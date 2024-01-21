Тухель о 0:1 с «Вердером»: «Бавария» играла так, будто лидирует в Бундеслиге с 10-очковым отрывом. Лишь в последние 20 минут я видел желание победить – этого мало»

Теги Бавария Байер бундеслига Германия Томас Тухель Футбол

Томас Тухель раскритиковал «Баварию» за отсутствие желания обыграть «Вердер».

«Очевидно, показанного сегодня было недостаточно. На протяжении 70 с лишним минут у меня не было ощущения, что мы пытаемся победить. В последние 20 минут я это почувствовал.

В первом тайме мы были чересчур малоподвижны, часто теряли мяч, пропустили много контратак, неаккуратно действовали в единоборствах. Поражение заслуженное, 20 минут [хорошей игры] попросту недостаточно.

Мы играли так, будто лидируем в таблице с 10-очковым отрывом, а во вторник игра в Лиге чемпионов. Но, учитывая результат матча «Байера», мы должны были выглядеть иначе.

Мы хотели начать игру очень агрессивно, сразу установить планку, но у нас это не получалось ни на одном этапе игры.

Не нужно винить команду, однако надо найти решения. Я должен найти решения. Это не наш уровень амбиций», – заявил главный тренер «Баварии» в эфире DAZN.

«Бавария» отстает от «Байера» на 7 очков, имея матч в запасе. Они встретятся 10 февраля

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22 комментария
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Неужели до сих пор не понятно, что Тухель не подходит Баварии? Куда руководство смотрит. Трансферы еще конечно по «амбициям». При всем уважении к Дайеру, это не уровень даже лавки Мюнхена
+31
-1
+30
такие слова могут исходить от фанатов, но не как от тренера)
тоже мне предъявы.)
+11
0
+11
Араухо не хватает гению)
+6
0
+6
Ответ Mustafa Veliula
Неужели до сих пор не понятно, что Тухель не подходит Баварии? Куда руководство смотрит. Трансферы еще конечно по «амбициям». При всем уважении к Дайеру, это не уровень даже лавки Мюнхена
Походу Бавария собирая игроков Тоттенхэма еще может их менталитет взять) Прочитал, что на подходе теперь Триппьер...
+5
0
+5
Ответ Mustafa Veliula
Неужели до сих пор не понятно, что Тухель не подходит Баварии? Куда руководство смотрит. Трансферы еще конечно по «амбициям». При всем уважении к Дайеру, это не уровень даже лавки Мюнхена
У Баварии и так есть Упамекано, Ким и Де Лигт на 2 позиции. Многие топ клубы позавидуют такой обойме. Де Лигт на травме, Ким на кубке Азии, нужен был экономичный вариант, чтобы не играть без защиты. Кого можно было взять из топов, чтобы потом после возвращения Де Лигта и Кима ему игровое время дать?
+4
0
+4
Желание тренировать когда увидишь?
+3
0
+3
Короче все понятно
Выиграют ЛЧ
Проиграют чемпионат
Уволят в начале следующего сезона
+4
-1
+3
Тухель,даже если б Бавария лидировала в чемпионате в 20 очков,не в правилах мюнхенского клуба играть так,как сегодня.
Ну разве что исключая игры против Бохума,(друзья-братья),Аугсбурга(младший брат) или фуссбаллёров из Карл Цейсс(Йена),но это только в Кубке (DFB Pokal).
+2
0
+2
И вот это чучело поменяли на нагельсманна пхах
+2
0
+2
извините, но я желаю стать чемпионом Байеру
+3
-2
+1
Бедный Кейн....
+2
-1
+1
Проиграть титул с Баварией в Германии - это почти как с ПСЖ во Франции. Ах да, Тухель же уже это сумел))
+1
0
+1
Ответ S H A R K
У Баварии и так есть Упамекано, Ким и Де Лигт на 2 позиции. Многие топ клубы позавидуют такой обойме. Де Лигт на травме, Ким на кубке Азии, нужен был экономичный вариант, чтобы не играть без защиты. Кого можно было взять из топов, чтобы потом после возвращения Де Лигта и Кима ему игровое время дать?
Де Лихт играет
+1
0
+1
Ответ Arthur Morgan
такие слова могут исходить от фанатов, но не как от тренера) тоже мне предъявы.)
А чё ему как Тен Хаг лечить, типа : мы 20 минут играли хорошо, могли победить , верю в успех, идёт строительство команды и т.д ?)
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А это случаем не когда вместо киммиха тухеля выпустили?
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"Бавария" сыграла так, как будто у неё нет тренера.
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Нет понимания во что играет "Бавария" Тухеля. Нет идейного рисунка от слова "совсем"
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Ага, это ж к вам господин Тухель вопрос. Почему второй сезон подряд команда с огромным запасом лучшая в Германии не лидирует с 10 очковым отрывом. После Баварии снова пойдешь на чьё-то живое место?)
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раньше думал Тухель нормальный тренер но я сильно ошибался
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проклятие Кейна без медального
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Ответ Willy Kambwala
А чё ему как Тен Хаг лечить, типа : мы 20 минут играли хорошо, могли победить , верю в успех, идёт строительство команды и т.д ?)
Можно, как Анчелотти - "что бы не происходило - всегда виноват тренер": сегодня в провале Мадрида в первом тайме была неправильная оценка тренерским штабом степени усталости футболистов после вчерашней тренировки - ну и 3 замены в перерыве.
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