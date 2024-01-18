Роша о характере: «В Бразилии есть выражение «бороться за тарелку еды», для меня тарелка – это поле. Я отдаю всего себя ради ЦСКА»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Понтус Вернблум Виллиан да Силва Роша Спорт-Экспресс Футбол

Виллиан Роша считает, что похож по характеру на Понтуса Вернблума.

– На поле Виллиан Роша – предельно жесткий, порой грубый футболист, а в жизни ты совсем другой. Откуда такое различие?

– В Бразилии есть выражение: «Бороться за тарелку еды». Для меня эта «тарелка еды» – футбольное поле, на которое я выхожу. Всю свою жизнь я страдал и пахал, чтобы дойти до такого уровня.

Понятно, что у любого игрока свой жизненный путь, своя дорога. Выходя на поле, я отдаю всего себя ради клуба, чью футболку надеваю. И я всегда хочу побеждать и добиваться успеха.

– В ЦСКА был футболист с таким же характером – Понтус Вернблум. Никого не жалел на поле, но был совсем другим за его пределами. Слышал что-то о нем?

– Конечно! Возможно, мы похожи с Понтусом. Но у каждого игрока свой характер. И я стараюсь выкладываться всегда и отдавать всего себя ради ЦСКА, – сказал защитник.

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6 комментариев
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У Понтуса лидерские качества проявлялись более очевидно, во многом, благодаря позиции в центре поля, а не в защите. Но к Роше претензий вообще нет - он и Мойзес, конечно, это очень сильные приобретения (пожалуй, самые лучшие за последние несколько лет) красно-синих.
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согласен, что после нескольких лет отсутствия Понтуса появление Роши - очевидно придало команде силы и жёсткости на поле
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