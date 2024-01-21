Виллиан Роша: «ЦСКА пропустил очень много в концовках матчей, чего не позволял себе в прошлом сезоне. Мы должны подправить этот момент»

Виллиан Роша высказался о том, что ЦСКА пропускает много голов.

— За весь прошлый сезон ЦСКА пропустил 27 мячей. В этом после 18 туров — уже 24 пропущенных. Как это объяснить?

— Мне кажется, сказывается недостаток концентрации. Мы очень много мячей пропустили в концовках матчей, чего не позволяли себе в прошлом сезоне. И во время сборов мы должны подправить этот момент, наработать новые комбинации и взаимодействия, а весной вернуться сильнее.

— Много говорится о чемпионской гонке между «Краснодаром» и «Зенитом». Где ты видишь ЦСКА в этой борьбе за титул?

— Мы просто должны делать свою работу — идти от игры и игре. Только тогда сможем достичь своих целей. Пока рано говорить на тему того, кто станет чемпионом — впереди еще много матчей.

— Мы привыкли, что армейцы всегда борются за первое место. Как считаешь, за счет чего ЦСКА может претендовать на золото?

— Важно качество игроков и их желание — эти элементы у нас есть. На каждый матч мы должны выходить с полной концентрацией, самоотдачей и желанием победить. Именно так ЦСКА сможет достичь своей главной цели — завоевать золотые медали, – сказал защитник .