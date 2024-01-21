Анчелотти о 3:2 с «Альмерией»: «Судья принял три верных решения, считаю. Понимаю недовольство, у каждого свое мнение»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига судьи Альмерия Франсиско Эрнандес Маэсо видеоповторы Футбол

Карло Анчелотти доволен судейством в матче с «Альмерией».

В 21-м туре Ла Лиги «Реал» одержал победу (3:2) на «Сантьяго Бернабеу», уступая со счетом 0:2 после 1-го тайма.

Первый гол «Реала» в этом матче на 57-й минуте был забит с пенальти, назначенного за игру рукой Кайки Фернандеса. На 64-й минуте после проверки ВАР был отменен гол Серхио Аррибаса в ворота «Реала» – во время атаки хавбек «Альмерии» Дьон Лопи отмахнулся от Джуда Беллингема, ударив его по лицу. На 67-й минуте Винисиус Жуниор сравнял счет в матче (2:2) – гол был засчитан после проверки ВАР на предмет игры бразильца рукой.

После матча игроки «Альмерии» и главный тренер Гаиска Гаритано выразили недовольство судейством  Франсиско Эрнандеса Маэсо.

«Я видел [спорные моменты]. Я считаю, что решения принимает не ВАР, а судья. ВАР подает сигнал, и судья принимает решение. И я считаю, что он поступил правильно.

У каждого свое мнение. Я понимаю недовольство «Альмерии», но эти три решения были верными. Я готов ко всему, о чем могут говорить, нет проблем», – сказал главный тренер «Реала».

