Оуэн о переходе в «МЮ»: «Вернулся бы в «Ливерпуль» из «Ньюкасла» пешком, но я был не нужен тренеру – пришли Торрес, потом Суарес. «Юнайтед» был лучшим из доступных вариантов»

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль Джейми Каррагер Стивен Джеррард Рафаэль Бенитес Ньюкасл Майкл Оуэн премьер-лига Англия Фернандо Торрес Луис Суарес Футбол

Майкл Оуэн рассказал, почему решил перейти в «Манчестер Юнайтед» в 2009 году.

«Отдельные идиоты все еще критикуют меня за то, что я играл в «Манчестер Юнайтед», но это случается очень редко. Это могут быть странные люди в твиттере или вроде того.

Думаю, любой здравомыслящий человек или тот, кому я объяснял это решение более двух минут, приходит к пониманию. Я бы вернулся в «Ливерпуль» из «Ньюкасла» пешком!

Я говорил со Стивеном Джеррардом и Джейми Каррагером и просил их передать Рафе Бенитесу, что я свободен! Я говорил об этом много раз после ухода из «Ливерпуля». Люди, знакомые с этой историей, поймут, как все развивалось. Они знали, что я отчаянно хотел вернуться в «Ливерпуль» на протяжении всей своей карьеры, поскольку это моя команда. Однако я был не нужен тренеру, поскольку в клуб пришел Фернандо Торрес, а следом, после его ухода, пришел Луис Суарес.

В конце концов, играть в футбол было моей работой, и мне нужно было оставаться на высоте. Из всех команд, которые были доступны после того, как я покинул «Ньюкасл», «Манчестер Юнайтед» был, безусловно, лучшим вариантом», – сказал экс-форвард сборной Англии в интервью BoyleSports.

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14 комментариев
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эх, Майкл, не надо было тебе уходить из Ливерпуля
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Из Реала надо было не в Нюкасл, а в Ливерпуль. И всё было бы нормально.
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Зря уходил из Ливерпуля он, к сожалению. Может быть, с ним Ливерпуль выиграл бы и АПЛ. И ЛЧ как минимум, один раз бы выиграл. В итоге, ни у Реала, ни у Ливерпуля он легендой не стал. Один из лучших игроков, которые играли за «Ливерпуль», но не легенда.
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Настоящие Легенды из Ливерпуля никогда бы не ушли в МЮ!!
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Любой середняк подобрал бы его тогда из вылетевшего Ньюкасла без проблем. И не скамеечником, а основным игроком. Но Оэн предпочёл стать 🐀 и шакальнуть с лавки медальку АПЛ
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Уйти мог куда угодно, но ушёл к нам, к врагу Ненавистного Ливерпуля)
Но и нашим в итоге не стал.
Он предатель, и на понимание этого, и 2х секунд хватит.
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Мне кажется переход в Ньюкасл не нужен был, а потом и переход в МЮ тоже лишний
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Ответ RedSoul
Зря уходил из Ливерпуля он, к сожалению. Может быть, с ним Ливерпуль выиграл бы и АПЛ. И ЛЧ как минимум, один раз бы выиграл. В итоге, ни у Реала, ни у Ливерпуля он легендой не стал. Один из лучших игроков, которые играли за «Ливерпуль», но не легенда.
Чушь. Как раз таки он и легенда Ливерпуля
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Ответ Lindeman
Чушь. Как раз таки он и легенда Ливерпуля
Ты так считаешь из за ЗМ
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Ответ Lindeman
Чушь. Как раз таки он и легенда Ливерпуля
Хююпя и рииси, вот легенды.
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Ответ bevooch
Очень важно ваше мнение для Майкла
Очень важное, ТВОЁ, мнение.
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Ответ Кирилл Набухов
Из Реала надо было не в Нюкасл, а в Ливерпуль. И всё было бы нормально.
Это было еще сложнее. Реал просил денег больше чем купил)
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