Фейеноорд – ПСВ, прогноз на матч 24 января 2024, Кубок Нидерландов

Давно ли мы обращались к такому турниру, как Кубок Нидерландов по футболу? Как правило, многие больше следят за регулярным первенством под названием Эредивизие. Впрочем, если играют два титулованных гиганта, и на Кубок можно взглянуть. Здесь встречаются «Фейеноорд» и «ПСВ», один из которых и думать не смеет о том, чтобы дать другому небольшую фору в чемпионате. Из этой парочки в следующий раунд выйдет только один.

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Фейеноорд

«Фейеноорд» и Арне Слот сейчас ведут борьбу за второе место с «Твенте», «АЗ Алкмааром» и «Аяксом». За второе, потому что первое место шансов отобрать скоро почти не останется: ПСВ не давал шансов в течение 17 туров никому из противников, лишь только в предыдущем туре сыграв вничью с «Утрехтом». Но всё равно от этого не легче никому. Предыдущая встреча «Фейеноорда» в Эредивизие состоялась в гостях против «Витесса» и завершилась победой гостей со счётом 2:1. Хотя бы эти три очка позволяют роттердамцам держаться за второе место. Игру, кстати, пришлось останавливать на 87-й минуте, когда на поле выскочили болельщики (четырьмя минутами ранее роттердамцы забили второй гол и вышли вперёд).

Сантьяго Хименес с 19 голами лидирует в гонке бомбардиров Эредивизие (всего «Фейеноорд» забил 52 мяча). Ему сейчас надо отбиваться от Эвангелоса Павлидиса из «Алкмаара», который сравнялся с Хименесом по голам, и не давать фору Люку де Йонгу из ПСВ. На Хименеса положили глаз в «Вест Хэме», хотя стоимость его составляет 30 миллионов фунтов стерлингов. В Кубке Нидерландов «Фейеноорд» в предыдущем матче справился с «Утрехтом», победив его 2:1.

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ПСВ

Да, в чемпионате Нидерландов интрига не просто убита, а многократно расстреляна эйндховенцами. Стоило Петеру Босу возглавить команду, и с самого начала турнира в течение 17 туров (подчёркиваем, что с самого первого тура) ПСВ не потерял ни разу очки, выиграв все матчи и оформив единоличное лидерство. Гонящиеся за ним «Фейеноорд» и «Твенте» серьёзно отстают. В 18-м туре могло случиться и вовсе невообразимое: если бы был повержен «Утрехт», то ПСВ побил бы рекорд, который поставил ещё с Гусом Хиддинком, выиграв 17 встреч подряд в сезоне 1988/1989. Но что тогда, что сейчас продлить серию не получилось: Хиддинку в том сезоне помешал «Твенте», а здесь палки в колёса вставил «Утрехт». Ничья 1:1 положила конец серии, позволив только повторить рекорд 35-летней давности.

Впрочем, сильно ли это помогло конкурентам? Если ПСВ не сбавит обороты, то эта ничья будет списано на досадную случайность. Просто посмотрите: суммарно за 18 туров команда Боса отличилась 60 раз, пропустив только 8 голов. Из этих 60 голов 15 на счету Люка де Йонга. Впрочем, здесь он всё-таки не лидер: Сантьяго Хименес из стана противника по полуфиналу наколотил 19 мячей за минувшие матчи Эредивизие; столько же у Эвангелоса Павлидиса из «Алкмаара». И вот возможно, что вот тут интрига ещё сохранится и будет долго. Что касается кубковых поединков, то ПСВ начал там выступление раунд тому назад, победив «Твенте» 3:1 у себя дома.

Прогноз

Этот кубковый матч относится формально к стадии 1/8 финала Кубка Нидерландов. Он начнётся 24 января в 22:00 по московскому времени: местом встречи заявлен стадион «Фейеноорд». Букмекерская контора BetBoom предлагает следующие ставки на исход этой встречи: коэффициент на победу «Фейеноорда» 2.56, на победу ПСВ 2.54, а на ничью 3.77. Шансы, можно сказать, равны: разницей в 0.02 между коэффициентами тоже можно пренебречь в данном случае. Хотя от ПСВ можно ждать и полноценной выкладки в этом турнире, и игры в полсилы, поскольку в главном турнире в виде Эредивизие пока что «Фейеноорд» угрозы не представляет для ПСВ. Двойные шансы особого интереса не представляют, поэтому перейдём к следующему пункту в виде тоталов.

