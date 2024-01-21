Пиоли одержал 100-ю победу с «Миланом» в Серии А – в 166-м матче. Лишь Анчелотти сделал это быстрее – за 165 игр

Теги Милан Карло Анчелотти Стефано Пиоли Фабио Капелло серия А Италия Нерео Рокко Футбол

Стефано Пиоли одержал 100-ю победу с «Миланом» в Серии А.

Главный тренер «россонери» достиг этой отметки в 166-м матче, одолев в субботу «Удинезе» (3:2).

В истории клуба только Карло Анчелотти одержал 100 побед в чемпионате Италии быстрее – за 165 игр.

Также не менее 100 выигранных матчей с «Миланом» еще у двоих тренеров – у Нерео Рокко и Фабио Капелло.

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25 комментариев
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Крутое достижение, учитывая кто играл у Анчелотти…
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Пиоли по сути возродил "тот самый" Милан. За которым приятно смотреть и не стыдно болеть. С таким составом это дорогого стоит. Понятно, что времена Анчелотти стоят особняком.
В Европе бы ещё пошуметь. Браво Пиоли 👍🏻
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Ответ Александр Бабуев
Крутое достижение, учитывая кто играл у Анчелотти…
Да уж. Одного за такую статистику восхваляют с звездным составом. Второго увольняют каждую неделю, с составом ниже среднего. Парадокс!
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Крутое достижение, учитывая кто играл у Анчелотти…
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Ответ Ящик пива
Анчелотти титулы брал,да и Сериал тогда был на порядок сильнее.
Анчелотти так же выиграл одно скудетто, как и Пиоли, если на то пошло.
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Ответ Александр Бабуев
Крутое достижение, учитывая кто играл у Анчелотти…
Но ведь ещё и ПРОТИВ КОГО играл Анчи... Взял больше ЛЧ, чем скудетто 👏
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Вот и выгоняй такого...
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Отличную работу проводит, что ни говори. Состав Милана по зарплатной ведомости близок к Роме. Посмотрите чего добился Пиоли, и чего в Роме добились Фонсека и сбитый Жозик.
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У Анчелотти были монстры в составе
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Ответ Александр Бабуев
Крутое достижение, учитывая кто играл у Анчелотти…
Так у Анчелотти был топовый состав. 2 лиги Чемпионов брали.
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Ответ Виталий Ан
Да уж. Одного за такую статистику восхваляют с звездным составом. Второго увольняют каждую неделю, с составом ниже среднего. Парадокс!
Анчелотти титулы брал,да и Сериал тогда был на порядок сильнее.
+6
-2
+4
Ответ Виталий Ан
Да уж. Одного за такую статистику восхваляют с звездным составом. Второго увольняют каждую неделю, с составом ниже среднего. Парадокс!
Неверно странивать лоб в лоб составы разных эпох. Тогда поднимите составы соперников и увидите, что общий уровень Серии А при Анчелотти первые 165 матчей (а это 4 года грубо) был на порядок сильнее текущей. И не надо принижать текущий состав Милана - он (последние 4 года) уступает возможно разве что составу Интера и Ювентуса (а некоторые болельщики утверждают что он даже лучше), при общем более слабом уровне Серии А. Так что никакой магии нет.
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И этого человека хотят уволить 🤯 половина топ клубов уже ждут когда Милан это сделает, что бы попробовать Пиоли с топ составом)
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Пиоли фантастический тренер! В таких условиях, даёт волшебный результат!
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Ответ Виталий Ан
Да уж. Одного за такую статистику восхваляют с звездным составом. Второго увольняют каждую неделю, с составом ниже среднего. Парадокс!
что значит состав ниже среднего ? по трансфермаркт у Милана второй состав по стоимости , на 110 млн. больше чем у четвертого Юве
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и его хотели уволить?
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ага, а теперь давайте уволим Пиоли, чего так хотят фаны Милана на спортсе...
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Ответ dmitryGoose
Но ведь ещё и ПРОТИВ КОГО играл Анчи... Взял больше ЛЧ, чем скудетто 👏
Справндивости ради - у Анчелотти и в Мадриде ЛЧ больше, чем побед в чемпионате ;)
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Ответ Ихарь Окенфэйлов
Отличную работу проводит, что ни говори. Состав Милана по зарплатной ведомости близок к Роме. Посмотрите чего добился Пиоли, и чего в Роме добились Фонсека и сбитый Жозик.
Жозик еврочашку выиграл
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Ответ Денис Ширинов
Жозик еврочашку выиграл
В третьесортном турнире, где Рома изначально была фаворитом? Так её и ты бы выиграл на его месте. И может даже увереннее
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