«Барселона» победила в 6 из 7 последних матчей. Поражение – 1:4 от «Реала»

«Барселона» выиграла 6 из 7 последних матчей во всех турнирах.

Команда Хави сегодня обыграла « » (4:2) в 21-м туре .

Начиная с 20 декабря каталонцы уступили только раз – «Реалу» (1:4) в финале Суперкубка Испании. Остальные матчи до сегодняшнего дня « » выиграла: с «Альмерией» (3:2), «Лас-Пальмас» (2:1), «Барбастро» (3:2), «Осасуной» (2:0) и «Унионистас Саламанка» (3:1).

24 января «блауграна» выступит в гостях у «Атлетика» в Кубке Испании.