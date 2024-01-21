Моуринью прилетел в Барселону и ответил улыбкой на вопрос о работе в «Барсе»

Теги Жозе Моуринью Барселона Ла Лига Футбол

Жозе Моуринью прилетел в Барселону.

В аэропорту уволенного из «Ромы» португальца встретили журналисты.

«Сейчас много говорят о варианте с «Барсой»? Хватило бы у вас духу стать их тренером?» – спросил репортер.

Словесного ответа от Жозе не последовало, но он улыбнулся.

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39 комментариев
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будет поднимать Эспаньол
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Объединит тики-таку и автобус

Кулес совершат массовое самоубийство
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Ответ Kubinec_
Комментарий скрыт
Если Маур физрук, то Чави уборщик
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Ответ Никита Малёк
проблема не в тренере ,а в игроках они не хотят играть! вспомните первый сезон Хави когда он достал барсу с середины таблицы на второе место ,0:4 Реалу
Ну так пусть сделает так, чтобы они хотели. Это часть его работы.
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Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Комментарий скрыт
Говорит человек , который из Саратова никогда не выезжал .
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Ответ AF007
Мгновенная отписка от клуба, если вдруг поставят. А я после трансферов Паулиньо, Турана, Гомеша и прочего мусора ничему не удивлюсь. Но там хоть просто деньги в окно выбрасывали, а не философию предавали
Твоя ж подписка так сильно важна🤦‍♂️🤦‍♂️
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Приехал отдохнуть в красивый город , но и из-за этого панику развели .
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Ответ Никита Малёк
проблема не в тренере ,а в игроках они не хотят играть! вспомните первый сезон Хави когда он достал барсу с середины таблицы на второе место ,0:4 Реалу
Хави и Тен Хаг воистину братья-близнецы, даже аргументы в их защиту одни и те же
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Это было бы нечто. Не, даже думать об этом не хочу))
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Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Комментарий скрыт
И на луне тоже - молодец !
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Ответ Momos
Если Маур физрук, то Чави уборщик
В этом смысле Чави вообще никто пока что.
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Ответ Wiley Fox
Объединит тики-таку и автобус Кулес совершат массовое самоубийство
Будет новая тактика - тикитабус, скриньте!
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Ответ AF007
Мгновенная отписка от клуба, если вдруг поставят. А я после трансферов Паулиньо, Турана, Гомеша и прочего мусора ничему не удивлюсь. Но там хоть просто деньги в окно выбрасывали, а не философию предавали
не делай этого! Клуб ведь развалится после такого!
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Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Комментарий скрыт
Барселона гораздо красивее, а голову тебе проломят одинаково что в Риме, что в Барселоне
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Ответ Direct free kick
"Моя прогноз" - Де Росси вылетит от Фейеноорда, потому что сколько не говори о красоте как истоках футбола у тюльпанов, а 2 поражения от Ромы разозлят каких угодно эстетов. В чемпионате любое место с 5 по 10. Может Патрисиу вдруг перестанет "срать", а то уж очень подводил 1,5 года минимум
Патрисиу 35 лет, понятно, что Мауру нужен был проводник его идей в раздевалке, но мало кто может играть на высоком уровне в 35 лет. Даже среди вратарей. Браво, Навас, много достойных вратарей сбавили в таком возрасте. Буффон в 35 лет уже был не тот Буффон, Зоммер, пожалуй, исключение из правил. Нет, были еще вратари с большим стажем, но они больше батю играли, то есть символ клуба, в командах второго эшелона это иногда можно встретить.
Поэтому неудивительно, что Патрисиу привозит. Было бы странно, если бы этого не было.
На счет "разозлят" не знаю, если Франция - это фермерская лига, то эредивизи тогда лига сельхозинститута. Там по-моему вообще без обороны играют.
