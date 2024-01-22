Фейеноорд – ПСВ где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Кубок Нидерландов 24 января
В среду, 24 января, сыграют Фейеноорд и ПСВ в рамках Кубка Нидерландов по футболу.
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- Игра пройдет на стадионе «де Кейп».
- Встречу будет в прямом эфире показывать сервис Окко.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Фейеноорд – ПСВ
- Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.
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