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53 комментария
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Три верных решения +20 минут 🤣🤣🤣
+92
-21
+71
Ответ JENNINGS
Статистика: Владение 74%-26% Удары 18-10 В створ 6-2 хG 2,42-0,91 Пенальти «Мадрида» - верный Фон на Беллингем - железный Победа «Мадрида» - справедливо! Всем хейтерам: 🧯🧯🧯
Жаль, что тотальная статистика в пользу Реала не делает пенальти и гол не липовыми.
+91
-27
+64
Те, кто видел матч - видели это позорище. Только сотрудники, болельщики и глоры Реала этого не признают
+103
-46
+57
Если бы все эти "три верных решений" были против Реала, то у Анчелотти было бы другое мнение об этих "трех верных решений".
+40
-9
+31
Знатное позорище. Было заметно после перерыва Маэс уже действует по инструкции
+38
-16
+22
Анчи не может признать судейский произвол
+26
-6
+20
Теперь представим все эти, точно таких же, три решения но в пользу соперника Реала.,,
Клубное ТВ Мадрида сошло б с ума. )
Да и Анчи вряд ли так же беззаботно отреагировал.
+13
0
+13
Позорный матч. Любовь к Реалу не обязывает человека быть необъективным. Это не правильно. Реал не должен выигрывать у последней команды за счет спорных решений. Анчелотти не тянет, очень слабая игра у команды и вина в этом тренера. Потому что нельзя ставить игру через игроков которые не тянут. Как же ужасен был винисиус.
+13
-3
+10
Ну вот какое может быть к нему уважение после таких высказываний?) Винисиуса тоже ссыт на место поставить, только поддакивает ему 😂
+8
-1
+7
Ответ Makar Tert
признают это к сожалению только болелы барсы
Ну, учитывая, что, как минимум, я не болею за клубы испанских симулянток, то что-то не сходится.
+17
-10
+7
Сити накажет за весь беспредел. Когда уже позиционную атаку поставишь, дед.
+9
-3
+6
Дай Бог, чтобы Реал в матчах с Лейпцигом судили также, как сегодня Альмерию. Вот абсолютно также. Я бы посмотрел, что бы рассказывали болельщики Реала в комментариях.
+13
-7
+6
лицемерненько
+10
-4
+6
Слабак! Лучше бы промолчал насчет судейства. А чтобы он сказал, если бы оказался на месте соперника?! Тоже согласился бы с решением судьи?!
+7
-1
+6
Парад королевских лицемеров на ветке
+6
0
+6
кривой Анчелоти в лиге чемпионов тебя накажут
+9
-4
+5
Ответ JENNINGS
Статистика: Владение 74%-26% Удары 18-10 В створ 6-2 хG 2,42-0,91 Пенальти «Мадрида» - верный Фон на Беллингем - железный Победа «Мадрида» - справедливо! Всем хейтерам: 🧯🧯🧯
Помню у Барселоны против Рубина Бердыева стата была пострашнее, но жаль судейку не зарядили😃
+8
-4
+4
Ответ Makar Tert
признают это к сожалению только болелы барсы
Ну давай, пожалуйста, можешь перерыть все мои комментарии через личный профиль, найди хоть один намек, что я болею за Барсу
Однако сегодняшний ваш матч - это позор футбола. Даже для абсолютно нейтральных болельщиков.
Просто плеваться хочется от такого и отвращение к футболу появляется.
+10
-6
+4
Ответ BuTaMuH
Три верных решения +20 минут 🤣🤣🤣
Так Реал забил на +9 зачем им 20)) если бы ты матч смотрел, то понял бы, что минут 3 только капитанскую повязку передавали игроки Альмерии
+12
-8
+4
Ответ Нефанатик
Позорный матч. Любовь к Реалу не обязывает человека быть необъективным. Это не правильно. Реал не должен выигрывать у последней команды за счет спорных решений. Анчелотти не тянет, очень слабая игра у команды и вина в этом тренера. Потому что нельзя ставить игру через игроков которые не тянут. Как же ужасен был винисиус.
Хлопаю стоя
+4
0
+4
Ответ Нико Росберг
Как можно сомнительные судейские решения оправдывать xG ?)
Это же Реал
+2
0
+2
Ответ JENNINGS
В чём липовость пенальти? Рука прерывает атакующее действие и увеличивает площадь тела, какие вообще вопросы?! Я понимаю, что для фанатов «Барсы» - это не пенальти, это у Пике был безлимит на волейбол в своей штрафной )))
там перед рукой рюдигер двумя руками свалил защитника
+3
-1
+2
Ответ Камбоджа Иванов
Жаль, что тотальная статистика в пользу Реала не делает пенальти и гол не липовыми.
Ты прав, они не липовые
+3
-1
+2
Ответ Камбоджа Иванов
Те, кто видел матч - видели это позорище. Только сотрудники, болельщики и глоры Реала этого не признают
признают это к сожалению только болелы барсы
+25
-23
+2
Ответ JENNINGS
Статистика: Владение 74%-26% Удары 18-10 В створ 6-2 хG 2,42-0,91 Пенальти «Мадрида» - верный Фон на Беллингем - железный Победа «Мадрида» - справедливо! Всем хейтерам: 🧯🧯🧯
пенальти считается примерно 0,8 в xG
А 1,6 - 0,9 это уже не особо и преимущество.
+3
-1
+2
Ответ rigobersong
Комментарий удален модератором
ничего он еще поможет бчк, сразу поднимется в твоих глазах
+4
-2
+2
Статистика:
Владение 74%-26%
Удары 18-10
В створ 6-2
хG 2,42-0,91
Пенальти «Мадрида» - верный
Фон на Беллингем - железный
Победа «Мадрида» - справедливо!
Всем хейтерам: 🧯🧯🧯
+58
-56
+2
Ответ Нефанатик
Позорный матч. Любовь к Реалу не обязывает человека быть необъективным. Это не правильно. Реал не должен выигрывать у последней команды за счет спорных решений. Анчелотти не тянет, очень слабая игра у команды и вина в этом тренера. Потому что нельзя ставить игру через игроков которые не тянут. Как же ужасен был винисиус.
У Реала серия сложнейших игр была с доп. временем, после которой не было никакого отдыха и шанса на восстановление.

Этот фактор как бы тоже надо учитывать;))
+1
0
+1
Ответ NIK7478
Слабак! Лучше бы промолчал насчет судейства. А чтобы он сказал, если бы оказался на месте соперника?! Тоже согласился бы с решением судьи?!
По итогам сезона 2022-2023 Реал на первом месте по потерянным баллам после вмешательства ВАР. К слову, главный бенефициар - Барса. И много ты защищал Реал, когда у них было "-8" результативных вмешательств ВАР?:)) Готов спорить, что был в числе тех, кто с пеной у рта доказывал, как и многие другие хейтерки, что ВАР спасает Ла Лигу от произвола судей, хотя де факто с ВАР у судей совсем другие инструкции - эпизод доигрывается, а уже после проводится проверка:))
+1
0
+1
Ответ JENNINGS
Статистика: Владение 74%-26% Удары 18-10 В створ 6-2 хG 2,42-0,91 Пенальти «Мадрида» - верный Фон на Беллингем - железный Победа «Мадрида» - справедливо! Всем хейтерам: 🧯🧯🧯
Как можно сомнительные судейские решения оправдывать xG ?)
+5
-4
+1
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