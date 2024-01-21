Левандовского заменили на 63-й игры с «Бетисом». У форварда «Барсы» 0 ударов, 7 неточных пасов из 12

Теги Барселона Бетис Ла Лига Роберт Левандовски Футбол

Роберт Левандовски отыграл против «Бетиса» лишь час.

Нападающий «Барселоны» был заменен на 63-й минуте матча 21-го тура Ла Лиги – такого с ним не происходило с ноября.

На счету поляка нет ударов по воротам. Он бил только из офсайда – а в положении вне игры футболист побывал дважды за отведенное ему время.

Кроме того, у Роберта 15 касаний и 7 неточных передач из 12.

В текущем сезоне Левандовски забил 8 голов за 17 игр в чемпионате Испании. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

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58 комментариев
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Я устал, я посижу
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Брусок.
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Ответ Никита Михайлов
самый неудачный трансфер в истории Барсы.....
Бред какой-то. То, что он этот сезон проваливает - факт. Но в прошлом году взял золотую бутсу чемпионата, помог Барселоне выиграть чемпионат. Кучу трансферов было куда хуже.
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Наконец-то Хави сделал это! И команда довольно быстро ожила в атаке, хоть Роке и не забил, зато Феликс с Ферраном забили.
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Ответ We_ll
Наконец-то Хави сделал это! И команда довольно быстро ожила в атаке, хоть Роке и не забил, зато Феликс с Ферраном забили.
В победном голе Феликса роке грамотно увел за собой защитника, из этого и родился гол! Поймал себя на мысли, что лева бы в этот момент был где-то в опорной зоне)
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Красавец, на зм идет
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Бревнондовски
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Так-то без него поострее игра пошла у Барсы.
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Ответ serhio_ramos_
Брусок.
и это в 36 лет!
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Парень ( Лева) отыграл свое большего от него ждать нестоит. Ямаль ,Феликс,Ферран как заиграли в концовке. Рад за Ф.Торреса.
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Даже Дзюба в нынешней форме полезнее польского бревна
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Ладно вам, человек еще Николая второго видел, а вы голов просите…
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Ферран сделал этот матч
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Ответ corazn blanco
Бред какой-то. То, что он этот сезон проваливает - факт. Но в прошлом году взял золотую бутсу чемпионата, помог Барселоне выиграть чемпионат. Кучу трансферов было куда хуже.
Бутсу он взял благодаря первой половине сезоне, а после ЧМ он уже закончился.
+4
0
+4
а самое печальное, что после своих плохих передач он возмущается на партнеров. Поляк поплыл. Неужели нельзя его посадить на лавку только потому-что у него ЗП 10+ млн?!
+3
0
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Рокке куда интереснее хотя по открыванию по самоотдаче
+3
0
+3
Как же хорош Ямаль
+5
-2
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однозначно Хави виноват, внушает Леве что он бревно а тот ведётся
+3
0
+3
На лавку его
+3
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Летом, думаю, нас ждут несколько серьёзных трансферов на выход. Надеюсь, Лёва один из них.
+2
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Но как же шикарен Иско
+2
0
+2
Пшек - на выход!
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Ответ ruslan_khaibulov
с такой игрой не поступит
им пофиг на игру, главное, чтобы фамилия Левандовски фигурировала в новостных заголовках
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Ответ speakingforall
Прямо Коутиньо подвинет?
Легко
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Ответ Cruel Snake
Бревнондовски
Это я придумал еще со времён как пошли слухи о переходе в Баварию :)
+1
-1
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Ответ corazn blanco
Бред какой-то. То, что он этот сезон проваливает - факт. Но в прошлом году взял золотую бутсу чемпионата, помог Барселоне выиграть чемпионат. Кучу трансферов было куда хуже.
И все же это не отменяет факта что это самый неудачный трансфер в истории Барселоны , если не всего футбола вообще. Вклад в трофеи его нулевой , замени его на Дзюбу и ничего бы не изменилось имхо.
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Ответ Supreme Allah
И все же это не отменяет факта что это самый неудачный трансфер в истории Барселоны , если не всего футбола вообще. Вклад в трофеи его нулевой , замени его на Дзюбу и ничего бы не изменилось имхо.
Прямо Коутиньо подвинет?
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Жаль он сдал позиции именно в барсе в трудные времена
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Ответ Старик Стариканов
без Мюллера,Роббери и Киммиха Левандовски середняк
Ага, середняк который даже без игр за Баварию, где провел больше всего матчей, всё равно у него больше 300 голов, столько люди за карьеру не забивают, а он не считая Баварию столько забил... Иди проспись.
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Ответ Владимир Владимирович
Скорее всего даже арабы не будут космическую зарплату Лёве предлагать, сидел бы в Баварии и не гундел
У него год по контракту оставался, и он бы уже вылетел из Баварии с треском этим летом.
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