Оуэн о переходе в «МЮ»: «Вернулся бы в «Ливерпуль» из «Ньюкасла» пешком, но я был не нужен тренеру – пришли Торрес, потом Суарес. «Юнайтед» был лучшим из доступных вариантов»
Майкл Оуэн рассказал, почему решил перейти в «Манчестер Юнайтед» в 2009 году.
«Отдельные идиоты все еще критикуют меня за то, что я играл в «Манчестер Юнайтед», но это случается очень редко. Это могут быть странные люди в твиттере или вроде того.
Думаю, любой здравомыслящий человек или тот, кому я объяснял это решение более двух минут, приходит к пониманию. Я бы вернулся в «Ливерпуль» из «Ньюкасла» пешком!
Я говорил со Стивеном Джеррардом и Джейми Каррагером и просил их передать Рафе Бенитесу, что я свободен! Я говорил об этом много раз после ухода из «Ливерпуля». Люди, знакомые с этой историей, поймут, как все развивалось. Они знали, что я отчаянно хотел вернуться в «Ливерпуль» на протяжении всей своей карьеры, поскольку это моя команда. Однако я был не нужен тренеру, поскольку в клуб пришел Фернандо Торрес, а следом, после его ухода, пришел Луис Суарес.
В конце концов, играть в футбол было моей работой, и мне нужно было оставаться на высоте. Из всех команд, которые были доступны после того, как я покинул «Ньюкасл», «Манчестер Юнайтед» был, безусловно, лучшим вариантом», – сказал экс-форвард сборной Англии в интервью BoyleSports.
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Но и нашим в итоге не стал.
Он предатель, и на понимание этого, и 2х секунд хватит.