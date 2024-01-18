Агент Роши: «Виллиан — один из наиболее универсальных защитников Европы. Он очень силен на втором этаже и обладает невероятной концентрацией»
Агент Виллиана Роши назвал его одним из самых универсальных защитников Европы.
Игрок ЦСКА вошел в топ-10 лучших центральных защитников по игре в воздухе по версии CIES Football Observatory.
«Это фантастическое достижение. Роша — один из наиболее универсальных защитников в Европе, обладающих всеми качествами. Он очень силен на втором этаже и обладает невероятной концентрацией.
Уверен, что он продолжит развивать свой успех», — сказал Игор Кампеделли.
У агента одна цель - продать игрока, как можно чаще продавать