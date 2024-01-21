Тухель о 0:1 с «Вердером»: «Бавария» играла так, будто лидирует в Бундеслиге с 10-очковым отрывом. Лишь в последние 20 минут я видел желание победить – этого мало»
Томас Тухель раскритиковал «Баварию» за отсутствие желания обыграть «Вердер».
«Очевидно, показанного сегодня было недостаточно. На протяжении 70 с лишним минут у меня не было ощущения, что мы пытаемся победить. В последние 20 минут я это почувствовал.
В первом тайме мы были чересчур малоподвижны, часто теряли мяч, пропустили много контратак, неаккуратно действовали в единоборствах. Поражение заслуженное, 20 минут [хорошей игры] попросту недостаточно.
Мы играли так, будто лидируем в таблице с 10-очковым отрывом, а во вторник игра в Лиге чемпионов. Но, учитывая результат матча «Байера», мы должны были выглядеть иначе.
Мы хотели начать игру очень агрессивно, сразу установить планку, но у нас это не получалось ни на одном этапе игры.
Не нужно винить команду, однако надо найти решения. Я должен найти решения. Это не наш уровень амбиций», – заявил главный тренер «Баварии» в эфире DAZN.
«Бавария» отстает от «Байера» на 7 очков, имея матч в запасе. Они встретятся 10 февраля
тоже мне предъявы.)
Выиграют ЛЧ
Проиграют чемпионат
Уволят в начале следующего сезона
Ну разве что исключая игры против Бохума,(друзья-братья),Аугсбурга(младший брат) или фуссбаллёров из Карл Цейсс(Йена),но это только в Кубке (DFB Pokal).