Дзюба о хейтерах: «В лицо мне всегда все улыбаются, здороваются и заигрывают. Не вижу смысла что-то отвечать. Не каждому дураку нужно говорить, что он дурак»

Артем Дзюба рассказал, что не обращает внимания на хейтеров.

– Вокруг тебя много хейта. Из‑за бойкота журналистов и из‑за цитат в интернет‑шоу, песен в караоке, Сергея Семака, Андрея Тихонова. Иногда складывается впечатление, что ты специально хейтеров подкармливаешь чуть‑чуть.

– Слушай, я просто кайфую от своей жизни. Живу, делаю то, что мне нравится, то, чего я хочу. А то, что где‑то в интернете что‑то происходит – мне все равно. Это же происходит на протяжении всей карьеры. Кто‑то что‑то там говорит, думает, меня это вообще не касается: улыбаюсь и иду дальше.

Я уверен в себе, самодостаточен. А если есть люди, которым важно жить моей жизнью, пусть этим занимаются. Часто от знакомых слышу истории, когда кто‑то открывает рот и говорит что‑то про меня.

Все это заканчивается, когда сталкиваюсь с людьми: в лицо мне всегда все улыбаются, здороваются и заигрывают. Вот в этом и есть вся суть: хоть бы один в лицо что‑нибудь сказал. Но это невозможно. Сейчас такое время, людям надо что‑то делать, обсуждать, все хотят какой‑то перчинки.

Что‑то отвечать, перед кем‑то объяснять я не вижу смысла... Не каждому дураку нужно говорить, что он дурак, – сказал форвард « ».