В Нидерландах, как и в Германии, обычно команды не жадничают на голы. В данном случае букмекеры предлагают тотал больше 3 с низким кэфом 1.79 и тотал меньше 3 с кэфом 2.04. Ждать ли голевого представления в этот раз? Обратимся снова к статистике: для начала посмотрим, как провели свои предыдущие пять встреч роттердамцы (читай: «Фейеноорд»).

13 декабря 2023. Лига чемпионов. Селтик 2:1 Фейеноорд.

17 декабря 2023. Эредивизие. Хераклес 0:4 Фейеноорд.

20 декабря 2023. Кубок Нидерландов. Фейеноорд 2:1 Утрехт.

14 января 2024. Эредивизие. Фейеноорд 2:2 НЕК.

21 января 2024. Эредивизие. Витесс 1:2 Фейеноорд.

Только не удивляйтесь, что традиционно никакущий «Селтик» взял и обыграл «Фейеноорд». Эта игра не решала ничего ни для кого: «Селтик» в любом случае оставался без евровесны, а «Фейеноорду» ничего, кроме Лиги Европы, не предлагалось. Что касается Эредивизие, то в трёх встречах взяты 7 очков из 9 возможных, но крупный тотал был зафиксирован только в играх с «Хераклесом» и НЕК: оба раза больше 3.5 с коэффициентом 2.25. Ну а традиционные больше 2.5 наблюдались в остальных трёх матчах: на этот тотал предлагается поставить с кэфом 1.5 (при тотале меньше 2.5 кэф будет уже достигать 2.6).

А теперь взглянем на результаты ПСВ. Однако спешим предупредить: учитываться будут только результаты наступившего 2024 года, поскольку пару раз эйндховенцы сыграли товарищеские матчи. Ну и ещё кое-что: ПСВ хоть и не давал шансов соперникам в течение 17 туров Эредивизие, не мог провести сезон без хотя бы одного поражения.

7 января. Товарищеский матч. ПСВ 1:1 Хераклес.

13 января. Товарищеский матч. ПСВ 2:2 Гамбург.

13 января. Эредивизие. ПСВ 3:1 Эксельсиор.

17 января. Кубок Нидерландов. ПСВ 3:1 Твенте.

21 января. Эредивизие. Утрехт 1:1 ПСВ.

Не говорилось, что ПСВ вообще не играл вничью за этот сезон. Более того, за этот сезон он дважды проиграл: 0:4 в Лиге чемпионов «Арсеналу» в гостях и 0:2 «Шальке» в товарищеском матче. И вот доказательства: в товарищеских матчах против «Хераклеса» и «Гамбурга» он пару раз расписал мировую. Ну а в предыдущих матчах зафиксированы три раза тоталы больше 3.5. Тотал меньше 3.5 можно выбрать с коэффициентом 1.65. А вот тотал больше 4.5 стоит дороже: коэффициент 3.68.

Если говорить об индивидуальном тотале конкретных команд-участниц, то у «Фейеноорда» наиболее подходящим вариантом в данном случае будет тотал больше 1.5 за 1.92 или меньше 1.5 за 1.87. Соперник у него не уровня условного «Хераклеса» и будет играть на победу. У ПСВ, в свою очередь, прогнозируется такой же тотал с минимальным отличием кэфов: 1.91 и 1.88. Тот случай, когда можно сказать об абсолютном паритете соперников, оба из которых наверняка отличатся (кэф 1.45 на это событие). Прогнозируется также нулевая фора с кэфом 1.9 на каждого из них, шансы открыть счёт также почти одинаковые: 1.88 у «Фейеноорда» против 1.87 у ПСВ.

Рекомендуемая ставка: тотал больше 3 за 1.79.

Трудно предсказать, кто победит и у кого планы по выигрышу Кубка окажутся более реалистичными, равно как и планы на сезон. Но от игры мы вправе ждать множества голов. Поэтому выберем большой тотал.

Где смотреть матч Фейеноорд – ПСВ

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