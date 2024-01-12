«Вест Хэму» интересен форвард «Фейеноорда» Хименес, у которого 18 голов в 16 матчах чемпионата. За него хотят 30 млн фунтов
«Вест Хэм» заинтересован в трансфере форварда «Фейеноорда» Сантьяго Хименеса.
Как пишет The Times, «Фейеноорд» надеется удержать нападающего до лета, так как считает, что по ходу второй половины сезона его статус окрепнет, а цена увеличится. Однако тренер «Фейеноорда» Арне Слот, которому на прошлой неделе задали вопрос о возможном уходе Хименеса этой зимой, не исключил такой вариант.
Сейчас Хименеса оценивают примерно в 30 млн фунтов. Пока неизвестно, готов ли «Вест Хэм» к таким тратам. В новом клубе Сантьяго хочет получить гарантированное место в составе.
Из-за травм «Вест Хэм» потерял Лукаса Пакета на 2 месяца, а Джеррода Боуэна – на несколько недель. Мохаммед Кудус уехал на Кубок Африки со сборной Ганы, а Микаил Антонио, который не выходил на поле с середины ноября, пропустит еще какое-то время из-за травмы колена.
В этом сезоне у нападающего сборной Мексики 20 голов и 5 результативных передач в 22 матчах сезона. В чемпионате Нидерландов он забил 18 мячей в 16 играх.
Полную статистику 22-летнего нападающего можно найти здесь.
Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам
Да и голы в Голландии часто можно делить на два или три, учитывая в какой футбол там играют.
Но по-любому буду рад продолжению интересной карьеры этого парня.
можно. А можно и нового Суареса найти
А вообще, интерес по слухам к нему и от других клубов был. Но серьезно его вряд ли кто-то пока рассматривал. Полсезона - слишком малая выборка