Рома как ни крути, а играет в третьем по силе европейском чемпионате. Она таких Фейенордов должна на завтрак кушать. Росси не великий тренер. конечно, больше мотиватор, по типу того же Хави, ну посмотрим, чем закончится.
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Ответ Direct free kick
Это просто комменты как способ обычных диалогов в сети. Мог конечно залезть в тему с увольнением где этих коммент штук 600 уже, но там неудобно громоздко. Ладно как будет желание, расскажи свою версию собирания нового состава после Маура, хотя когда он был в клубах многие котировали этот состав как способный на большее.
Ну давай поговорим про Маура.
Поскольку непосредственно в игре Маур шурупит мало (переводчик, никогда не играл сам), основной прием для достижения результата - это психическая настройка игроков. Про это и де Брейне рассказывал, и сливочные и другие. Эти его так называемые конфликты, всего лишь форма работы Маура. Он залазит футболистам под кожу и начинает их прессовать. После нескольких месяцев кормления "сырым мясом" игроки реально готовы разорвать своего оппонента. У особо нервных (Пепе) чуть ли не пена изо рта идет и они находятся на грани красных карточек и часто их отгребают. .
Кроме того, Маур разрешает все грязные приемы - оскорбления. удары исподтишка. когда арбитр отвернулся и так далее. Цель одна - вывести оппонентов из психического равновесия.
Футбольный прием один - переходные моменты. То есть когда мяч теряется под прессингом - футболисты потерявшей команды еще не выстроились в оборонительную схему. Согласно Мауру, надо забросить мяч вперед, а дальше форвард должен его выгрызть и создать момент, а то и забить.
Поскольку автоматизм сейчас в футболе доминирует, и игроки все меньше теряются в переходные моменты. результат от Маура ушел. Кроме того, от него ушли толковые помощники, а сам он построить игру не способен.
Отчего идет третий год Маура? Все просто. Нельзя все время выходить играть в футбол, как на войну. Нельзя все время ненавидеть соперника. Футболисты потихоньку теряют запал и приобретают иммунитет к приемам Маура. После чего Мауру надо или менять состав и начинать прессовать новичков, или сваливать, забрав неустойку. Обычно второе...
После Маура обычно остается выжженое поле. То есть мы имеем игроков, которые разучились играть собственно в футбол и находятся не в лучшем психологическом тонусе. Им надо просто перезагрузиться. Новый состав собирать не нужно, а нужно дать время новому тренеру. Впрочем, де Росси тот еще холерик, он может завести команду. Которой, кстати, наскучил автобус.
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Ответ Joker17
Хави и Тен Хаг воистину братья-близнецы, даже аргументы в их защиту одни и те же
Хави адекватнее в разы, несмотря на малый опыт.
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Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Хаве похолодел от страха)))
Что у него видео-координатор португальский будет 🤦‍♂️🥲😂😂😂
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Ответ Direct free kick
Причём тут Чави? Ты завсегдатай тем про Маура. Можно твою версию событий. Чави твёрдо стоит на ногах. Лапорта его персофан похоже
Топикстартер написал про Чави. Смотри, с чего начался разговор, потом влазь со своими замечаниями
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Ответ Direct free kick
Ответь на один простой вопрос: почему якобы крутые составы МанЮ и ТТХни сразу после Маура полезли тратиться на новые составы? А пока он был там, то это якобы был топ состав. Рома просто нищая дыра. Милан года 2015. Даже Дибала = Жереми Менезу первого года в Милане
При чем тут Рома? Хави тренер Ромы разве? Чего ты несешь!!!?
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Ответ Никита Малёк
проблема не в тренере ,а в игроках они не хотят играть! вспомните первый сезон Хави когда он достал барсу с середины таблицы на второе место ,0:4 Реалу
Царь то хороший, вот бояре плохие, а народец вообще дрянь.
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Дадут Хави отыграть сезон,а с лета клуб возглавит Моур скиньте.Топовее свободного тренера сейчас просто нет,да и никто из топовых сейчас в мертвую барсу не попреться.
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