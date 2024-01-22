Фейеноорд – ПСВ где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Кубок Нидерландов 24 января

Теги Кубок Нидерландов ПСВ Фейеноорд Футбол

В среду, 24 января, сыграют Фейеноорд и ПСВ в рамках Кубка Нидерландов по футболу.

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Во сколько играют Фейеноорд – ПСВ

  • Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.

Фейеноорд: все новости

ПСВ: все новости

Кубок Нидерландов по футболу: все новости

Прогноз на матч Фейеноорд – ПСВ

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