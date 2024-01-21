Пиоли одержал 100-ю победу с «Миланом» в Серии А – в 166-м матче. Лишь Анчелотти сделал это быстрее – за 165 игр

Стефано Пиоли одержал 100-ю победу с «Миланом» в Серии А.

Главный тренер «россонери» достиг этой отметки в 166-м матче, одолев в субботу «Удинезе» (3:2).

В истории клуба только одержал 100 побед в чемпионате Италии быстрее – за 165 игр.

Также не менее 100 выигранных матчей с « » еще у двоих тренеров – у Нерео Рокко и .