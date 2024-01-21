«Реал» ни разу не пробил в створ за 1-й тайм и дома проигрывает 0:2 «Альмерии» с 20-го места
«Реал» без ударов в створ завершил первый тайм матча с «Альмерией».
За первую половину игры 21-го тура Ла Лиги команда Карло Анчелотти на своем поле 5 раз пробила по воротам соперника – неточно. Гости нанесли 8 ударов, дважды попали в створ и ведут 2:0.
«Альмерия» замыкает турнирную таблицу чемпионата Испании. До этого дня у нее не было ни одной победы за 20 матчей.
«Реал» – «Альмерия». 0:2 – Гонсалес забил на 43-й. Онлайн-трансляция