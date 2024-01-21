Даниэле де Росси: «Рома» должна контролировать мяч и доминировать в игре»

Теги Рома Даниэле де Росси серия А Италия Верона Футбол

Даниэле де Росси оценил первую победу во главе «Ромы».

В первом матче с де Росси и без Жозе Моуринью римляне выиграли 2:1 у «Вероны».

«Когда я приезжал сюда смотреть матчи, и даже просто гуляя по городу, я всегда чувствовал привязанность болельщиков.

Сейчас у меня совсем другая роль, поэтому, хоть я и испытал сильные эмоции, на меня оказывается большое давление, ведь я должен выполнять работу. Я слышал, как болельщики скандировали мое имя во время игры. Я счастлив.

Я считаю, что «Роме» нужно контролировать мяч и тем самым доминировать в игре. Это один из первых моментов, над которыми мы работали.

Владение имеет смысл, если мы быстро передвигаем мяч, чтобы уйти от прессинга соперника. Если же мы владеем мячом медленно, то мы просто убаюкиваем себя.

Мы становимся слишком предсказуемыми, соперники хорошо подготовлены и знают, как выходить из таких ситуаций, если мы не двигаем мяч быстро», – сказал Даниэле де Росси в интервью DAZN.

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5 комментариев
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ещё один доминатор подъехал)
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Хочется поболеть за Де Росси и его новый опыт в родной команде. Не знаю получится ли доминировать по Артете, но вспомним как над ним все смеялись долгое время, но хочется видеть красивую игру.
Успехов 🤞🏻
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Ответ Anton Kudei
ещё один доминатор подъехал)
Живём в эпоху доминаторов
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В первом тайме был хороший футбол, быстрый переход из обороны в атаку, отличные комбинации и голы. А второй тайм как будто вернулись к Жозе).
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