руси в почете.
Дуракам везет.
Никого не напоминает?
+4
-1
+3
"Не каждому дураку нужно говорить, что он дурак"

Ну так потому, может, в лицо тебе улыбаются, Артем?) Не думал об этом - сложить твои же фразы две в одно предложение?)
+3
0
+3
>Не каждому дураку нужно говорить, что он дурак
Дзюба так и не понял, что это про него)
+4
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+2
Не каждому дураку нужно говорить, что он дурак.

Именно поэтому, Артемон, тебе «в лицо улыбаются и заигрывают».
+2
0
+2
не каждому нужно говорить про Руккаку
+1
0
+1
Ответ Sergio_Sergio
Я тебе больше скажу, не каждый мужик руки после туалета моет) есть и такие
Всё так, и это печально
+1
0
+1
Ответ Николай Бойко
Чувак, все мужики вне отношений мастурбируют, а очень многие и в отношениях. Ты думаешь, что среди тех, с кем ты здороваешься каждый день, никто не гоняет лысого?
Верно)🤝
+1
0
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Ответ Вячеслав Припузов
Интересно когда здороваются все руку подают?
Ты где угодно берёшь наличные деньги, как ты думаешь, кто-то их моет?
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Ответ Николай Бойко
Чувак, все мужики вне отношений мастурбируют, а очень многие и в отношениях. Ты думаешь, что среди тех, с кем ты здороваешься каждый день, никто не гоняет лысого?
Не убавить не добавить…
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Дзюба как футболист по российским меркам вполне хороший. Что касается слитых видео, то ничего преступного он не сделал, не банк же ограбили или человека убил. Его шантажировали, а он не повелся и правильно сделал, за это респект
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хочешь оскорбить Дзюбу? обзови его украинцем)))
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"Дурак сам знает, что он дурак", - Форрест Гамп.
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Артем достаточно туп, чтобы не понимать - те, кто его считают клоуном и фекальной субстанцией, и те, кто к нему подходят и улыбаются - вообще разные люди

а как сильно тебе все равно - мы все сто раз видели по твоим истерикам, жалобам папикам на крики с трибун и выливание тонн помоев в спину людей, которым при встрече улыбаешься и жмешь руки
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Вот тебе и не говорят,что ты дурак,а улыбаются
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Ясен пень улыбаются, это было реально смешно. 🙃
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Золотые слова. Зачем люди ему это говорят?)
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Поэтому тебе и не все говорят что дурак
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Интересно когда здороваются все руку подают?
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