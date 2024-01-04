«Жирона» не получала предложений по Довбику от «Челси»: «Это все слухи»

«Челси» не предлагал «Жироне» продать нападающего Артема Довбика.

Об этом сообщил президент и совладелец «Жироны» Пере Гвардиола, брат тренера «Ман Сити» Пепа Гвардиолы.

Ранее появилась информация, что «синие», которые хотели бы укрепить зимой линию атаки, следят за украинским форвардом.

– Сейчас ваша раздевалка – это супермаркет?

– Нет, почему?

– Кажется, все [игроки] продаются. Всякий раз, когда я открываю газету, пишут про предложение: , [Гарсия], бразилец, «девятка»...

– Предложений нет, это все слухи. У нас нет предложений ни по кому.

– Даже по Алеишу от «Барсы»? Или 40 миллионов от «Челси» за ?

– Ни по Алеишу от «Барсы», ни по Довбику от « ». Да мы и сами не хотим никого продавать. Дело в том, что журналистам очень нравится трансферное окно. У нас хороший состав. Безусловно, это нормально, что в итоге пишут такое, люди обращают внимание, потому что наши дела идут хорошо, – отметил Гвардиола.

Довбик перешел в «Жирону» минувшим летом и за 17 матчей в Ла Лиге забил 11 голов (больше всех в команде) и отдал 4 результативных паса. Подробно со статистикой нападающего можно ознакомиться здесь.

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