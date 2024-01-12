«Вест Хэму» интересен форвард «Фейеноорда» Хименес, у которого 18 голов в 16 матчах чемпионата. За него хотят 30 млн фунтов

«Вест Хэм» заинтересован в трансфере форварда «Фейеноорда» Сантьяго Хименеса.

Как пишет The Times, « » надеется удержать нападающего до лета, так как считает, что по ходу второй половины сезона его статус окрепнет, а цена увеличится. Однако тренер «Фейеноорда» Арне Слот, которому на прошлой неделе задали вопрос о возможном уходе этой зимой, не исключил такой вариант.

Сейчас Хименеса оценивают примерно в 30 млн фунтов. Пока неизвестно, готов ли « » к таким тратам. В новом клубе Сантьяго хочет получить гарантированное место в составе.

Из-за травм «Вест Хэм» потерял Лукаса Пакета на 2 месяца, а Джеррода Боуэна – на несколько недель. Мохаммед Кудус уехал на Кубок Африки со сборной Ганы, а Микаил Антонио, который не выходил на поле с середины ноября, пропустит еще какое-то время из-за травмы колена.

В этом сезоне у нападающего сборной Мексики 20 голов и 5 результативных передач в 22 матчах сезона. В чемпионате Нидерландов он забил 18 мячей в 16 играх.

Полную статистику 22-летнего нападающего можно найти здесь.

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