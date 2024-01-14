35-летний Левандовски – самый возрастной автор гола «Реалу» в класико

Роберт Левандовски побил рекорд «Барселоны», забив «Реалу».

Нападающий поразил ворота мадридцев на 33-й минуте финала Суперкубка Испании.

Польский футболист отличился в класико в 35 лет и 146 дней – никому в истории «блауграны» не удавалось сделать это в таком возрасте.

В последний раз столь возрастной игрок забивал в матче « » – « » в 1969 году – это сделал полузащитник мадридцев .

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