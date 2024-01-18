Агент Роши: «Виллиан — один из наиболее универсальных защитников Европы. Он очень силен на втором этаже и обладает невероятной концентрацией» 

Агент Виллиана Роши назвал его одним из самых универсальных защитников Европы.

Игрок ЦСКА вошел в топ-10 лучших центральных защитников по игре в воздухе по версии CIES Football Observatory.

«Это фантастическое достижение. Роша — один из наиболее универсальных защитников в Европе, обладающих всеми качествами. Он очень силен на втором этаже и обладает невероятной концентрацией.

Уверен, что он продолжит развивать свой успех», — сказал Игор Кампеделли.