Агент Роши: «Виллиан — один из наиболее универсальных защитников Европы. Он очень силен на втором этаже и обладает невероятной концентрацией» 

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Виллиан да Силва Роша Футбол

Агент Виллиана Роши назвал его одним из самых универсальных защитников Европы.

Игрок ЦСКА вошел в топ-10 лучших центральных защитников по игре в воздухе по версии CIES Football Observatory.

«Это фантастическое достижение. Роша — один из наиболее универсальных защитников в Европе, обладающих всеми качествами. Он очень силен на втором этаже и обладает невероятной концентрацией. 

Уверен, что он продолжит развивать свой успех», — сказал Игор Кампеделли.

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7 комментариев
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Агент не всегда врет, но как же сильно преувеличивает))
У агента одна цель - продать игрока, как можно чаще продавать
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Совсем скоро видимо переедет в Европу
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Там ещё Гойкович на 11 месте и Дркушич на 23. Тоже одни из лучших защитников Европы.
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про концентрацию он конечно преувеличил. в концовках матчей часто ее теряет. в этом плане игнаш был образцом,конечно
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И практически не нарушает правила. И не привозит :)))
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Вилли можно отпускать только за х2 ценник. Сейчас это реально столп, на котором всё держится.
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