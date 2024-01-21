«МЮ» оплатил перелет Онана на Кубок Африки – потратили минимум 100 тысяч долларов, чтобы он остался в клубе как можно дольше

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Тоттенхэм Кубок Африки сборная Камеруна по футболу Андре Онана деньги Футбол

«Ман Юнайтед» оплатил перелет Андре Онана на матч Камеруна, в котором он не сыграл.

15 января Камерун провел первый матч на Кубке Африки – против Гвинеи (1:1).

Онана задержался в «Манчестер Юнайтед», чтобы сыграть против «Тоттенхэма» 14 января, а затем преодолел более 5 тысяч миль, чтобы успеть к игре против Гвинеи 15 января. Вылет самолета в Ямусукро задерживался из-за тумана, поэтому финальные 240 километров Андре преодолел на машине. Он прибыл на стадион за три часа до начала игры, но не попал в заявку.

Как сообщает The Athletic, «Манчестер Юнайтед» покрыл стоимость перелета частным самолетом компании VistaJet, которая берет от 12 до 20 тысяч долларов за каждый час частного чартерного перелета. Окончательная стоимость зависит от типа самолета и других деталей, однако за 8-часовой перелет Онана «МЮ» заплатил как минимум 100 тысяч долларов.

На эти траты «Юнайтед» пошел ради того, чтобы Онана остался в расположении клуба как можно дольше.

«Зачем я тогда летел сюда на частном самолете?» Онана разозлился, что не попал в заявку Камеруна на 1-й матч Кубка Африки

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30 комментариев
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Очень глупая ситуация. Не должен большой клуб так себя вести. Неужели Байиндыр настолько плох, что приходится идти на такие меры ? Зачем тогда его подписали ? У всех клубов в кубках играют вторые вратари и ничего, а тут клоунаду какую-то устроили
+120
-3
+117
Я понимаю, если бы Онана играл на уровне пикового Нойера/Куртуа, но платить за этот мешок дополнительно, чтобы он остался - это браво
+53
-3
+50
Я не знаю, за этим стоит какая-то романтическая история? Такая страсть, что даже расставание на неделю-другою - вечность?
+44
-2
+42
В итоге все в минусе остались
+15
-1
+14
Ответ ман сити фейк
В итоге все в минусе остались
Сборная в плюсе:)) поставили другого вратаря и хорошо
+13
-1
+12
деньги на ветер. после игры с Сенегалом, обратно должен автостопом добирается
+13
-1
+12
Ответ Mansur Muradov
Я болельщик МЮ с 2006 года благодаря деду! И последнее лет 10 больно смотреть со всё происходящем вокруг МЮ!!! то проплаты за футболистов то плохая игра каждый пару сезонов менять тренера и теперь не доверия своему второму голуиперу !! скорее бы всё это закончилось!!
Недоверие ко второму голкиперу без игровой практики допустимо, но ни при таком первом номере же)
+6
-1
+5
чек предъявите пжлст на 100кк
+4
0
+4
Ответ Serg Ivanov
Недоверие ко второму голкиперу без игровой практики допустимо, но ни при таком первом номере же)
Я полностью согласен! Иногда просто смотришь на это всё и думаешь что такого невозможного сделал Онана что не сможет повторить второй голкипер! Даже во время Моуриньо де хеа сидел на скамейке в играх лига Европы хотя у нас шансов было больше победе чем в Апл
+4
0
+4
Я болельщик МЮ с 2006 года благодаря деду! И последнее лет 10 больно смотреть со всё происходящем вокруг МЮ!!! то проплаты за футболистов то плохая игра каждый пару сезонов менять тренера и теперь не доверия своему второму голуиперу !! скорее бы всё это закончилось!!
+5
-1
+4
Просто анекдот
+3
0
+3
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Очень глупая ситуация. Не должен большой клуб так себя вести. Неужели Байиндыр настолько плох, что приходится идти на такие меры ? Зачем тогда его подписали ? У всех клубов в кубках играют вторые вратари и ничего, а тут клоунаду какую-то устроили
У ТХ слишком много влияния в клубе.
Было бы по делу...
Надеюсь сэр Джим немного приструнит его хотелки.
+4
-1
+3
Почему бы турка не попробовать?
+2
0
+2
Заплатили 100к$ за ничью с Ттх. Бизнес по юнайтедовски👍🏻
+10
-8
+2
Я один раз, когда ещё был школьником, спешил на матч в электричке. Успел ко второму тайму.
Голов не забил, но мы выиграли 3:0.
+3
-2
+1
Чёрная дыра не только мячи поглощает в себя, но и бабки
+4
-3
+1
Ответ QWertY
Заплатили 100к$ за ничью с Ттх. Бизнес по юнайтедовски👍🏻
за очко. ничья же была
+4
-3
+1
Ответ QWertY
Заплатили 100к$ за ничью с Ттх. Бизнес по юнайтедовски👍🏻
Ты хоть матчасть то учи, с ттх вничью сыграли
+3
-2
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БОЛЬШЕ ЧЕМ КЛУБ -- СЕМЬЯ
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Заплатили за ничью 100к, неплохо
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Теперь или полевого в ворота, или так и будут из сборной в клуб и обратно самолётом возить?
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на месте турка уже летом бы просил аренду в другой клуб, это сумасшествие с Онаной зашло слишком далеко
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0
0
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Очень глупая ситуация. Не должен большой клуб так себя вести. Неужели Байиндыр настолько плох, что приходится идти на такие меры ? Зачем тогда его подписали ? У всех клубов в кубках играют вторые вратари и ничего, а тут клоунаду какую-то устроили
Именно , это вратарь уровня 2-3 лиги середняка максимум🤷‍♂️
+1
-1
0
Это настоящая любовь к Онана
+1
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0
Жесть. При Фергюсоне оплатили бы его перелёт и гонорар, чтобы он держался подальше от МЮ. Де Хеа жаль.
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