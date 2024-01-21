Моуринью прилетел в Барселону и ответил улыбкой на вопрос о работе в «Барсе»

Жозе Моуринью прилетел в Барселону.

В аэропорту уволенного из «Ромы» португальца встретили журналисты.

«Сейчас много говорят о варианте с «Барсой»? Хватило бы у вас духу стать их тренером?» – спросил репортер.

Словесного ответа от не последовало, но он улыбнулся.