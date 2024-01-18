Роша о характере: «В Бразилии есть выражение «бороться за тарелку еды», для меня тарелка – это поле. Я отдаю всего себя ради ЦСКА»

Виллиан Роша считает, что похож по характеру на Понтуса Вернблума.

– На поле – предельно жесткий, порой грубый футболист, а в жизни ты совсем другой. Откуда такое различие?

– В Бразилии есть выражение: «Бороться за тарелку еды». Для меня эта «тарелка еды» – футбольное поле, на которое я выхожу. Всю свою жизнь я страдал и пахал, чтобы дойти до такого уровня.

Понятно, что у любого игрока свой жизненный путь, своя дорога. Выходя на поле, я отдаю всего себя ради клуба, чью футболку надеваю. И я всегда хочу побеждать и добиваться успеха.

– В ЦСКА был футболист с таким же характером – . Никого не жалел на поле, но был совсем другим за его пределами. Слышал что-то о нем?

– Конечно! Возможно, мы похожи с Понтусом. Но у каждого игрока свой характер. И я стараюсь выкладываться всегда и отдавать всего себя ради ЦСКА, – сказал защитник.