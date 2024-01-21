«Реал» первым выиграл 1000 матчей Ла Лиги на своем стадионе

Теги Карло Анчелотти Барселона Реал Мадрид Валенсия Ла Лига Альмерия Камп Ноу Месталья Сантьяго Бернабеу рекорды Футбол

«Реал» одержал юбилейную победу на своем поле в рамках Ла Лиги.

Команда Карло Анчелотти одолела «Альмерию» (3:2) в 21-м туре чемпионата Испании.

Для мадридцев эта победа стала тысячной на «Сантьяго Бернабеу». Всего у них 1297 игр на этом стадионе в Ла Лиге.

Ни у одного другого клуба Примеры нет таких показателей. «Валенсия» выиграла на «Месталье» 906 раз (за 1455 матчей), у «Барселоны» 889 побед на «Камп Ноу» (1175 матчей).

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61 комментарий
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Лучший клуб в истории футбола.
+76
-40
+36
Ответ Футбол_это_жизнь
Комментарий скрыт
Не знаю, друг, не интересовался, я был как фанат, прошёл на трибуны по билету
А ты работу что ли ищешь?
+41
-8
+33
в Каталонии это отметили грандиозным салютом!
или постойте....это был подрыв чего то другого на 99мин?? )))))
+35
-24
+11
Ответ Ruslan3132
в Каталонии это отметили грандиозным салютом! или постойте....это был подрыв чего то другого на 99мин?? )))))
Автор новости не считал , видимо, нужным написать ,что Барса переехала на Камп Ноу только в 1957 году, а до этого играла на другом стадионе.
А теперь надо погуглить и проверить общее количество побед в домашних играх и с какого года матчи начали принимать Месталья и Бернабэу.
+16
-5
+11
Как говорится: "90 минут на Бернабео длятся слишком долго" 🤍
+15
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Молодец. Набор кухонных ножей ему от "Магнита".
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Если смотреть чисто на цифры Реал действительно лучший в мире. Но если копнуть глубже, сколько же там будет 💩

Всем болельщикам Реала желаю вспоминать матч с Альмерией каждый раз, когда вы начинаете заикаться о судьях. Особенно когда судят не в вашу пользу.
+5
-2
+3
Ответ Zemanuha
Лучший клуб в истории футбола.
Это который сегодня с 0-2 судья в открытую вытащил против последней команды чемпионата?
+13
-10
+3
Ответ Zemanuha
Лучший клуб в истории футбола.
лучший судейский клаб
+38
-36
+2
Ответ Футбол_это_жизнь
Комментарий скрыт
можешь устроиться на Камп Ноу, платить будут едой, которую сможешь собрать после игр))
+3
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+2
Ответ Zlatan Ibra
Было бы удивительно, если бы первой 1000 матчей на стадионе Реала выиграла Барселона.
где смеяться?
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Ответ Леван Мкртчян
Барселона до 1957 года играла на другом стадионе, а не на Камп Ноу . Но новость, видимо для других целей наисана
Мадрид тоже не с основания клуба играет на Бернабеу. Это ладно. Главное, что Александр Суряев держит планку...стабильно низкую планку.
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+2
Ответ Леван Мкртчян
Барселона до 1957 года играла на другом стадионе, а не на Камп Ноу . Но новость, видимо для других целей наисана
так факт в том что реал первым на своём стадионе выиграл 1000 матчей в ла лиге. Новость безобидная и просто факт что реал выиграл больше матчей на Бернабеу чем барса и Валенсия на камп ноу и месталье
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Барселона до 1957 года играла на другом стадионе, а не на Камп Ноу . Но новость, видимо для других целей наисана
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Реал во всем первый
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Ответ Puyol Carles
Хватит намекать на судей. Сегодня все было по делу
Особенно пенальти) смеялись над Барсой с Интером о пенке где была явная игра рукой помешав мячу залететь в ворота в результате вылет в ЛЕ и насмешки а тут человека толкают, бьют ему в руку, мяч летел при этом даже не в ворота а параллельно в аут и ещё после 100 просмотров ставит 11 метровый 😁👍🏻 лицемерие в крови) не говорю уже про то что матчи продлеваются по 10-15 минут пока не забьёт Реал но виноваты конечно Барса и Негрейры)
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Ответ m1ber9
Скажу так, сегодняшняя победа с таким душком, полный позор в плане судейства и игры в целом. Таких побед судейских нам не надо, мы же не друзья Негейры.
Конечно не друзья, вы родственники по крови
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Ответ Seraj901
Жирона шас на хвастне у реала но все равно вам Барса не дает покоя…это о многом говорит…вы когда вспоминайте как Гвардиола во главе Барсы и Месси чпокал реал вы в холодном поту просыпайтесь…
Они не могут проснуться так как с тех пор страдают бессонницей)
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Ответ Ruslan3132
в Каталонии это отметили грандиозным салютом! или постойте....это был подрыв чего то другого на 99мин?? )))))
Жирона шас на хвастне у реала но все равно вам Барса не дает покоя…это о многом говорит…вы когда вспоминайте как Гвардиола во главе Барсы и Месси чпокал реал вы в холодном поту просыпайтесь…
+2
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Ответ Леван Мкртчян
Барселона до 1957 года играла на другом стадионе, а не на Камп Ноу . Но новость, видимо для других целей наисана
так а для кого там количество матчей написано?
Реал сыграл на 122 матча больше, одержал на 111 побед больше
ну, удачи догнать за 122 игры
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Ответ Egobrain
так а для кого там количество матчей написано? Реал сыграл на 122 матча больше, одержал на 111 побед больше ну, удачи догнать за 122 игры
Да причем тут догнать/не догнать. Если заголовок и первая строка текста , специально подана некорректно и для радостного улюлюканья болельщиков.
Получается что до постройки Бернабэу Реал играл не на ’своем поле’?
И Барса тоже играла не на своем поле до постройки Камп Ноу?
Что мешало автору указать , допустим , что Сантьяго Бернабэу первый стадион в Испании на котором команда хозяев первой одержала 1000 побед?
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Ответ Iamliam
Если смотреть чисто на цифры Реал действительно лучший в мире. Но если копнуть глубже, сколько же там будет 💩 Всем болельщикам Реала желаю вспоминать матч с Альмерией каждый раз, когда вы начинаете заикаться о судьях. Особенно когда судят не в вашу пользу.
Этот матч стерт из их архива кроме счета навечно)))
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Ответ Anya Belova
Как говорится: "90 минут на Бернабео длятся слишком долго" 🤍
Не долго а до золотого гола без овертайма)
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Ответ Zemanuha
Лучший клуб в истории футбола.
А че ты хотел?как клуб создали в него сразу влаживали бешенные деньги…тогда Барса внизу таблицы была
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Ответ Иван Баланар
болельщику договорентуса, который за махинации официально выкинули из Серии А вообще что либо даже упоминать про судейство - это клиника))
Это клиника в 2024 году до сих пор писать про "судейские махинации" по отношению к Кальчополи.
Когда уже сотни статей были, где объяснялось, откуда взялся этот миф на территории РФ.
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Ответ Пользователь не заблокирован
лучший судейский клаб
Эвребе оценил бы
+1
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Ответ Пользователь не заблокирован
лучший судейский клаб
Барселона барса барса
+1
-1
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Ответ Пользователь не заблокирован
лучший судейский клаб
Лучше чем барса?
+3
-3
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Самый топовый клуб мира! Короли!
+3
-3
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мне кажется что здесь, больше фанатов Барсы
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