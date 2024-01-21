«Барселона» победила в 6 из 7 последних матчей. Поражение – 1:4 от «Реала»

Теги Барселона Бетис Хави Ла Лига Футбол

«Барселона» выиграла 6 из 7 последних матчей во всех турнирах.

Команда Хави сегодня обыграла «Бетис» (4:2) в 21-м туре Ла Лиги.

Начиная с 20 декабря каталонцы уступили только раз – «Реалу» (1:4) в финале Суперкубка Испании. Остальные матчи до сегодняшнего дня «Барселона» выиграла: с «Альмерией» (3:2), «Лас-Пальмас» (2:1), «Барбастро» (3:2), «Осасуной» (2:0) и «Унионистас Саламанка» (3:1).

24 января «блауграна» выступит в гостях у «Атлетика» в Кубке Испании.

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74 комментария
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Ферран сегодня просто выдал шикарный матч: хет-трик и ассист на гол Феликса )
И Ямаль сегодня был хорош: обострял, помог Феррану со вторым голом и отдал ассист на 4-й )

Ну и, надеюсь, Хави после такого «перфоманса» от Левы в следующем матче выпустит Роке в старте.

P. S. То, что игрок матча Иско, а не Ферран с 3 голами и ассистом - это очень смешно )
+82
-7
+75
Не судейский отскок, но тоже не плохо
+58
-20
+38
Ответ Кирилл
Ферран сегодня просто выдал шикарный матч: хет-трик и ассист на гол Феликса ) И Ямаль сегодня был хорош: обострял, помог Феррану со вторым голом и отдал ассист на 4-й ) Ну и, надеюсь, Хави после такого «перфоманса» от Левы в следующем матче выпустит Роке в старте. P. S. То, что игрок матча Иско, а не Ферран с 3 голами и ассистом - это очень смешно )
Первый матч Торреса за Барсу, когда хочется ему руку пожать, такую бы хладнокровную версию его в каждую игру.
+29
0
+29
Лучший матч Феррана в Барселоне.
3+1.
Игрок матча: Иско.
🤦🏼‍♂️
+28
-2
+26
Ферранище просто машина!

Как болельщик Ливерпуля, который всегда поддерживает Дарвина отлично понимаю, что болелы Барсы чувствуют. Им обоим не хватает выдержки и хладнокровия при завершении, но их рабочая этика и энергия подкупает, оба играют с нереальной интенсивностью. Когда такие трудяги забивают всегда радостно
+17
-2
+15
Ответ Кирилл
Ферран сегодня просто выдал шикарный матч: хет-трик и ассист на гол Феликса ) И Ямаль сегодня был хорош: обострял, помог Феррану со вторым голом и отдал ассист на 4-й ) Ну и, надеюсь, Хави после такого «перфоманса» от Левы в следующем матче выпустит Роке в старте. P. S. То, что игрок матча Иско, а не Ферран с 3 голами и ассистом - это очень смешно )
Не знаю, по мне абсолютно лучшим был Ямал)
+15
-1
+14
Ответ cukken
Лучший матч Феррана в Барселоне. 3+1. Игрок матча: Иско. 🤦🏼‍♂️
Хорошо, что не винисиус
+11
-1
+10
Вернулись
Если бы не судейские убийства ( в том числе официально признанные) шли бы гораздо выше
+24
-16
+8
Какие-то ямалы, кубарси, фермин, роке, бальде. С кем приходится работать топарю Чави, где Месси, Неймар и Суарес. Еще и по пол состава меняется каждое лето. При этом в прошлом сезоне два трофея, в том числе и чемпионство с отрывом 10 очков, да и в этом наверно что-то зацепят. Хави один из самых недооцененных тренеров мира, который в перспективе может стать одним из величайших.
+18
-10
+8
Ответ Иван Баланар
Комментарий скрыт
По делу проигранный матч
Мне признать не сложно, Реал сейчас сильнее
+11
-3
+8
Молодцы, так держать!
Наконец-то показали характер!
VAMOS🥳!!!!всех с победой!
+8
-1
+7
чтобы Ферран так отыграл весь оставшийся сезон, желаю ему такой реализации и дальше
+10
-3
+7
Ответ Иван Баланар
Официально признанные - эт ты про то, что ФК Негрейра переводил главе судейского корпуса миллионы долларов?))
Это про матч против Хетафе
Про Негрейру по сей день ничего официального, одни ваши мечты о том, что Барсу исключат)
+9
-2
+7
Лучше выиграть так, чем в удобные 0-2 или 0-3, такие победы придают больше энергии команде
+8
-2
+6
Главное честно, а не как всем известный нам клуб))
+13
-7
+6
Ответ as009595@icloud.com
Ну с Альмерией отскок, это не тоже самое Барсу возить в арабии
Ладно бы честно отскочили, но без судейки ушли бы с 0 очков
+7
-3
+4
Ответ Иван Баланар
Комментарий скрыт
Не дадим им забить 6, да, ваня? Когда 4-0 то было? А вот 6-2, 3-0 и еще крупняки то были, забыл, школьник?
+5
-1
+4
Лучший клуб в истории футбола.
+4
-1
+3
В старте выходит 2 пацана из Ла масии в 16 лет и Бальде в 20. На замену выходит 19 летний Роке только приехавший из Бразилии. когда получил травму Кубарси выпустить в защиту не кого. На замену выходит 23 летний Фермин. На лавке из значимых фамилий Феликс и Роберто и то потому что из старой гвардии.
+3
0
+3
Ответ cukken
Кому дали МВП в матче Монархов и Альмерии?
Не знаю, наверное судьи
+3
0
+3
Ответ as009595@icloud.com
Ну с Альмерией отскок, это не тоже самое Барсу возить в арабии
Забыл, как год назад в той же Аравии реал возили?
+4
-2
+2
Ответ Иван Баланар
Комментарий скрыт
Смех берёт, когда болелы Реала приходят ветку Барсы и начинают кичиться разгромами)
Даже с Хави у Реала 2:2 по деклассированиям . Игра на Беренабеу , когда Хави только пришел ( 4:0 и это еще отскок был у Реала , могли и все 7 получить при средней реализации Барсы) . И игра за Суперкубок в прошлом году, там тоже переезд в одну калитку был по игре , хоть Бензема и размочил в конце счет при 3:0.
Про историю разгромов в 21 веке -- вообще молчу.

Да , сейчас Реал бы явно сильнее в Суперкубке и заслуженно разгромил -- тут без вопросов.
Но понты болел Мадрида с разгромами, иногда кринжом попахивают))
+3
-1
+2
Ответ Vlad Zhadejko
Не знаю, по мне абсолютно лучшим был Ямал)
Ямаль не по годам уже зрелый, эти паузы перед ударом, выбор позиции, напомнило лучшие версии Месси, Роббена, которые хорошо убирали защей перед тем как в дальний положить.
+3
-1
+2
Ответ Кирилл
Ферран сегодня просто выдал шикарный матч: хет-трик и ассист на гол Феликса ) И Ямаль сегодня был хорош: обострял, помог Феррану со вторым голом и отдал ассист на 4-й ) Ну и, надеюсь, Хави после такого «перфоманса» от Левы в следующем матче выпустит Роке в старте. P. S. То, что игрок матча Иско, а не Ферран с 3 голами и ассистом - это очень смешно )
Иско отличный матч провел, но мвп матча конечно же Ферран. Но у Ла лиги свои фантазии.
+2
0
+2
Ответ cukken
Первый матч Торреса за Барсу, когда хочется ему руку пожать, такую бы хладнокровную версию его в каждую игру.
Бог подумал что такая версия Феррана была бы слишком имбовой, и теперь вместо того чтобы смотреть как Ферран берет свой десятый ЗМ, мы смотрим как он 1 раз в год стреляет, зато как
+2
0
+2
Вот это называется "чистая победа". Скорее даже вопреки: не понимаю, почему был засчитан первый мяч, ведь при отборе у Педри была накладка. Удивительно, почему здесь ВАР не разобрался?) На самом деле, неудивительно, можно было провести сегодня 4 часа за просмотром Ла Лиги и понять, кого хотят видеть чемпионом.
Ферран - красавчик, ему бы ещё стабильности. Феликс забил роскошный гол.
А вот Роке пока не впечатляет, очень невнятная игра. Левандовски - без комментариев
+2
0
+2
Феликс моментами это топ уровень исполнения. почему то Ромарио вспомнился в моменте с голом
+3
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+2
Ответ Aleksandr Dubovik
Лол а может вспомним что еще лет 5 назад было?
а почему бы и нет? Негрейру по 100 раз вспоминать можно же?
+2
-1
+1
Ответ Iamliam
Сегодня день Реала прям какой-то)
И не говори… звезды сошлись.
+2
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+1
Ответ Nhz
в лиге чемпионов посмотрим на барселону, пока явный фаворит наполи, у барсы защиты почти нет, так что нормальный клуб им может много наколотить особо и не напрягаясь
4 от Фразиноне пропустить тоже не шибко хороший звонок для защиты Наполи
+1
0
+1
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