«Вест Хэму» интересен форвард «Фейеноорда» Хименес, у которого 18 голов в 16 матчах чемпионата. За него хотят 30 млн фунтов

Теги высшая лига Нидерланды Фейеноорд Вест Хэм премьер-лига Англия возможные трансферы Сантьяго Хименес Футбол

«Вест Хэм» заинтересован в трансфере форварда «Фейеноорда» Сантьяго Хименеса.

Как пишет The Times, «Фейеноорд» надеется удержать нападающего до лета, так как считает, что по ходу второй половины сезона его статус окрепнет, а цена увеличится. Однако тренер «Фейеноорда» Арне Слот, которому на прошлой неделе задали вопрос о возможном уходе Хименеса этой зимой, не исключил такой вариант.

Сейчас Хименеса оценивают примерно в 30 млн фунтов. Пока неизвестно, готов ли «Вест Хэм» к таким тратам. В новом клубе Сантьяго хочет получить гарантированное место в составе.

Из-за травм «Вест Хэм» потерял Лукаса Пакета на 2 месяца, а Джеррода Боуэна – на несколько недель. Мохаммед Кудус уехал на Кубок Африки со сборной Ганы, а Микаил Антонио, который не выходил на поле с середины ноября, пропустит еще какое-то время из-за травмы колена.

В этом сезоне у нападающего сборной Мексики 20 голов и 5 результативных передач в 22 матчах сезона. В чемпионате Нидерландов он забил 18 мячей в 16 играх.

Полную статистику 22-летнего нападающего можно найти здесь.

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19 комментариев
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Кто-то понимает, что лучше синица в руках, и лучше 30млн. сейчас, чем непонятно сколько потом. Может продолжит держать уровень, а возможно сдаст, после получения более жирного контракта.
Да и голы в Голландии часто можно делить на два или три, учитывая в какой футбол там играют.
Но по-любому буду рад продолжению интересной карьеры этого парня.
+7
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+7
цена хорошая по нынешнему рынку.
+2
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+2
Забивной аргентинец ростом 182 это сильная опция. Понятно что лотерея, но с очень приличными шансами выигрыша. Странно что интерес лишь от Вест Хэма.
+2
0
+2
Весной можно за 100 отдать в МЮ)))
+3
-1
+2
Ответ Кулёс
"голы в Голландии часто можно делить на два или три" можно. А можно и нового Суареса найти
Несомненно можно, но сколько этих хименесов на одного условного Суареса ;))
+2
0
+2
Ответ LightWithin
Кто-то понимает, что лучше синица в руках, и лучше 30млн. сейчас, чем непонятно сколько потом. Может продолжит держать уровень, а возможно сдаст, после получения более жирного контракта. Да и голы в Голландии часто можно делить на два или три, учитывая в какой футбол там играют. Но по-любому буду рад продолжению интересной карьеры этого парня.
"голы в Голландии часто можно делить на два или три"
можно. А можно и нового Суареса найти
+2
-1
+1
Ответ Кулёс
"голы в Голландии часто можно делить на два или три" можно. А можно и нового Суареса найти
Суарес - исключение на фоне Антони, Бергвейнов, Люков де Йонгов и т.д
+2
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У маню минимум сотку попросили бы
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Статистика отличная, было бы интересно посмотреть на него в АПЛ)
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Парень заслуживает большего чем Вест Хэм.
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Ахах спортс ру его даже Спартаку предлагал. Вот д.дики сидят там
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копейки за такого напа. даже если и не сильно заиграет, такие траты вполне себе обоснованный риск.
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Ответ фк кабинет
Почему Реал не интересуется Хименесом.С Голландии много топовых нападающих латиноамериканцев уехало в своё время Ромарио,Роналдо,Суарес.
Потому что они видимо сосредоточены на Мбаппе. Реал экономщики даже в аренду защитника взять не хотят ну или хотят челлендж выполнить пройдя сезон с Начо в старте заменяя его иногда Тчуамени
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Ответ Filipp Gorski
Потому что они видимо сосредоточены на Мбаппе. Реал экономщики даже в аренду защитника взять не хотят ну или хотят челлендж выполнить пройдя сезон с Начо в старте заменяя его иногда Тчуамени
Мбаппе эгоист который ставит себя выше клуба(сейчас ПСЖ) плюс запросил огромную зарплату.Нужен ли такой игрок в раздевалке Реала.Забивать голы там есть кому,а нападающие можно и других поискать(Хименес,Мартинес с Интера,Альварес с Сити).
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Ответ Blaze of Glory
Суарес - исключение на фоне Антони, Бергвейнов, Люков де Йонгов и т.д
Условный Люк де Йонг тоже неплохое приобретение для клубов не из топ 4.
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Ответ Кино Музыка
Забивной аргентинец ростом 182 это сильная опция. Понятно что лотерея, но с очень приличными шансами выигрыша. Странно что интерес лишь от Вест Хэма.
Возможно, интереса меньше, потому что он мексиканец)

А вообще, интерес по слухам к нему и от других клубов был. Но серьезно его вряд ли кто-то пока рассматривал. Полсезона - слишком малая выборка
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