«Реал» первым выиграл 1000 матчей Ла Лиги на своем стадионе

«Реал» одержал юбилейную победу на своем поле в рамках Ла Лиги.

Команда Карло Анчелотти одолела «Альмерию» (3:2) в 21-м туре чемпионата .

Для мадридцев эта победа стала тысячной на « ». Всего у них 1297 игр на этом стадионе в Ла Лиге.

Ни у одного другого клуба Примеры нет таких показателей. « » выиграла на «Месталье» 906 раз (за 1455 матчей), у «Барселоны» 889 побед на « » (1175 матчей).