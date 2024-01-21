Моуринью прилетел в Барселону и ответил улыбкой на вопрос о работе в «Барсе»
Жозе Моуринью прилетел в Барселону.
В аэропорту уволенного из «Ромы» португальца встретили журналисты.
«Сейчас много говорят о варианте с «Барсой»? Хватило бы у вас духу стать их тренером?» – спросил репортер.
Словесного ответа от Жозе не последовало, но он улыбнулся.
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Поэтому неудивительно, что Патрисиу привозит. Было бы странно, если бы этого не было.
На счет "разозлят" не знаю, если Франция - это фермерская лига, то эредивизи тогда лига сельхозинститута. Там по-моему вообще без обороны играют.
Рома как ни крути, а играет в третьем по силе европейском чемпионате. Она таких Фейенордов должна на завтрак кушать. Росси не великий тренер. конечно, больше мотиватор, по типу того же Хави, ну посмотрим, чем закончится.
Поскольку непосредственно в игре Маур шурупит мало (переводчик, никогда не играл сам), основной прием для достижения результата - это психическая настройка игроков. Про это и де Брейне рассказывал, и сливочные и другие. Эти его так называемые конфликты, всего лишь форма работы Маура. Он залазит футболистам под кожу и начинает их прессовать. После нескольких месяцев кормления "сырым мясом" игроки реально готовы разорвать своего оппонента. У особо нервных (Пепе) чуть ли не пена изо рта идет и они находятся на грани красных карточек и часто их отгребают. .
Кроме того, Маур разрешает все грязные приемы - оскорбления. удары исподтишка. когда арбитр отвернулся и так далее. Цель одна - вывести оппонентов из психического равновесия.
Футбольный прием один - переходные моменты. То есть когда мяч теряется под прессингом - футболисты потерявшей команды еще не выстроились в оборонительную схему. Согласно Мауру, надо забросить мяч вперед, а дальше форвард должен его выгрызть и создать момент, а то и забить.
Поскольку автоматизм сейчас в футболе доминирует, и игроки все меньше теряются в переходные моменты. результат от Маура ушел. Кроме того, от него ушли толковые помощники, а сам он построить игру не способен.
Отчего идет третий год Маура? Все просто. Нельзя все время выходить играть в футбол, как на войну. Нельзя все время ненавидеть соперника. Футболисты потихоньку теряют запал и приобретают иммунитет к приемам Маура. После чего Мауру надо или менять состав и начинать прессовать новичков, или сваливать, забрав неустойку. Обычно второе...
После Маура обычно остается выжженое поле. То есть мы имеем игроков, которые разучились играть собственно в футбол и находятся не в лучшем психологическом тонусе. Им надо просто перезагрузиться. Новый состав собирать не нужно, а нужно дать время новому тренеру. Впрочем, де Росси тот еще холерик, он может завести команду. Которой, кстати, наскучил автобус.