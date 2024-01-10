Онана пропустит первый матч Камеруна на Кубке Африки, чтобы сыграть с «Тоттенхэмом». Вратарь «МЮ» может выйти против Сенегала и Гамбии

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Тоттенхэм Кубок Африки сборная Камеруна по футболу Андре Онана Футбол

Андре Онана пропустит первый матч Камеруна в Кубке африканских наций.

Как сообщает ESPN, голкипер «Манчестер Юнайтед» хочет сыграть с «Тоттенхэмом» в это воскресенье. Федерация футбола Камеруна разрешила Онана пропустит матч Кубка Африки против сборной Гвинеи 15 января. Ожидается, что вратарь будет доступен в следующих двух матчах группового этапа турнира – против Сенегала и Гамбии.

Отметим, что Онана пропустил сборы команды Камеруна в Саудовской Аравии перед Кубком Африки, чтобы принять участие в матче Кубка Англии против «Уигана».

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам

5 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Не понимаю чего он боится потерять место в основе, если Тен Хаг его ставит даже на матчи кубка против клуба третьей лиги. У Байиндыра вообще нет шансов его вытеснить
+10
0
+10
Какой же он мелочный, ей-Богу. Его личные интересы здесь явно превалируют над интересами как минимум сборной, еще после ЧМ-2022 было понятно, что не надо его больше вызывать. Ан нет, вызвали. И вот такой вот подарок от игрока получили.

Да и для МЮ это плохо, запасной вратарь обязан получать хоть какую-то практику, особенно когда основной должен уезжать на месяц. Но нет, эгоизм первого номера и здесь все портит.
+5
0
+5
- ребята, я всегда буду рядом и не брошу вас пока вся эта фигня не закончится!
- да она из-за тебя и происходит!
+2
0
+2
на месте болельщиков Камеруна послал бы подальше. Клуб важнее чем сборная получается
+1
0
+1
Мдэ
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий