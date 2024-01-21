Анчелотти о 3:2 с «Альмерией»: «Судья принял три верных решения, считаю. Понимаю недовольство, у каждого свое мнение»

Карло Анчелотти доволен судейством в матче с «Альмерией».

В 21-м туре « » одержал победу (3:2) на «Сантьяго Бернабеу», уступая со счетом 0:2 после 1-го тайма.

Первый гол « » в этом матче на 57-й минуте был забит с пенальти, назначенного за игру рукой Кайки Фернандеса. На 64-й минуте после проверки ВАР был отменен гол Серхио Аррибаса в ворота «Реала» – во время атаки хавбек «Альмерии» Дьон Лопи отмахнулся от Джуда Беллингема, ударив его по лицу. На 67-й минуте Винисиус Жуниор сравнял счет в матче (2:2) – гол был засчитан после проверки ВАР на предмет игры бразильца рукой.

После матча игроки «Альмерии» и главный тренер Гаиска Гаритано выразили недовольство судейством Франсиско Эрнандеса Маэсо.

«Я видел [спорные моменты]. Я считаю, что решения принимает не ВАР, а судья. ВАР подает сигнал, и судья принимает решение. И я считаю, что он поступил правильно.

У каждого свое мнение. Я понимаю недовольство «Альмерии», но эти три решения были верными. Я готов ко всему, о чем могут говорить, нет проблем», – сказал главный тренер «Реала».