«Реал» ни разу не пробил в створ за 1-й тайм и дома проигрывает 0:2 «Альмерии» с 20-го места

«Реал» без ударов в створ завершил первый тайм матча с «Альмерией».

За первую половину игры 21-го тура Ла Лиги команда на своем поле 5 раз пробила по воротам соперника – неточно. Гости нанесли 8 ударов, дважды попали в створ и ведут 2:0.

«Альмерия» замыкает турнирную таблицу чемпионата . До этого дня у нее не было ни одной победы за 20 матчей.

«Реал» – «Альмерия». 0:2 – Гонсалес забил на 43-й. Онлайн-трансляция