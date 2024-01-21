«Барселона» победила в 6 из 7 последних матчей. Поражение – 1:4 от «Реала»
«Барселона» выиграла 6 из 7 последних матчей во всех турнирах.
Команда Хави сегодня обыграла «Бетис» (4:2) в 21-м туре Ла Лиги.
Начиная с 20 декабря каталонцы уступили только раз – «Реалу» (1:4) в финале Суперкубка Испании. Остальные матчи до сегодняшнего дня «Барселона» выиграла: с «Альмерией» (3:2), «Лас-Пальмас» (2:1), «Барбастро» (3:2), «Осасуной» (2:0) и «Унионистас Саламанка» (3:1).
24 января «блауграна» выступит в гостях у «Атлетика» в Кубке Испании.
И Ямаль сегодня был хорош: обострял, помог Феррану со вторым голом и отдал ассист на 4-й )
Ну и, надеюсь, Хави после такого «перфоманса» от Левы в следующем матче выпустит Роке в старте.
P. S. То, что игрок матча Иско, а не Ферран с 3 голами и ассистом - это очень смешно )
3+1.
Игрок матча: Иско.
🤦🏼♂️
Как болельщик Ливерпуля, который всегда поддерживает Дарвина отлично понимаю, что болелы Барсы чувствуют. Им обоим не хватает выдержки и хладнокровия при завершении, но их рабочая этика и энергия подкупает, оба играют с нереальной интенсивностью. Когда такие трудяги забивают всегда радостно
Если бы не судейские убийства ( в том числе официально признанные) шли бы гораздо выше
Мне признать не сложно, Реал сейчас сильнее
Наконец-то показали характер!
VAMOS🥳!!!!всех с победой!
Про Негрейру по сей день ничего официального, одни ваши мечты о том, что Барсу исключат)
Даже с Хави у Реала 2:2 по деклассированиям . Игра на Беренабеу , когда Хави только пришел ( 4:0 и это еще отскок был у Реала , могли и все 7 получить при средней реализации Барсы) . И игра за Суперкубок в прошлом году, там тоже переезд в одну калитку был по игре , хоть Бензема и размочил в конце счет при 3:0.
Про историю разгромов в 21 веке -- вообще молчу.
Да , сейчас Реал бы явно сильнее в Суперкубке и заслуженно разгромил -- тут без вопросов.
Но понты болел Мадрида с разгромами, иногда кринжом попахивают))
Ферран - красавчик, ему бы ещё стабильности. Феликс забил роскошный гол.
А вот Роке пока не впечатляет, очень невнятная игра. Левандовски - без комментариев