Пиоли одержал 100-ю победу с «Миланом» в Серии А – в 166-м матче. Лишь Анчелотти сделал это быстрее – за 165 игр
Стефано Пиоли одержал 100-ю победу с «Миланом» в Серии А.
Главный тренер «россонери» достиг этой отметки в 166-м матче, одолев в субботу «Удинезе» (3:2).
В истории клуба только Карло Анчелотти одержал 100 побед в чемпионате Италии быстрее – за 165 игр.
Также не менее 100 выигранных матчей с «Миланом» еще у двоих тренеров – у Нерео Рокко и Фабио Капелло.
В Европе бы ещё пошуметь. Браво Пиоли 👍🏻