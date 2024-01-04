«Жирона» не получала предложений по Довбику от «Челси»: «Это все слухи»
«Челси» не предлагал «Жироне» продать нападающего Артема Довбика.
Об этом сообщил президент и совладелец «Жироны» Пере Гвардиола, брат тренера «Ман Сити» Пепа Гвардиолы.
Ранее появилась информация, что «синие», которые хотели бы укрепить зимой линию атаки, следят за украинским форвардом.
– Сейчас ваша раздевалка – это супермаркет?
– Нет, почему?
– Кажется, все [игроки] продаются. Всякий раз, когда я открываю газету, пишут про предложение: Мигель Гутьеррес, Алеиш [Гарсия], бразилец, «девятка»...
– Предложений нет, это все слухи. У нас нет предложений ни по кому.
– Даже по Алеишу от «Барсы»? Или 40 миллионов от «Челси» за Довбика?
– Ни по Алеишу от «Барсы», ни по Довбику от «Челси». Да мы и сами не хотим никого продавать. Дело в том, что журналистам очень нравится трансферное окно. У нас хороший состав. Безусловно, это нормально, что в итоге пишут такое, люди обращают внимание, потому что наши дела идут хорошо, – отметил Гвардиола.
Довбик перешел в «Жирону» минувшим летом и за 17 матчей в Ла Лиге забил 11 голов (больше всех в команде) и отдал 4 результативных паса. Подробно со статистикой нападающего можно ознакомиться здесь.
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Но такая радость смотреть на их игру !
Надоели уже эти бесконечные рокировки двух клубов и бегающий вокруг них Атлетико ))
Из того что я видел этого Довбика - у него есть один большой минус Он одноногий, правая у него только для ходьбы и бега. Частенько он теряет время подстраиваясь только под свою леву. А так - все остальное у него есть, даже кое какая техника для его габаритов
Как по мне, Довбик не звезда, но достаточно крепкий нап, может играть при любой структуре игры - как столба, так и в подыграше и на пространстве. Спрос на него будет. Для команд с быстрыми топовыми вингерами - самое оно Сам себе создавать моменты он особо не силен, да и не нужно