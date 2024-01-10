Онана пропустит первый матч Камеруна на Кубке Африки, чтобы сыграть с «Тоттенхэмом». Вратарь «МЮ» может выйти против Сенегала и Гамбии

Андре Онана пропустит первый матч Камеруна в Кубке африканских наций.

Как сообщает ESPN, голкипер « » хочет сыграть с « » в это воскресенье. Федерация футбола разрешила пропустит матч Кубка Африки против сборной Гвинеи 15 января. Ожидается, что вратарь будет доступен в следующих двух матчах группового этапа турнира – против Сенегала и Гамбии.

Отметим, что Онана пропустил сборы команды Камеруна в Саудовской Аравии перед Кубком Африки, чтобы принять участие в матче Кубка Англии против «Уигана».

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