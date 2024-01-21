Даниэле де Росси: «Рома» должна контролировать мяч и доминировать в игре»

Даниэле де Росси оценил первую победу во главе «Ромы».

В первом матче с де Росси и без Жозе Моуринью римляне выиграли 2:1 у «Вероны».

«Когда я приезжал сюда смотреть матчи, и даже просто гуляя по городу, я всегда чувствовал привязанность болельщиков.

Сейчас у меня совсем другая роль, поэтому, хоть я и испытал сильные эмоции, на меня оказывается большое давление, ведь я должен выполнять работу. Я слышал, как болельщики скандировали мое имя во время игры. Я счастлив.

Я считаю, что «Роме» нужно контролировать мяч и тем самым доминировать в игре. Это один из первых моментов, над которыми мы работали.

Владение имеет смысл, если мы быстро передвигаем мяч, чтобы уйти от прессинга соперника. Если же мы владеем мячом медленно, то мы просто убаюкиваем себя.

Мы становимся слишком предсказуемыми, соперники хорошо подготовлены и знают, как выходить из таких ситуаций, если мы не двигаем мяч быстро», – сказал Даниэле де Росси в интервью DAZN.