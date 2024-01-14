35-летний Левандовски – самый возрастной автор гола «Реалу» в класико

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига Суперкубок Испании рекорды Роберт Левандовски Франсиско Хенто Футбол

Роберт Левандовски побил рекорд «Барселоны», забив «Реалу».

Нападающий поразил ворота мадридцев на 33-й минуте финала Суперкубка Испании.

Польский футболист отличился в класико в 35 лет и 146 дней – никому в истории «блауграны» не удавалось сделать это в таком возрасте.

В последний раз столь возрастной игрок забивал в матче «Реал» – «Барселона» в 1969 году – это сделал полузащитник мадридцев Франсиско Хенто.

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15 комментариев
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Все таки барса еще не доросла до игр с Реалом. Разница в классе чудовищная
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Роналду в 35 забивал 2 Барсе на Камп ноу (3:0)
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Хорошее достижение. Тем временем Реал выносит Барсу 4:1
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16 летний Ямаль берёт на себя штурм этого рекорда.
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Такое ощущение что Реал с командой сегунды играет...
+3
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+2
я вашу игру плевал несколько матчей матерюсь на вас блин щас вы меня выводите уберите Хави, нечего ему делать в тренерском штабе барсы это не его уровень он только и умеет отдавать пасы, у реала игроки всех позиции на месте, втроем идут в атаку ( Вини, Родриго, Беллингем ) и все каждую атаку в гол превращают, а у нас эти в десятером идут в десятером возвращаются суки 0 результата работает один Левандовски, уберите Хави в село копать картошку нечего тут свои распасовки кидать
+1
0
+1
16летний Ямаль самый молодой игрок Барсы, проигравший Реалу 4-1
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0
+1
Ответ кто-то
Доволен тремя одинаковыми комментариями ?
Доволен тем как бчк страдают))
+4
-3
+1
С такой обороной надо хотя бы хет трик делать
+2
-2
0
Ответ Aleksandr Dubovik
Все таки барса еще не доросла до игр с Реалом. Разница в классе чудовищная
в тренере все дело
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