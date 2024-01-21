«Реал» ни разу не пробил в створ за 1-й тайм и дома проигрывает 0:2 «Альмерии» с 20-го места

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Гаиска Гаритано Ла Лига Альмерия Футбол

«Реал» без ударов в створ завершил первый тайм матча с «Альмерией».

За первую половину игры 21-го тура Ла Лиги команда Карло Анчелотти на своем поле 5 раз пробила по воротам соперника – неточно. Гости нанесли 8 ударов, дважды попали в створ и ведут 2:0.

«Альмерия» замыкает турнирную таблицу чемпионата Испании. До этого дня у нее не было ни одной победы за 20 матчей.

«Реал» – «Альмерия». 0:2 – Гонсалес забил на 43-й. Онлайн-трансляция

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45 комментариев
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Ответ #SharkTeam
Повторю, Анчелотти именно тот тренер, который может слить чемпионат Жироне. Верим в каталонский клуб)
У него хороший опыт в этом плане, еще не забыто как он с ПСЖ слил чемп Монпелье)
+42
-8
+34
Футболисты очень сильно устали за последнее время и снова их выпустили...
+24
-5
+19
Повторю, Анчелотти именно тот тренер, который может слить чемпионат Жироне. Верим в каталонский клуб)
+34
-18
+16
Сити, Бавария, Реал буксуют. до ЛЧ не так далеко. Тем интереснее будет. в том году Сити шел катком.
+11
-2
+9
Ответ PIT-BUL
Сити, Бавария, Реал буксуют. до ЛЧ не так далеко. Тем интереснее будет. в том году Сити шел катком.
Сити никогда не идёт катком зимой , пик формы наступает весной
+10
-1
+9
Типичный спад Реала в Январе-Феврале, и форму начинают набирать в Марте.
+13
-6
+7
Ответ Маулен Габбасов
Футболисты очень сильно устали за последнее время и снова их выпустили...
Могли бы и баскетболистов выпустить. Я слышал у Реала много команд в разных видах спорта
+9
-4
+5
Да выиграют 3:2 как обычно, ничего нового. Там Бавария сливает Вердеру, вот это номер!
+6
-1
+5
Ответ QWertY
У него хороший опыт в этом плане, еще не забыто как он с ПСЖ слил чемп Монпелье)
Он и с Юве проигрывал чемп Лацио уступив заштатной Перудже в последнем матче
+4
-1
+3
Ну это чемпионство однозначно!
+6
-3
+3
Ответ PIT-BUL
Сити, Бавария, Реал буксуют. до ЛЧ не так далеко. Тем интереснее будет. в том году Сити шел катком.
Как раз таки Сити уже выходит на крейсерский ход
+2
0
+2
И Кепа блещет)
+2
0
+2
Ответ JENNINGS
Комментарий удален пользователем
Так Барса действующий чемпион)
+3
-1
+2
Ответ JENNINGS
Комментарий удален пользователем
Напомнить кто действующий чемпион Испании?
+4
-2
+2
4:2 победят
+1
0
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Типичный Мадрид в январе любого года. Исторически самый неудачный месяц для команды. Но чтобы вообще играли спустя рукава с последней командой чемпионата, это конечно позор. Проигрывать можно по-разному, но тут вообще нет никакого желания у команды. Надеюсь проснутся во втором тайме.
+2
-1
+1
Вообще не удивительно. С такой то днищенской атакой о каких ударах вообще может идти речь? бразильцы обычно раз в месяц стреляют, свое они уже отработали. Зато эффективные Хоселу с Браимом на лавке продолжают сидеть. Но самое смешное, по мнению некоторых, Мбаппе или Холланд видите ли могут разрушить эту "супер атаку" и помешать прогрессу двум "гениальным бразильцам"
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Ответ IM
Это п....ц ! ВАР говорит - судья ты ошибся. Судья подходит - все ОК, засчитываем. ПОЗОРИЩЕ
это ты позорище раз футбольных правил не знаешь
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Просто забили болт после матчей против АМ
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В такие моменты как-то уже не кажется чемпионство Жироны чем-то нереальным)
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Это всё потому что трансферы не нужны.
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Мадрид ты ваш выход)
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Анчи где ротация!??
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Судья уже стал отрабатывать и решил 5 минут к пераому тайму добавить, во втором будут играть до тех пор пока реал не спасет хотя бы очко:)) классика:))
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Ответ Djeday
со дна завыли глоры БЧК. Им бы Антверпены научиться в ЛЧ побеждать
Ага, щас бы slivogloru про дно писать, когда Реал проигрывает последнему клубу Испании.
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Ответ Iamliam
Ну это чемпионство однозначно!
со дна завыли глоры БЧК. Им бы Антверпены научиться в ЛЧ побеждать
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Как болельщик Барсы скажу, что Реал выиграл Суперкубок, оторвался от Барсы. Спад в игре до матчей ЛЧ им не страшен. У них такое почти каждый год
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Ответ Iamliam
Ну это чемпионство однозначно!
Комментарий удален пользователем
Реал явно устал если бы они играли в чемпионате апл наверное они все умерли. Как же (везёт) аутсайдерам на Сантьяго Бернабеу, такое ощущение они как-будто в топ 5 по таблице ла лиги, одна атака и гол да это какая-то магия чёрт побери, вопрос им; почему вы так не играете с другими командами?
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все силы отдали на никому не нужный суперкубок, чтобы слить чемпионат. молодцы.
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