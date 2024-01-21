«Реал» первым выиграл 1000 матчей Ла Лиги на своем стадионе
«Реал» одержал юбилейную победу на своем поле в рамках Ла Лиги.
Команда Карло Анчелотти одолела «Альмерию» (3:2) в 21-м туре чемпионата Испании.
Для мадридцев эта победа стала тысячной на «Сантьяго Бернабеу». Всего у них 1297 игр на этом стадионе в Ла Лиге.
Ни у одного другого клуба Примеры нет таких показателей. «Валенсия» выиграла на «Месталье» 906 раз (за 1455 матчей), у «Барселоны» 889 побед на «Камп Ноу» (1175 матчей).
А ты работу что ли ищешь?
или постойте....это был подрыв чего то другого на 99мин?? )))))
А теперь надо погуглить и проверить общее количество побед в домашних играх и с какого года матчи начали принимать Месталья и Бернабэу.
Всем болельщикам Реала желаю вспоминать матч с Альмерией каждый раз, когда вы начинаете заикаться о судьях. Особенно когда судят не в вашу пользу.
Реал сыграл на 122 матча больше, одержал на 111 побед больше
ну, удачи догнать за 122 игры
Получается что до постройки Бернабэу Реал играл не на ’своем поле’?
И Барса тоже играла не на своем поле до постройки Камп Ноу?
Что мешало автору указать , допустим , что Сантьяго Бернабэу первый стадион в Испании на котором команда хозяев первой одержала 1000 побед?
Когда уже сотни статей были, где объяснялось, откуда взялся этот миф на территории РФ.