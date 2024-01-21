«МЮ» оплатил перелет Онана на Кубок Африки – потратили минимум 100 тысяч долларов, чтобы он остался в клубе как можно дольше

«Ман Юнайтед» оплатил перелет Андре Онана на матч Камеруна, в котором он не сыграл.

15 января Камерун провел первый матч на Кубке Африки – против Гвинеи (1:1).

Онана задержался в «Манчестер Юнайтед», чтобы сыграть против « » 14 января, а затем преодолел более 5 тысяч миль, чтобы успеть к игре против Гвинеи 15 января. Вылет самолета в Ямусукро задерживался из-за тумана, поэтому финальные 240 километров преодолел на машине. Он прибыл на стадион за три часа до начала игры, но не попал в заявку.

Как сообщает The Athletic, « » покрыл стоимость перелета частным самолетом компании VistaJet, которая берет от 12 до 20 тысяч долларов за каждый час частного чартерного перелета. Окончательная стоимость зависит от типа самолета и других деталей, однако за 8-часовой перелет Онана «МЮ» заплатил как минимум 100 тысяч долларов.

На эти траты «Юнайтед» пошел ради того, чтобы Онана остался в расположении клуба как можно дольше.

«Зачем я тогда летел сюда на частном самолете?» Онана разозлился, что не попал в заявку Камеруна на 1-й матч Кубка Африки