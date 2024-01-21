Левандовского заменили на 63-й игры с «Бетисом». У форварда «Барсы» 0 ударов, 7 неточных пасов из 12

Роберт Левандовски отыграл против «Бетиса» лишь час.

Нападающий «Барселоны» был заменен на 63-й минуте матча 21-го тура Ла Лиги – такого с ним не происходило с ноября.

На счету поляка нет ударов по воротам. Он бил только из офсайда – а в положении вне игры футболист побывал дважды за отведенное ему время.

Кроме того, у Роберта 15 касаний и 7 неточных передач из 12.

В текущем сезоне забил 8 голов за 17 игр в чемпионате . Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.