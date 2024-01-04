«Жирона» не получала предложений по Довбику от «Челси»: «Это все слухи»

Теги Челси премьер-лига Англия Ла Лига возможные трансферы Жирона Артем Довбик Алеиш Гарсия Мигель Гутьеррес Футбол

«Челси» не предлагал «Жироне» продать нападающего Артема Довбика.

Об этом сообщил президент и совладелец «Жироны» Пере Гвардиола, брат тренера «Ман Сити» Пепа Гвардиолы.

Ранее появилась информация, что «синие», которые хотели бы укрепить зимой линию атаки, следят за украинским форвардом.

– Сейчас ваша раздевалка – это супермаркет?

– Нет, почему?

– Кажется, все [игроки] продаются. Всякий раз, когда я открываю газету, пишут про предложение: Мигель ГутьерресАлеиш [Гарсия], бразилец, «девятка»...

– Предложений нет, это все слухи. У нас нет предложений ни по кому.

– Даже по Алеишу от «Барсы»? Или 40 миллионов от «Челси» за Довбика?

– Ни по Алеишу от «Барсы», ни по Довбику от «Челси». Да мы и сами не хотим никого продавать. Дело в том, что журналистам очень нравится трансферное окно. У нас хороший состав. Безусловно, это нормально, что в итоге пишут такое, люди обращают внимание, потому что наши дела идут хорошо, – отметил Гвардиола.

Довбик перешел в «Жирону» минувшим летом и за 17 матчей в Ла Лиге забил 11 голов (больше всех в команде) и отдал 4 результативных паса. Подробно со статистикой нападающего можно ознакомиться здесь.

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам

Материалы по теме

15 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Хоть Челси и нужен классный центральный нападающий, но не хотелось бы, чтобы такую классную Жирону растащили до лета
+20
-2
+18
Ответ А. Мостовой
В АПЛ его заклюют. Ни техники ни дриблинга, только голы в пустые
У Холланда тоже нет ни техники, ни дриблинга. И ничего, как то забивает :)
+10
-2
+8
А жаль, связка Мудрик-Довбик могла получится самой весёлой в АПЛ)
+5
-1
+4
Надеюсь ещё сезона на 1.5 задержится в Жироне.
+3
0
+3
Ответ headmaster
Хоть Челси и нужен классный центральный нападающий, но не хотелось бы, чтобы такую классную Жирону растащили до лета
Пусть и не станут даже чемпионами !
Но такая радость смотреть на их игру !
Надоели уже эти бесконечные рокировки двух клубов и бегающий вокруг них Атлетико ))
+5
-2
+3
Довбик не пойдет на понижение.Жирона в следующем сезоне будет в Лиге Чемпионов,Челси мимо еврокубков.
+3
-1
+2
Ответ Гоп-стоп
Не уровень АПЛ. Слишком медлительный и тяжелый.
Медлительный? Смотрел Барса - Жирона, так он бежал как Араухо, который один из самых быстрых ЦЗ в мире. И бежать вместе с Араухо на плечах для него тоже не проблема.
Из того что я видел этого Довбика - у него есть один большой минус Он одноногий, правая у него только для ходьбы и бега. Частенько он теряет время подстраиваясь только под свою леву. А так - все остальное у него есть, даже кое какая техника для его габаритов
+3
-2
+1
Пусть слухами и останется. Берём все, что блестит. Сплошная цыганщина с этими Боэли и Ко)))
0
0
0
Ответ OldRedWhite
Пусть и не станут даже чемпионами ! Но такая радость смотреть на их игру ! Надоели уже эти бесконечные рокировки двух клубов и бегающий вокруг них Атлетико ))
Бойся своих желаний , Жирона это испанский Сити ,если Жирона займёт первое место , она оттуда уже может не уйти
0
0
0
Ответ ta-tosha
Медлительный? Смотрел Барса - Жирона, так он бежал как Араухо, который один из самых быстрых ЦЗ в мире. И бежать вместе с Араухо на плечах для него тоже не проблема. Из того что я видел этого Довбика - у него есть один большой минус Он одноногий, правая у него только для ходьбы и бега. Частенько он теряет время подстраиваясь только под свою леву. А так - все остальное у него есть, даже кое какая техника для его габаритов
Тогда под это описание идеально подходит Броя. Зачем менять шило на мыло?
0
0
0
Ответ soyznik
Тогда под это описание идеально подходит Броя. Зачем менять шило на мыло?
как по мне они очень похожи, но Довбик порядком быстрее, подвижнее, и лучше видит поляну - 6 ассистов человек сделал уже, некоторые уровня топового ЦАПа.
Как по мне, Довбик не звезда, но достаточно крепкий нап, может играть при любой структуре игры - как столба, так и в подыграше и на пространстве. Спрос на него будет. Для команд с быстрыми топовыми вингерами - самое оно Сам себе создавать моменты он особо не силен, да и не нужно
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий