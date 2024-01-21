Анчелотти о 3:2 с «Альмерией»: «Судья принял три верных решения, считаю. Понимаю недовольство, у каждого свое мнение»
Карло Анчелотти доволен судейством в матче с «Альмерией».
В 21-м туре Ла Лиги «Реал» одержал победу (3:2) на «Сантьяго Бернабеу», уступая со счетом 0:2 после 1-го тайма.
Первый гол «Реала» в этом матче на 57-й минуте был забит с пенальти, назначенного за игру рукой Кайки Фернандеса. На 64-й минуте после проверки ВАР был отменен гол Серхио Аррибаса в ворота «Реала» – во время атаки хавбек «Альмерии» Дьон Лопи отмахнулся от Джуда Беллингема, ударив его по лицу. На 67-й минуте Винисиус Жуниор сравнял счет в матче (2:2) – гол был засчитан после проверки ВАР на предмет игры бразильца рукой.
После матча игроки «Альмерии» и главный тренер Гаиска Гаритано выразили недовольство судейством Франсиско Эрнандеса Маэсо.
«Я видел [спорные моменты]. Я считаю, что решения принимает не ВАР, а судья. ВАР подает сигнал, и судья принимает решение. И я считаю, что он поступил правильно.
У каждого свое мнение. Я понимаю недовольство «Альмерии», но эти три решения были верными. Я готов ко всему, о чем могут говорить, нет проблем», – сказал главный тренер «Реала».
Клубное ТВ Мадрида сошло б с ума. )
Да и Анчи вряд ли так же беззаботно отреагировал.
Однако сегодняшний ваш матч - это позор футбола. Даже для абсолютно нейтральных болельщиков.
Просто плеваться хочется от такого и отвращение к футболу появляется.
А 1,6 - 0,9 это уже не особо и преимущество.
Владение 74%-26%
Удары 18-10
В створ 6-2
хG 2,42-0,91
Пенальти «Мадрида» - верный
Фон на Беллингем - железный
Победа «Мадрида» - справедливо!
Всем хейтерам: 🧯🧯🧯
Этот фактор как бы тоже надо учитывать;))