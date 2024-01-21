«МЮ» оплатил перелет Онана на Кубок Африки – потратили минимум 100 тысяч долларов, чтобы он остался в клубе как можно дольше
«Ман Юнайтед» оплатил перелет Андре Онана на матч Камеруна, в котором он не сыграл.
15 января Камерун провел первый матч на Кубке Африки – против Гвинеи (1:1).
Онана задержался в «Манчестер Юнайтед», чтобы сыграть против «Тоттенхэма» 14 января, а затем преодолел более 5 тысяч миль, чтобы успеть к игре против Гвинеи 15 января. Вылет самолета в Ямусукро задерживался из-за тумана, поэтому финальные 240 километров Андре преодолел на машине. Он прибыл на стадион за три часа до начала игры, но не попал в заявку.
Как сообщает The Athletic, «Манчестер Юнайтед» покрыл стоимость перелета частным самолетом компании VistaJet, которая берет от 12 до 20 тысяч долларов за каждый час частного чартерного перелета. Окончательная стоимость зависит от типа самолета и других деталей, однако за 8-часовой перелет Онана «МЮ» заплатил как минимум 100 тысяч долларов.
На эти траты «Юнайтед» пошел ради того, чтобы Онана остался в расположении клуба как можно дольше.
«Зачем я тогда летел сюда на частном самолете?» Онана разозлился, что не попал в заявку Камеруна на 1-й матч Кубка Африки
Было бы по делу...
Надеюсь сэр Джим немного приструнит его хотелки.
Голов не забил, но мы выиграли 3:0.